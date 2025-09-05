Nem éri meg Magyarországgal ujjat húzni: a legnagyobb bajra is felkészül a honvédség (VIDEÓ)

Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi gyakorlatban 22 ezer – hivatásos és tartalékos – katona vesz részt hat héten keresztül, mondta a honvédelmi miniszter Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: az Adaptive Hussars 2025 egy előre tervezett, hosszú évek alatt előkészített, fiktív szcenáriókra épülő nagygyakorlat. Hozzátette: a gyakorlat NATO-keretek között történik, NATO-partnerországok támogatásával és Szlovákia, valamint az Amerikai Egyesült Államok katonáinak részvételével, a NATO irányítási struktúrájába illeszkedve.

Mint mondta, a védelmi gyakorlat arra készül fel, hogy ha Magyarországot fegyveres támadás érné, akkor azt az országhatáron belül hogyan hárítanák el.

Megjegyezte: a gyakorlat összkormányzati is, mert nemcsak a honvédség, hanem a közigazgatás is részt vesz benne. Kiemelte: „ahhoz, hogy a Magyar Honvédség sikeresen tudjon műveleteket végrehajtani, a magyar kormányzat számos elemének, igazgatási egységének a közreműködésére szükség van”.

A miniszter elmondta azt is, a gyakorlatban 22 ezer – hivatásos és tartalékos – katona vesz részt, hat héten keresztül.

„Ezért az ország több pontján láthatjuk majd a helikoptereket körözni, útlezárások lesznek, mozog a hadsereg, de ez a hadseregnek egy nagyon fontos tulajdonsága és feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat, hogy minden eshetőségre felkészültek legyünk” – jelentette ki a miniszter.

A felvételt itt tudja megtekinteni: