Magyar Péter tényleg új színt hozott a közéletbe – soha ilyen mocskos nem volt még a baloldali kampány

egy csoport odáig fajult, hogy akasztást emlegetett. A stábot egy háromgyermekes édesanya vette a védelmébe, akibe ezek után ugyancsak belekötöttek néhányan. A csecsemőjét karján tartó asszony elleni inzultus nyomán a rendőrök is közbeléptek. A Tisza elnöke később úgy nyilatkozott, nem az ő szimpatizánsaik fenyegetőztek. Hasonló jelenetek a mozgalom korábbi rendezvényein is történtek: a Hír TV és a közmédia tudósítóit rendszeresen zaklatták.

A hergelés nem kifizetődő

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Mandiner megkeresésére úgy vélekedik, a közbeszéd állapotának züllése mögött az áll, hogy a közéleti szereplők fokozatosan tolják ki a határokat. Úgy látja, Magyar Péter megjelenésével az ellenzéki közeg reményt kapott, és belelovalja magát abba, hogy nyerni fog. Deák azt mondja, az ellenzéki szavazók másfél éve izgalmi állapotban vannak, és a Tisza Párt vezetője csak önti az olajat a tűzre. „Lényegében el akarják pusztítani a nemzeti oldalt, vagy ahogy finomabban fogalmaznak: rendszert akarnak váltani – jelenti ki. – Magyar Péter ahelyett, hogy nyugalomra intené a követőit, tovább hergel, például azzal, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lökdösődésére azt mondja, csak mosolyogva ölelgette a riportert.”

Deák Dániel azt mondja, hogy a politikusok mellett influenszerek és nagy elérésű véleményformálók, énekesek is beszálltak a „hergelésbe”, így fordulhat elő, hogy a színpadokon már fejbe lövéssel és akasztással is poénkodnak. „Ez rendkívül veszélyes, ugyanis azt üzenik a követőiknek, hogy ezt is szabad, nincs tabu.” Szerinte Krúbi, Majka és más előadók is feszegetik a határokat, és olyan messzire tolják ki az ingerküszöböt, ahonnan már nincsen visszaút. Szavai szerint ugyanerre hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai elnök is, ugyanis ott a balliberálisok olyan mértékben démonizálták már a sajátjaik szemében a jobboldaliakat, hogy sokan közülük elfogadhatónak tartották azt is, hogy meggyilkolták Charlie Kirk influenszert. „A közösségi média tele van olyan videókkal, ahol demokrata szimpatizáns influenszerek a gyilkosságon örömködnek” – mondja Deák Dániel. Mint kifejti, reméli, hogy Magyarország nem jut el idáig, de a közösségi médiában szép számban lehet látni hasonló kommenteket.

Arra a kérdésre, hogyan lehet jobbá tenni a közbeszéd állapotát, a szakértő úgy válaszol: „Orbán Viktor világosan fogalmazott, Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének.” A parlamenti választás hamarosan kezdődő kampányában várhatóan heves indulatok csapnak fel, ezért szerinte