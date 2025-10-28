Polgárháborús helyzetet emlegetnek – újabb botrányos elszólás Ruszin-Szenditől, ami tökéletesen illik a tiszás mintába

Újabb megdöbbentő kijelentések: a Tisza politikusa szerint börtönbe kerülnének, ha kiderülne, mit terveznek (VIDEÓ)
Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem véletlen, hogy nem hozzák nyilvánosságra a Tisza Párt programját.
Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke korábban azt mondta, „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, valamint: „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Ezek alapján Ruszin-Szendi Romulusz nemrég napvilágra került kijelentése tökéletesen egybecseng azzal, amit a Tisza eddig is képviselt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök újabb nehezen magyarázható kijelentéseket tett. A politikus egy rendezvényen Gulyás Balázsnak, a Gulyáságyú Média újságírójának beszélt arról, hogy azért nem teszik közzé a Tisza Párt választás utáni terveit, mert akkor börtönbe kerülnének.
Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnának be minket”
– fogalmazott. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy „nyerjünk”. Ruszin-Szendi szerint egyébként sem teszik „közkinccsé” a Tisza Párt kormányprogramját, mert az emberek „úgysem olvasnák el”.
Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.
Orbán Balázs: Ezért nem akarhatja közzétenni a programját a Tisza
Az elhangzottakkal kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója több kérdést is feltett közösségi oldalán.
„Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?” – írta a politikus. Majd hozzátette: „Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?”
Orbán Balázs szerint „valószínűleg” ezért nem akarják közzétenni valódi programjukat.
„Pedig mi szívesen elolvasnánk. Ezzel vagyunk pár millióan” – zárta bejegyzését a politikus.
Ruszin-Szendi botrányos elszólása nem anomália, ugyanis tökéletesen illik a tiszás mintába. Mint ismert, Tarr Zoltán etyeki beszédét Gyurcsány Ferenc Balatonőszödön elmondott beszédével szokás együtt emlegetni. A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy
etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek.
Tarr Zoltán hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”
– fogalmazott Tarr Etyeken.
Ugyanott azt is mondta Tarr, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.
Később még erősebben fogalmazott:
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte be.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tisza Párt végül leszedte azt a videót, amelyben Tarr Zoltán botrányos elszólásai hallhatóak. Ez azért is érdekes, mert Magyar Péter utólag még azzal is próbált védekezni, hogy Tarr Zoltán nem azt mondta, mint amit állítanak, csak meg kell nézni a teljes videót, bár utólag kiderült, hogy azt maga Magyar Péter sem látta.
A videó törlése így felérhet egy beismeréssel. A teljes videót ugyanis azért szedhették le, mert abból is pontosan ugyanaz derül ki, mint a Mandiner által nyilvánosságra hozott részletekből.
Törlés ide vagy oda, a lényegi részek továbbra is elérhetőek az interneten, amelyeket alább újra meg is osztunk:
