Orbán Viktor ma olyat tett, amitől minden ép lelkű magyarnak megdobban a szíve

Orbán Viktor történelmi bejelentést tett: Terrorszervezetté nyilvánítják az antifát Magyarországon! (VIDEÓ)
A miniszterelnök a Kossuth rádiónak nyilatkozott.
Nem egyszerűen a zsákmányszerzésről van szó, hanem más emberek életének kioltásáról.
Nagy jelentőségű bejelentést tett ma reggel a Kossuth rádióban Orbán Viktor: kezdeményezi az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását.
Amikor ezt Trump elnök Amerikában közhírré tette a minap, akkor titkon reménykedtem, hogy érkezhet egy hasonló lépés a magyar miniszterelnök részéről is.
Az Antifa által képviselt értelmetlen erőszak egyszerűen tűrhetetlen, csakúgy, mint más terrorszervezetek csapásai a védtelen emberekre. Ezért sok magyar szívét járta át a melegség Orbán bejelentése kapcsán.
Ne kelljen többször olyan gazemberséget végignézni, amit Ilaria Salis és társai követtek el Budapesten a nyílt utcán, vascsövekkel, kalapáccsal kis híján agyonverve ártatlan áldozataikat, köztük az utcán egy békésen sétáló férfit, akinek annyi volt a bűne, hogy ruhája a katonai gyakorlók színére hajazott.
Jól látszik: az elnök rendet akar.
A Magyarországon eljárás alá vont két német és egy olasz állampolgár a vád szerint egy 2017-ben, Lipcsében alapított szélsőbaloldali szervezet tagjai voltak. A csoport 2018 és 2020 között Németországban többször megtámadott szélsőjobboldali vagy annak vélt személyeket, majd 2022-ben határozták el, hogy 2023-ban a Becsület Napja nevű esemény előtt Budapesten is támadásba lendülnek.
Orbán kijelentette:
Az Antifa igenis egy terrorszervezet. Idejöttek Magyarországra is, békés embereket az utcán megvertek”, aztán „elmentek európai parlamenti képviselőnek, és onnan oktatgatják Magyarországot a jogállamról, a baloldalról.”
Itt ugye megint csak Ilaria Salisról beszélünk, aki letette a vascsövet és ugyanazzal a kezével – köszönhetően a baloldal kettős mércéjének – a szavazógombot kezdte nyomogatni az Európai Tanácsban, hogy ítélje el a testület a magyarországi jogállamot.
A bűnöző ítélkezik az áldozat felett. Abszurdum.
„Mindig a támadók érzéseit veszik védelembe. Mintha ők szorulnának rá a védelmünkre”, mondja a fiatal svéd író, Fredrik Backman, akinek országában nyilván számos hasonló esetben volt tapasztalatszerzési lehetősége.
Trump a minap hazafias amerikai polgártársaihoz szólva kijelentette, az Antifát beteges, veszélyes, radikális baloldali terrorszervezetként tartja számon és nyomatékosan javasolni fogja, hogy „az Antifa finanszírozóit a legmagasabb jogi normák szerint vizsgálják ki”.
Emlékezhetünk, amikor az USA-ban a bűnöző, kábítószer befolyása alatt álló, rendőri fellépésnek ellenálló George Floyd belehalt az intézkedésbe, azonnal hatalmas felfordulás, káosz alakult ki. Holott ha érvényesülni tudott volna a törvény, a rend, akkor Floydnak sem kellett volna meghalnia, s a világot sem állította volna fejre a BLM és a hozzá kapcsolódó mozgalmak.
Ezért kell üdvözölni Trump elnök, illetve most a magyar kormányfő bátor lépését.
Nem véletlenül mutatta meg országnak-világnak a pólóját Bayer Zsolt azon a gyertyagyújtáson, amelyet a brutálisan agyonlőtt konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékére tartottak Budapesten,
s amelyre az volt írva, hogy White Lives Matter, azaz a Fehér életek is számítanak. Mint Charlie Kirké. Nagyon is. Azaz senkit nem lehet embertelenül lelőni. Egyáltalán: az erőszakot teljesen száműzni kell a közéletből.
Több százan gyűltek össze, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére.
Azt mondja Steve Jobs, hogy „Kalóznak lenni nagyobb mulatság, mint beállni a haditengerészethez”. Engedtessék meg hogy a néhai Apple-királlyal ne értsek egyek. Itt nem egyszerűen a zsákmányszerzésről van szó, hanem más emberek életének kioltásáról. Egy politikai-ideológiai vita erőszakos rendezéséről. Sajnos a honi politikai életben is egyre több jel mutat ebbe az irányba.
Még Rákosi Mátyás sem merte azt megtenni, amit a Tisza politikusa.
Orbán Viktor mai bejelentése nekik is üzenet. Magyarországon ugyanis nem kell félni.
Ha a politikusok azért akarnak fegyvert viselni, mert fenyegetik őket, akkor nekem ágyút kellene hordanom”
– fogalmazott a kormányfő.
Mondhatjuk úgy is, nem szabad beállni a kalózok közé.
***
A Die Welt tudósítása szerint „autokrata” a kormányfő, de „szembetűnő a jólét”, „jó a képzési rendszer” és világszínvonalú az innováció. A helyzet több mint érthetetlen tehát. Francesca Rivafinoli írása.
(Fotó: Christophe Petit Tesson, MTI/MTVA)
Egy zajos kisebbség felszabadulásként éli meg, hogy végre nyíltan kívánhatja a vele egyet nem értők pusztulását. Veczán Zoltán írása.
A közélet itthon is egyre feszültebb, durvább, még ha a tengerentúli véres megoldások, hála Istennek, nálunk ismeretlenek is. Maradjon is így! Kacsoh Dániel írása.
***