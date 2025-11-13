Szétperelheti Donald Trump a BBC-t, és nagy esélye lehet nyerni is

A brit közszolgálati műsorszolgáltatónak péntek este 10 óráig van ideje visszavonni egy 2024-es dokumentumfilmet vagy potenciálisan 1 milliárd dolláros perrel kell szembenéznie – számolt be a Politico.

Trump a Fox Newsnak azt mondta, hogy szerinte „kötelessége” beperelni a vállalatot, mert „megtévesztették a közvéleményt”.

Az amerikai elnök kifogásolja a műsorszolgáltató riportját, amelyet a BBC egyik legnépszerűbb aktuális ügyekkel foglalkozó műsorában, a Panorama-ban sugároztak, alig néhány nappal az amerikai elnökválasztás előtt. A műsorban szerepelt Trump beszédének felvétele a 2021. január 6-i Capitolium-zavargások előtt, amelyet szelektíven vágtak össze, hogy tévesen sugallják, hogy a következőket mondta támogatóinak: „Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én ott leszek veletek, és harcolni fogunk. Pokoli harcot fogunk vívni.” De ezeket a mondatokat csaknem egy óra különbséggel mondta, és a dokumentumfilm nem tartalmazta azt a részt, ahol Trump arra szólította támogatóit, hogy „békésen és hazafiasan hallassák a hangjukat”.

„Nagyon nehezen értem, hogy jutottunk el idáig” – mondta Clive Coleman, a BBC volt jogi ügyekért felelős tudósítója a POLITICO-nak.