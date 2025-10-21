Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Juraj Cintula Speciális Büntetőbíróság Robert Fico börtön lőfegyver

Nem tartja magát terroristának: kiderült, milyen büntetést kap Fico merénylője

2025. október 21. 10:21

Az ügyben eljáró besztercebányai Speciális Büntetőbíróság kedden hirdetett ítéletet, amely szerint a támadás politikai indíttatású volt.

2025. október 21. 10:21
null

Huszonegy év börtönre ítélte a szlovák Speciális Büntetőbíróság Juraj Cintulát, aki tavaly tavasszal lőfegyverrel támadt Robert Fico szlovák miniszterelnökre. A férfit terrortámadás elkövetésében találták bűnösnek, az ítélet azonban még nem jogerős – számolt be a North Shore News.

A 72 éves Cintula 2024. május 15-én, Handlovában (Nyitrabánya) nyitott tüzet a kormányfőre, miközben Fico éppen támogatóival találkozott egy kormányülést követően. A miniszterelnök több lövést kapott, a hasán, mellkasán és karján is megsérült, majd életveszélyes állapotban szállították a besztercebányai kórházba. Ott előbb egy ötórás, majd két nappal később egy újabb, kétórás műtétet hajtottak végre rajta.

A támadót a helyszínen azonnal elfogták, és előzetes letartóztatásba helyezték. 

Cintula a kihallgatás során elismerte, hogy nem értett egyet Fico politikájával, de tagadta, hogy terroristának tartaná magát.

Az ügyben eljáró besztercebányai Speciális Büntetőbíróság kedden hirdetett ítéletet, amely szerint a támadás politikai indíttatású, ezért terrortámadásnak minősül. A védelem és az ügyészség is fellebbezhet a döntés ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Robert Fico azóta teljesen felépült, és már visszatért a kormányfői teendőihez. A merénylet azonban megrázta Szlovákiát, és komoly vitát indított el a politikai gyűlöletkeltés és a közéleti feszültségek veszélyeiről.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

***

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. október 21. 12:38
Bilincsben távozik e-világból.
Válasz erre
1
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 21. 12:27
Kár, hogy a szocdemes baloldali Fico nem döglött meg. Hiába, az "elvhű" jobboldali antikommunista pedofideszektás bárkivel összeáll, ha az érdeke úgy kívánja. :)
Válasz erre
0
2
chief Bromden
2025. október 21. 12:01
Idióta, élve elásta magát. Koszorút a börtön kilincsére.
Válasz erre
1
0
namivan-2
2025. október 21. 11:33
Az egyszeri ember magabiztossága: "Nem vagyok terrorista!" Istenem, de furcsa, hogy ilyen sok hülye mellet még nem pusztult el az egész Föld az emberiséggel együtt. Persze még van rá esély.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!