bocsánatkérés elnök BBC Donald Trump ügyvéd per

Trump bekeményít: akár 5 milliárd dollárra is beperelheti a BBC-t

2025. november 15. 09:31

Hiába kért személyesen is bocsánatot a médiacég elnöke az amerikai elnöktől.

2025. november 15. 09:31
null

Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy valószínűleg jövő héten beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt.

A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.

A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól,

 elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.

A BBC nem lát jogalapot a perre

A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. „Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne” – közölte.

Már el is ismerték, hogy csaltak”

 – mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: „Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt”.

A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja az „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt.

(MTI)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Ehetős Odó
2025. november 15. 12:37
A bíbíszí rákúrt. Azt hitték, hogy valami csivavával állnak szemben. De Trump nagykutya és a gatyájukat le fogja perelni róluk.
Chardonnay99
2025. november 15. 12:32
A BBC elnöke, Samir Shah... Mikor lesz Muslim Broadcasting Corporation (MBC)? Vagy már az?
csulak
2025. november 15. 12:31
sok sikert ! mert ha sikerul, akkor a magyar Kormany is berelje fel ezt a zugyvedi irodat ,hogy beperelje a Magyarorszagot ragalmazokat !
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. november 15. 12:18 Szerkesztve
>>adadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 15. 09:34 Sokakat akart milliárdokra perelni, mindig elbukta.<< Egyetlen egy ilyen pere volt. 2025 szeptemberében 15 milliárd dolláros rágalmazási pert indított a The New York Times ellen. Egy szövetségi bíró elutasította a keresetet formai okok miatt, mondván, a panasz "teljesen helytelen és megengedhetetlen" módon támadja politikai ellenfeleit. De engedélyezte Trumpnak a kereset újbóli benyújtását egy rövidebb, a bírósági szabályoknak megfelelő formában. Ha ezzel szemben helytállón, hitelt érdemlőn tudod bizonyítani, hogy a "sokakat" a "milliárdokra" és a "mindig" állításaid nem hazugságok, akkor csak bátran, húzz bele, birkuci! 😂😂😂😂
