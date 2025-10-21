Nem tartja magát terroristának: kiderült, milyen büntetést kap Fico merénylője

Huszonegy év börtönre ítélte a szlovák Speciális Büntetőbíróság Juraj Cintulát, aki tavaly tavasszal lőfegyverrel támadt Robert Fico szlovák miniszterelnökre. A férfit terrortámadás elkövetésében találták bűnösnek, az ítélet azonban még nem jogerős – számolt be a North Shore News.

A 72 éves Cintula 2024. május 15-én, Handlovában (Nyitrabánya) nyitott tüzet a kormányfőre, miközben Fico éppen támogatóival találkozott egy kormányülést követően. A miniszterelnök több lövést kapott, a hasán, mellkasán és karján is megsérült, majd életveszélyes állapotban szállították a besztercebányai kórházba. Ott előbb egy ötórás, majd két nappal később egy újabb, kétórás műtétet hajtottak végre rajta.

A támadót a helyszínen azonnal elfogták, és előzetes letartóztatásba helyezték.

Cintula a kihallgatás során elismerte, hogy nem értett egyet Fico politikájával, de tagadta, hogy terroristának tartaná magát.

Az ügyben eljáró besztercebányai Speciális Büntetőbíróság kedden hirdetett ítéletet, amely szerint a támadás politikai indíttatású, ezért terrortámadásnak minősül. A védelem és az ügyészség is fellebbezhet a döntés ellen.