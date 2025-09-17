Ft
09. 17.
szerda
Szerzőink
erőpróba Magyarország hadgyakorlat Magyar Honvédség katona

Ezzel a látványos művelettel Magyarország épp most mutatja meg a világnak, hogy bármilyen helyzetre készen áll (VIDEÓ)

2025. szeptember 17. 18:42

Gyorsan, hatékonyan, a kormányzattal együttműködve és NATO keretek között zajlik Magyarország legfontosabb hadművelete. Az Adaptive Hussars 2025 a magyar emberek biztonságát szolgálja!

2025. szeptember 17. 18:42
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Adaptive Hussars 2025
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Nemcsak egy hónapok óta precízen előkészített hadgyakorlat az Adaptive Hussars 2025, hanem egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Magyar Honvédség folyamatosan fejlődik és erősödik. A rendszerváltás óta az Adaptive Hussars 2025 „legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb” összhaderőnemi hadgyakorlat Magyarországon.

Adaptive Hussars 2025
Adaptive Hussars 2025: most mindenki láthatja, hova jutott a Magyar Honvédség! // Forrás: Facebook

Védelmi jellegű, NATO-szövetségben végrehajtott műveletről van szó, hiszen Magyarország minden gyakorlattal erősebb, az Adaptive Hussars 2025 a magyar emberek biztonságát szolgálja!

Adaptive Hussars 2025: most mindenki láthatja, hova jutott a Magyar Honvédség!

A hathetes, NATO-keretben végrehajtott, összhaderőnemi és összkormányzati műveletsorozat országszerte megnövekedett csapatmozgásokkal, fokozott közúti és légi forgalommal jár; a Honvédelmi Minisztérium ezért a minden héten is figyelmeztet az utakon várható konvojokra és erős hanghatásokra. 

A gyakorlat mérete önmagáért beszél: mintegy 22 000 katona – hivatásos és tartalékos – mozog egyszerre, több mint 200 eszköz bevonásával.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf  honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: az Adaptive Hussars 2025 „megmutatja, hová jutott a Magyar Honvédség” az elmúlt évtized fejlesztései nyomán. A tárcavezető kiemelte a közös, összhaderőnemi jelleget és az összkormányzati koordinációt is, mivel „ha egyszer a haza védelmére kerül sor, a Magyar Honvédségnek a kormánnyal és a közigazgatással együtt kell dolgoznia”. 

A hadgyakorlat tehát nemcsak katonai, hanem társadalmi-állami állóképességi próba is.

Az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.

A következő másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg – tette hozzá a vezérezredes. Majd pedig hangsúlyozta: 

a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. 

Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak majd, jelezte Böröndi.

A magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmét, előkészíti az itt állomásozó és ide érkező, illetve az ország területén átvonuló szövetséges csapatok fogadását, ellátását és továbbindítását – az észak-atlanti szövetség hazánkban települt erőivel, továbbá az állami közigazgatás és védelmi igazgatás szerveivel közös együttműködésben, fogalmazott, hozzátéve, a következő hetekben központi, helyőrségi felkészítéseket tartanak, köztük 

  • Lynx gyalogsági harcjárművek, 
  • Leopard 2A7HU harckocsik,
  • PzH önjáró lövegek gyakorlatát, 
  • éleslövészeteket,
  • menetgyakorlatokat, 
  • forgó- és merevszárnyas repülők manővereit, 
  • ejtőernyős ugrásokat.

A központi gyakorlatok körzetébe és helyőrségi gyakorlóterekre való csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítania a lakosságnak. Ezekről minden esetben előzetesen tájékoztatják az állampolgárokat – tette hozzá Böröndi Gábor.

Folyami műveletek a Dunán: SOC-R naszádok és magyar-amerikai különleges erők

Az Adaptive Hussars 2025 egyik leglátványosabb mozzanata a Duna folyami műveleti zónává alakítása. Szeptember 9-től két hétig magyar és amerikai különleges műveleti katonák (SOF) hajtás- és manőver-kiképzést folytatnak Budapest hadikikötője és a Szentendrei-sziget térségében. A résztvevők a nyáron hadrendbe állított SOC-R (Special Operations Craft – Riverine) járőrhajókat alkalmazzák, amelyek magas sebességükkel és tűzerejükkel „új dimenziókat nyitnak” a hazai SOF-képességekben; a kiképzés célja az eljárások egységesítése és a folyami manőverezés, beszivárgás-kivonás (insertion/extraction) gyakorlása.

