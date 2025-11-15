Trump bekeményít: akár 5 milliárd dollárra is beperelheti a BBC-t

Szétperelheti Donald Trump a BBC-t, és nagy esélye lehet nyerni is
Az amerikai elnök 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a brit állami televíziót, mert helytelenül szerkesztették a 2021. január 6-án tartott beszédét.
Hiába kért személyesen is bocsánatot a médiacég elnöke az amerikai elnöktől.
Donald Trump amerikai elnök pénteken az Air Force One fedélzetén újságíróknak kijelentette, hogy valószínűleg jövő héten beperli a BBC-t, és 1-5 milliárd dollár közötti összeget követel a brit közszolgálati televíziótól egy január 6-i beszédének manipulatív vágása miatt.
A Reuters által megtekintett jogi dokumentum szerint Trump ügyvédjei eredetileg péntek estig adtak határidőt a BBC-nek a dokumentumfilm visszavonására és legalább egymilliárd dolláros kártérítésre.
A BBC elnöke, Samir Shah csütörtökön személyesen kért bocsánatot Trumptól,
elismerte, hogy a vágás „ítélkezési hiba” (error of judgement) volt, és a Panorama című műsorban sugárzott részletek tévesen azt a benyomást keltették, mintha Trump egy folyamatos szakaszban uszított volna erőszakra.
A BBC azonban nem lát jogalapot rágalmazási perre, és nem fizet kártérítést. „Őszintén sajnáljuk a klip szerkesztésének módját, de határozottan vitatjuk, hogy rágalmazási kereset alapja lehetne” – közölte.
Már el is ismerték, hogy csaltak”
– mondta Trump a Reuters tudósítójának. A GB News-nak adott interjúban pedig hozzátette: „Ez már túl van a fake news-on, ez már korrupt”.
A botrány következtében a héten lemondott Tim Davie főigazgató és Deborah Turness hírigazgató.
Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán a parlamentben kijelentette: támogatja az „erős és független BBC-t”, de a csatornának „rendet kell teremtenie otthon”. A kulturális miniszter, Lisa Nandy szerint a bocsánatkérés „helyes és szükséges” volt.
(MTI)
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a brit állami televíziót, mert helytelenül szerkesztették a 2021. január 6-án tartott beszédét.