Ruszin-Szendi Romulusz Szaddám Husszein és Kun Béláék örökébe lépett (VIDEÓ)

Csütörtökön kiderült, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélyét, és rendőrök a politikus otthonában lefoglalták a fegyverét. Ruszin-Szendi a Facebookon számolt be az eljárásról, amely szabálysértés gyanújával indult ellene.

A rendőrség közlése szerint a 2025. május 8-i szeghalmi rendezvény kapcsán több feljelentés érkezett, ezért a Szeghalmi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított, de az eljárás részleteiről nem nyilatkoznak. Szendrői Dávid ügyvéd a HVG-nek kifejtette, hogy

a gyülekezési jogról szóló törvény tiltja a fegyverviselést nyilvános gyűléseken, illetve az azokra való utazás során, beleértve a fegyverutánzatokat is.

Ahogy arról a Mandiner is írt, szabálysértési törvény szerint a nyilvános rendezvényen lőfegyvert tartó személy rendzavarást követ el, annak ellenére, hogy a fegyvertartási engedély birtokában rejtve magánál tarthatná azt más nyilvános helyeken.

Korábbi beszámolók szerint Ruszin-Szendi más alkalmakon is viselt fegyvert civilként.