A folyami komponens nem öncélú: a magyar haderő a NATO-val együttműködésben a vízi útvonalak védelmét, a kritikus infrastruktúra biztosítását és a gyors reagálóképességet is gyakorolja. A folyami harcászati eljárások és az egészségügyi-logisztikai láncok integrációja ugyanazon nagy szcenárió része, amely – a kormány tájékoztatása szerint – egy Magyarország elleni fegyveres támadás elhárítását modellezi belföldi környezetben. 

Duna-átkelés Fajsznál: harcjárművek kompon, deszant PTS-szel

A Bács-Kiskun vármegyei Fajsz és Dombori között a 14. Műszaki Ezred és a 30. Páncélozott Gyalogdandár – a NATO Előretolt Szárazföldi Harccsoport (Forward Land Force) közreműködésével – deszantátkelést hajtott végre

A műveletet imitált dróntámadás előzte meg, amelyet a Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred katonája hárított; ezt követően egy „megrongált” jármű műszaki mentése és sebesültek ellátása is a forgatókönyv része volt. Böröndi Gábor vezérezredes itt úgy fogalmazott:büszkék lehetünk a magyar katonákra”. A helyszínen egyszerre 7068 katona volt mozgásban. 

Ejtőernyős kijuttatás KC-390-ről, Lynx-ek vasúti kirakása

A különleges műveleti komponens szárazföldi és légi elemekkel egészül ki. Várpalota mellett a Különleges Műveleti Parancsnokság új ejtőernyős százada végzett ugrásokat a Honvédség KC-390-es szállítógépéről; a közlés szerint az „ejtőernyős kijuttatás” tipikus belépési mód túszmentésnél, felderítési akcióknál és célmegjelölésnél.

A KC-390 többfeladatú képessége (személy- és teherszállítás, aeromedical evakuálás, ejtőernyős kijuttatás) a hazai légi mobilitás bővülését jelzi.

Hajmáskéren pedig a sajtó előtt mutatták be a harckocsik és gyalogsági harcjárművek vasúti kirakását: a Hódmezővásárhelyről érkezett szerelvényről Lynx IFV-ket raktak le, a szituáció része volt egy ellenséges dróntámadás imitálása is.

Mit lát ebből a civil?

Sokak számára az Adaptive Hussars 2025 a mindennapi közlekedésben válik kézzelfoghatóvá. A Honvédelmi Minisztérium előre jelzi, hol és mikor vonulnak hadoszlopok; szeptember 15-28. között több nagyváros között „harcszerű menetek” zajlanak, a konvojokat időnként helikopterek kísérik. Székesfehérvár–Budapest, Győr–Kecskemét, Tata–Győr, valamint Kecskemét–Pápa útvonalakon is várhatók átcsoportosítások, a Pápai bázis környékén merevszárnyú gépek miatt erős hanghatással. A honvédség türelmet és együttműködést kér; 

a katonai menetoszlop „tagjai közé behajtani veszélyes és tilos”

A civil kommunikáció más csatornákon is erős: országos hírportálok és közmédia naponta közlik a csapatmozgások ütemezését, a gyakorlat célját, az érintett térségeket és az ideiglenes korlátozásokat.

Mit jelent ez védelmi szemszögből?

A magyar haderő fejlesztési programja – a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program – már kézzelfogható eredményekkel bír:

  • Újabb Gripen vadászgépek, 
  • modern helikopter-flotta, 
  • Lynx IFV-k Zalaegerszegről és Leopard 2A7+ harckocsik. 

Böröndi vezérezredes szerint az erő „a katonák felszereléséből, motivációjából, kiképzettségéből” fakad; a gyakorlat pedig egyszerre teszteli a haditechnika, a doktrína és a személyi állomány „együtt lélegzését”. 

A fajszi átkelésnél, a vasúti kirakásnál vagy a SOC-R kiképzésnél mind ugyanaz a vezérfonal: a gyors reagálás, az interoperabilitás és a polgári-katonai integráció begyakorlása.

Meddig tart? Mi jön még?

A gyakorlat október 10-ig fut, az ütemterv szerint a következő hetekben további menetoszlopok, légi szállítások és többnemzeti mozzanatok várhatók. Ezzel párhuzamosan a honvédség heti bontásban teszi közzé az érintett útvonalakat és időablakokat, hogy a lakosság és a fuvarozók tervezni tudjanak. 

A szervezők hangsúlyozzák: a forgalom- és hanghatások átmenetiek, az ország védelmi képességének valós tesztjét szolgálják.

Nyitókép: Facebook

A Magyar Honvédség által készített, a hadgyakorlatot bemutó videó itt tekinthető meg:

 

