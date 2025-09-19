Ft
09. 19.
péntek
Orbán Viktor ma olyat tett, amitől minden ép lelkű magyarnak megdobban a szíve

2025. szeptember 19. 21:02

Nem egyszerűen a zsákmányszerzésről van szó, hanem más emberek életének kioltásáról.

2025. szeptember 19. 21:02
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Nagy jelentőségű bejelentést tett ma reggel a Kossuth rádióban Orbán Viktor: kezdeményezi az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását.

Amikor ezt Trump elnök Amerikában közhírré tette a minap, akkor titkon reménykedtem, hogy érkezhet egy hasonló lépés a magyar miniszterelnök részéről is. 

Az Antifa által képviselt értelmetlen erőszak egyszerűen tűrhetetlen, csakúgy, mint más terrorszervezetek csapásai a védtelen emberekre. Ezért sok magyar szívét járta át a melegség Orbán bejelentése kapcsán. 

Ne kelljen többször olyan gazemberséget végignézni, amit Ilaria Salis és társai követtek el Budapesten a nyílt utcán, vascsövekkel, kalapáccsal kis híján agyonverve ártatlan áldozataikat, köztük az utcán egy békésen sétáló férfit, akinek annyi volt a bűne, hogy ruhája a katonai gyakorlók színére hajazott.

A Magyarországon eljárás alá vont két német és egy olasz állampolgár a vád szerint egy 2017-ben, Lipcsében alapított szélsőbaloldali szervezet tagjai voltak. A csoport 2018 és 2020 között Németországban többször megtámadott szélsőjobboldali vagy annak vélt személyeket, majd 2022-ben határozták el, hogy 2023-ban a Becsület Napja nevű esemény előtt Budapesten is támadásba lendülnek.

Orbán kijelentette: 

Az Antifa igenis egy terrorszervezet. Idejöttek Magyarországra is, békés embereket az utcán megvertek”, aztán „elmentek európai parlamenti képviselőnek, és onnan oktatgatják Magyarországot a jogállamról, a baloldalról.”

Itt ugye megint csak Ilaria Salisról beszélünk, aki letette a vascsövet és ugyanazzal a kezével – köszönhetően a baloldal kettős mércéjének – a szavazógombot kezdte nyomogatni az Európai Tanácsban, hogy ítélje el a testület a magyarországi jogállamot.

A bűnöző ítélkezik az áldozat felett. Abszurdum.

„Mindig a támadók érzéseit veszik védelembe. Mintha ők szorulnának rá a védelmünkre”, mondja a fiatal svéd író, Fredrik Backman, akinek országában nyilván számos hasonló esetben volt tapasztalatszerzési lehetősége. 

Trump a minap hazafias amerikai polgártársaihoz szólva kijelentette, az Antifát beteges, veszélyes, radikális baloldali terrorszervezetként tartja számon és nyomatékosan javasolni fogja, hogy „az Antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák szerint vizsgálják ki”.

Emlékezhetünk, amikor az USA-ban a bűnöző, kábítószer befolyása alatt álló, rendőri fellépésnek ellenálló George Floyd belehalt az intézkedésbe, azonnal hatalmas felfordulás, káosz alakult ki. Holott ha érvényesülni tudott volna a törvény, a rend, akkor Floydnak sem kellett volna meghalnia, s a világot sem állította volna fejre a BLM és a hozzá kapcsolódó mozgalmak.

Ezért kell üdvözölni Trump elnök, illetve most a magyar kormányfő bátor lépését. 

Nem véletlenül mutatta meg országnak-világnak a pólóját Bayer Zsolt azon a gyertyagyújtáson, amelyet a brutálisan agyonlőtt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékére tartottak Budapesten,

s amelyre az volt írva, hogy White Lives Matter, azaz a Fehér életek is számítanak. Mint Charlie Kirké. Nagyon is.  Azaz senkit nem lehet embertelenül lelőni. Egyáltalán: az erőszakot teljesen száműzni kell a közéletből. 

Azt mondja Steve Jobs, hogy „Kalóznak lenni nagyobb mulatság, mint beállni a haditengerészethez”. Engedtessék meg hogy a néhai Apple-királlyal ne értsek egyek. Itt nem egyszerűen a zsákmányszerzésről van szó, hanem más emberek életének kioltásáról. Egy politikai-ideológiai vita erőszakos rendezéséről. Sajnos a honi politikai életben is egyre több jel mutat ebbe az irányba.

Orbán Viktor mai bejelentése nekik is üzenet. Magyarországon ugyanis nem kell félni. 

Ha a politikusok azért akarnak fegyvert viselni, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kellene hordanom”

– fogalmazott a kormányfő. 

Mondhatjuk úgy is, nem szabad beállni a kalózok közé. 

***

(Fotó: Christophe Petit Tesson, MTI/MTVA)

***

OneiroNauta
2025. szeptember 19. 22:21
VÉGRE. Évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni.
catalina11
2025. szeptember 19. 21:58
Nagy jelentőségű bejelentést tett ma reggel a Kossuth rádióban Orbán Viktor: kezdeményezi az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását." Kun Béla Vörös Őrségének mai megfelelője. Most Soros Vörös Őrsége.
templar62
2025. szeptember 19. 21:34
" a bűn az bűn marad , kezükhöz vér tapad ... " - Kárpátia : " Neveket akarok hallani " .
harald
2025. szeptember 19. 21:31
A Szikra Mozgalmat Jámbor Andrással az élen, most azonnal TERRORistává kell nyilvánítani // 3 évet késtetek, Urak!!!
