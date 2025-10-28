Polgárháborús helyzetet emlegetnek – újabb botrányos elszólás Ruszin-Szenditől, ami tökéletesen illik a tiszás mintába

– fogalmazott. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy „nyerjünk”. Ruszin-Szendi szerint egyébként sem teszik „közkinccsé” a Tisza Párt kormányprogramját, mert az emberek „úgysem olvasnák el”.

Mit akarhat eltitkolni Ruszin-Szendi?

Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.