Szétperelheti Donald Trump a BBC-t, és nagy esélye lehet nyerni is

Az amerikai elnök 1 milliárd dolláros perrel fenyegeti a brit állami televíziót, mert helytelenül szerkesztették a 2021. január 6-án tartott beszédét.
A brit közszolgálati műsorszolgáltatónak péntek este 10 óráig van ideje visszavonni egy 2024-es dokumentumfilmet vagy potenciálisan 1 milliárd dolláros perrel kell szembenéznie – számolt be a Politico.
Trump a Fox Newsnak azt mondta, hogy szerinte „kötelessége” beperelni a vállalatot, mert „megtévesztették a közvéleményt”.
Az amerikai elnök kifogásolja a műsorszolgáltató riportját, amelyet a BBC egyik legnépszerűbb aktuális ügyekkel foglalkozó műsorában, a Panorama-ban sugároztak, alig néhány nappal az amerikai elnökválasztás előtt. A műsorban szerepelt Trump beszédének felvétele a 2021. január 6-i Capitolium-zavargások előtt, amelyet szelektíven vágtak össze, hogy tévesen sugallják, hogy a következőket mondta támogatóinak: „Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én ott leszek veletek, és harcolni fogunk. Pokoli harcot fogunk vívni.” De ezeket a mondatokat csaknem egy óra különbséggel mondta, és a dokumentumfilm nem tartalmazta azt a részt, ahol Trump arra szólította támogatóit, hogy „békésen és hazafiasan hallassák a hangjukat”.
„Nagyon nehezen értem, hogy jutottunk el idáig” – mondta Clive Coleman, a BBC volt jogi ügyekért felelős tudósítója a POLITICO-nak.
„Az első lecke, amit egy televíziós újságíróként megtanulsz, az, hogy nem illeszthetsz össze két különböző időpontból származó felvételt úgy, hogy a nézők azt higgyék, hogy egy felvételről van szó.”
Az amerikai elnök jogi csapata azt állította, hogy a felvétel szerkesztése „hamis, rágalmazó, becsmérlő és felkavaró” volt, és „hatalmas anyagi és hírnévbeli kárt” okozott neki. A BBC elnöke, Samir Shah hétfőn bocsánatot kért.
Trump ügyvédei levelükben azt írták, hogy visszavonást, bocsánatkérést és megfelelő pénzügyi kártérítést követelnek – bár ügyfelük későbbi megjegyzései arra utalnak, hogy ez jelenleg nem elégíti ki őt.
Trump ügyvédei levelükben jelezték, hogy ügyfelük a szülőállamában, Floridában kíván pert indítani, ahol a rágalmazás elévülési ideje két év, nem pedig egy év, mint az Egyesült Királyságban – ami már lejárt.
Ahhoz, hogy a pert egyáltalán meghallgassák, az amerikai elnöknek először be kell bizonyítania, hogy a dokumentumfilm ott is elérhető volt. A műsorszolgáltató megerősítette, hogy a Panorama epizódot nem sugározták a BBC News Channel globális adásában, míg az iPlayer, a BBC felvételek visszanézésére szolgáló szolgáltatásának programjai csak az Egyesült Királyságban voltak elérhetők.
A Trump-csapat levelében azonban azt állította, hogy a klip „széles körben elterjedt a különböző digitális médiumokban”, és világszerte több tízmillió embert ért el – ez egy kulcsfontosságú érv, amelyet minden bíró figyelembe kell vennie, aki dönt arról, hogy az ügyet bíróság elé lehet-e vinni. Az amerikai rágalmazási törvények szigorúbbak a felperesek számára, mivel az amerikai alkotmány első kiegészítése garantálja a szólásszabadság jogát.
Az amerikai bíróságokon a rágalmazásért felelõsségre vonni kívánt közszereplőknek azt is be kell bizonyítaniuk, hogy a vádló „tényleges rosszindulattal” járt el.
Trump az utóbbi időben sikeresen kötött peren kívüli megállapodásokat a médiával.
A CBS júliusban 16 millió dollárban egyezett meg, amelyet Trump elnöki könyvtárának vagy jótékonysági célokra létrehozott alapba fizetett be, bár a tévé nem ismerte el, hogy bármilyen szabálysértést követett volna el.
„A peres eljárás mindig üzleti döntés és hírnévvel kapcsolatos döntés” – mondta Coleman a lapnak, utalva arra, hogy a peren kívüli egyezség vonzóbbnak tűnhet, mint egy olyan ügy, amely „sok-sok éven át, mint egy sötét felhő, a BBC feje fölött lebeghet”.
