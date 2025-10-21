Nem tartja magát terroristának: kiderült, milyen büntetést kap Fico merénylője

Zelenszkij váratlanul megnevezte a két országot – Orbán szövetségesében bízik, ha beüt a krach
Huszonegy év börtönre ítélte a szlovák Speciális Büntetőbíróság Juraj Cintulát, aki tavaly tavasszal lőfegyverrel támadt Robert Fico szlovák miniszterelnökre. A férfit terrortámadás elkövetésében találták bűnösnek, az ítélet azonban még nem jogerős – számolt be a North Shore News.
A 72 éves Cintula 2024. május 15-én, Handlovában (Nyitrabánya) nyitott tüzet a kormányfőre, miközben Fico éppen támogatóival találkozott egy kormányülést követően. A miniszterelnök több lövést kapott, a hasán, mellkasán és karján is megsérült, majd életveszélyes állapotban szállították a besztercebányai kórházba. Ott előbb egy ötórás, majd két nappal később egy újabb, kétórás műtétet hajtottak végre rajta.
A támadót a helyszínen azonnal elfogták, és előzetes letartóztatásba helyezték.
Cintula a kihallgatás során elismerte, hogy nem értett egyet Fico politikájával, de tagadta, hogy terroristának tartaná magát.
Az ügyben eljáró besztercebányai Speciális Büntetőbíróság kedden hirdetett ítéletet, amely szerint a támadás politikai indíttatású, ezért terrortámadásnak minősül. A védelem és az ügyészség is fellebbezhet a döntés ellen.
Robert Fico azóta teljesen felépült, és már visszatért a kormányfői teendőihez. A merénylet azonban megrázta Szlovákiát, és komoly vitát indított el a politikai gyűlöletkeltés és a közéleti feszültségek veszélyeiről.
