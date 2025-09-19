Orbán Viktor ma olyat tett, amitől minden ép lelkű magyarnak megdobban a szíve

A bűnöző ítélkezik az áldozat felett. Abszurdum.

„Mindig a támadók érzéseit veszik védelembe. Mintha ők szorulnának rá a védelmünkre”, mondja a fiatal svéd író, Fredrik Backman, akinek országában nyilván számos hasonló esetben volt tapasztalatszerzési lehetősége.

Trump a minap hazafias amerikai polgártársaihoz szólva kijelentette, az Antifát beteges, veszélyes, radikális baloldali terrorszervezetként tartja számon és nyomatékosan javasolni fogja, hogy „az Antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák szerint vizsgálják ki”.

Emlékezhetünk, amikor az USA-ban a bűnöző, kábítószer befolyása alatt álló, rendőri fellépésnek ellenálló George Floyd belehalt az intézkedésbe, azonnal hatalmas felfordulás, káosz alakult ki. Holott ha érvényesülni tudott volna a törvény, a rend, akkor Floydnak sem kellett volna meghalnia, s a világot sem állította volna fejre a BLM és a hozzá kapcsolódó mozgalmak.

Ezért kell üdvözölni Trump elnök, illetve most a magyar kormányfő bátor lépését.