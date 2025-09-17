Ezzel a látványos művelettel Magyarország épp most mutatja meg a világnak, hogy bármilyen helyzetre készen áll (VIDEÓ)

Nemcsak egy hónapok óta precízen előkészített hadgyakorlat az Adaptive Hussars 2025, hanem egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Magyar Honvédség folyamatosan fejlődik és erősödik. A rendszerváltás óta az Adaptive Hussars 2025 „legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb” összhaderőnemi hadgyakorlat Magyarországon.

Adaptive Hussars 2025: most mindenki láthatja, hova jutott a Magyar Honvédség! // Forrás: Facebook

Védelmi jellegű, NATO-szövetségben végrehajtott műveletről van szó, hiszen Magyarország minden gyakorlattal erősebb, az Adaptive Hussars 2025 a magyar emberek biztonságát szolgálja!