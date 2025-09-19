Ruszin-Szendi Romulusz Szaddám Husszein és Kun Béláék örökébe lépett (VIDEÓ)
2025. szeptember 19. 15:22
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel érkezett a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumára, amit videó is bizonyít. A rendőrség emiatt visszavonta engedélyét és lefoglalta fegyverét. Ruszin-Szendi cselekedetére több külföldi példát is találtunk, de még Rákosi Mátyás és Moammer Kadhafi líbiai diktátor sem mert fegyverrel mutatkozni a nyilvánosság előtt.
Hétfőn nyilvánosságra került egy videó a Tisza Párt szeghalmi fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz beszélt. A felvételen látható, hogy a politikus felsője alatt egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnak ki.
Később Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel érkezett a rendezvényre.
Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon tett kijelentései is – miszerint „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – nagy vihart kavartak.
Elvették Ruszin-Szendi fegyverét
Csütörtökön kiderült, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét, és rendőrök a politikus otthonában lefoglalták a fegyverét. Ruszin-Szendi a Facebookon számolt be az eljárásról, amely szabálysértés gyanújával indult ellene.
A rendőrség közlése szerint a 2025. május 8-i szeghalmi rendezvény kapcsán több feljelentés érkezett, ezért a Szeghalmi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított, de az eljárás részleteiről nem nyilatkoznak. Szendrői Dávid ügyvéd a HVG-nek kifejtette, hogy
a gyülekezési jogról szóló törvény tiltja a fegyverviselést nyilvános gyűléseken, illetve az azokra való utazás során, beleértve a fegyverutánzatokat is.
Ahogy arról a Mandiner is írt, szabálysértési törvény szerint a nyilvános rendezvényen lőfegyvert tartó személy rendzavarást követ el, annak ellenére, hogy a fegyvertartási engedély birtokában rejtve magánál tarthatná azt más nyilvános helyeken.
Korábbi beszámolók szerint Ruszin-Szendi más alkalmakon is viselt fegyvert civilként.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy esetet említett, amikor Ruszin-Szendi egy születésnapi vacsorán, egy HM-ingatlanban sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben.
Ezek alapján felmerül a gyanú, hogy a politikus más rendezvényeken is fegyvert hordhatott.
Szeptember elején Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusznak a Mandiner riportere, Móna Márk tett fel kérdéseket. Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, fogta magát és nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót. Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.
Nem jogerősen egyéves, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Vadász János egykori szakszervezeti vezetőt a Pesti Központi Kerületi Bíróság lőfegyverrel való visszaélés bűntette miatt a megismételt elsőfokú eljárásban, pénteken.
Az egykori szocialista politikus, volt államtitkár 2007 júliusában került szóváltásba a budapesti Andrássy úton egy biciklis futárral. A kerékpáros beszámolója szerint a vita során a piros lámpánál az autóba kapaszkodott, amikor pedig az elindult, kézzel a tetejére ütött, jelezve a veszélyhelyzetet. Őt a jármű horpadásos sérülése miatt korábban rongálással is gyanúsították, azonban a szakértői vélemények megállapították, hogy azt nem okozhatta az ütés. A biciklist garázdaság miatt két év próbára bocsátotta a bíróság, valamint 137 ezer forintos bűnügyi költség megtérítésére kötelezték.
Vadászt, aki a vita során elővett egy lőfegyvert és azzal fenyegetőzött, egy év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.
A volt politikusnak nem volt engedélye az adott fegyverre, ez ügyben ténybeli és jogi tévedésre hivatkozott, s arra sem emlékezett, hol vásárolta a szerkezetet.
Mint közölte, azért vette elő a fegyvert, mert úgy érzékelte, hogy fenyegetik az életét. Vadász nyomozás során lefoglalt forgópisztolyát elkobozták, továbbá 232 ezer forintos bűnügyi költség megtérítésére kötelezték.
Az ítéletet az ügyész mindkét vádlott esetében tudomásul vette. Vadász János ügyvédje felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett, míg a kerékpáros ügyvédje az ítéletet tudomásul vette, ugyanakkor a bűnügyi költségek felülvizsgálatát indítványozta.
