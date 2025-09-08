Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
drónelhárítás Adaptive Hussars 2025 NATO Magyar Honvédség

Erre nem sokan számítottak: kínai csodafegyver bukkant fel a magyar hadseregnél

2025. szeptember 08. 10:59

Egy drónelhárító fegyverről van szó.

2025. szeptember 08. 10:59

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség (MH) legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete.

Ezt is ajánljuk a témában

Az előre tervezett, NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során, hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve, olvasható a Honvédelem.hu elnevezésű oldalon.

Az MH hivatalos Facebook-oldalára feltöltött fotó alapján a magyar katonák birtokában van egy kínai eredetű (SkyFend) drónelhárító fegyver.

Forrás:  Facebook

A Skyfendet 2020-ban alapítottak, székhelye Shenzhenben található, a cég drónokkal szembeni védelmi technológiák fejlesztésével foglalkozik.

Termékeik közé tartoznak: Hunter SHH100; Hunter Lite SPS100; Hunter Pro SHH110; Spoofer SSH100; Tracker SDH100; illetve a Tracer STP101. A fenti fotón valószínűleg az SHH100-as látható.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 08. 11:49
Ez egy ilyen postaládának tűnik markolattal, meg egy mellé illesztett krova készlet dobozzal. És ez mit csinál? Leticsungolja a mockosz kisz drónockát?
Válasz erre
1
0
sersem
2025. szeptember 08. 11:43
Temun lehet kapni, az első ingyenes, merhogy regisztráltál. Különben szállítással egy tízes. Forintban.
Válasz erre
0
1
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 08. 11:22
Kína gyártja a harci drónokat és a drónelhárító fegyvereket. Ügyes!
Válasz erre
3
1
Nasi12
2025. szeptember 08. 11:06
Ursula ne üljön drónra😄
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!