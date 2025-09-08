Erre nem sokan számítottak: kínai csodafegyver bukkant fel a magyar hadseregnél

Nem éri meg Magyarországgal ujjat húzni: a legnagyobb bajra is felkészül a honvédség (VIDEÓ)
„Ez a feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Egy drónelhárító fegyverről van szó.
Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség (MH) legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez a feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.
Az előre tervezett, NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során, hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve, olvasható a Honvédelem.hu elnevezésű oldalon.
Az MH hivatalos Facebook-oldalára feltöltött fotó alapján a magyar katonák birtokában van egy kínai eredetű (SkyFend) drónelhárító fegyver.
A Skyfendet 2020-ban alapítottak, székhelye Shenzhenben található, a cég drónokkal szembeni védelmi technológiák fejlesztésével foglalkozik.
Termékeik közé tartoznak: Hunter SHH100; Hunter Lite SPS100; Hunter Pro SHH110; Spoofer SSH100; Tracker SDH100; illetve a Tracer STP101. A fenti fotón valószínűleg az SHH100-as látható.
Nyitókép forrása: Facebook