Vadász egyébként a tárgyalás során azt is mondta, azért kell neki fegyver, mert évekkel ezelőtt felgyújtották a házát – ez volt az úgynevezett Vadász-ház –, őt bántalmazták, a rendőrség pedig nem tudta felderíteni, ki áll a támadások mögött. Így aztán másnap mindjárt vásárolt magának egy stukkert… A magyar sajtóarchívumban nyomát se lelni sem gyújtogatásnak, sem a bántalmazásnak. Holott akkoriban Vadász államtitkári rangban volt, ő vezette a Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatalt.
Még Rákosi sem merte ezt megcsinálni
Magyarországon a mögöttünk hagyott száz évben több diktatórikus időszak volt. Fegyverrel nyilvánosan igazából csak Kun Béla és csapata mutatkozott.
Az 1944-45-ös nyilas diktatúra idejéből olyan nyilvános fotót nem találtunk, amelyen Szálasi Ferenc fegyverrel lett volna látható. Magyarország 1945-ös szovjet megszállása után, és a Rákosi-diktatúra kiépülése ellenére Rákosiról, Gerőről, vagy éppen Farkas Mihály honvédelmi miniszterről sem készült olyan kép, amelyen fegyverekkel pózoltak volna.
1956 után Kádár János véres megtorlásokkal erősítette meg a hatalmát, de az 1960-as évektől olyan képet próbált kialakítani magáról, mint a nép egyszerű gyermeke, és egy békét teremtő figura. Ezzel szemben még 1987-ben is készült róla olyan kép, amikor fegyverrel látható.
Külföldi diktátorok imádnak fegyverrel pózolni
Magyarországgal szemben külfödön egyáltalán nem ritka, hogy vezető politikusok fegyverrel mutatkoznak. Főként dél-amerikai, afrikai diktatúrák vezetői mutatkoztak fegyverrel az elmúlt évtizedekben, amikor éppen puccsal távolították el az egyik rezsimet, és jött egy másik. Az elmúlt évből a legemlékezetesebb képek Szíriából érkeztek, ahol tavaly buktatták meg Basszár el-Aszad rendszerét az iszlamista felkelők.
A szíriai elnöki hivatal Telegram-csatornáján jelent meg egy Aszadnak tulajdonított üzenet.
Szintén közelmúltbeli példa az Iszlám Állam története, ahol minden vezető érthető módon csak fegyverrel mutatkozott a nyilvánosság előtt. Az Iszlám Állam, más néven Iraki és Levantei Iszlám Állam vagy Iraki és Szíriai Iszlám Állam egy szunnita dzsihádista szervezet, mely a világ egyik legismertebb terrorszervezete. 2014 óta egy transznacionális szunnita lázadó csoportként működik, amely elsősorban Irak nyugati részén és Szíria keleti részén tevékenykedik. Az Iszlám Állam ellen indított nemzetközi összefogással megvalósult háború 2017. december hetedikén Szíriában, két nappal később pedig Irakban véget ért. 2019. március 23-án az amerikai támogatású kurd-arab fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők teljes katonai győzelmet hirdetett ki az Iszlám Állam felett. 2019. október végén Donald Trump bejelentette, hogy az ISIS vezetője, „emírje”, Abu Bakr al-Bagdadi halott.
A világ egyik leghírhetebb diktátora, Szaddám Husszein többször mutatkozott fegyverrel a kezében. Volt arra is példa, hogy így tartott nagygyűlést is Irakban.
Az afrikai országokban elég gyakori, hogy az egyes államok diktátorai fegyverekkel mutatkoznak. Sok esetben ez egyáltalán nem számít meglepő dolognak.
Érdekes módon olyan nyílvánosan elérhető fotót nem találtunk sem Moammer Kadhafi, egykori líbiai diktátorról, sem Jasszer Arafat, a Palesztin Felszabadítási Szövetség egykori vezetőjéről, hogy fegyverekkel pózoltak volna. Pedig egyiküktől sem állt távol a fegyveres harc. Komunikációs szempontból tehát ők is óvakodtak attól, hogy fegyverekkel fotózzák őket, mert még a saját közegükben is visszatetszést kelthetett volna egy-egy ilyen fotó.
Utánanéztünk, jogi szempontból milyen gyanút vethet fel, ha kiderül, hogy Ruszin-Szendi valóban nem rendelkezett érvényes fegyverviselési (vagy akár fegyvertartási) engedéllyel a tiszás rendezvény idején.