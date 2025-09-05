Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Adaptive Hussars 2025 Magyarország hadgyakorlat NATO honvédség Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Szlovákia Egyesült Államok

Nem éri meg Magyarországgal ujjat húzni: a legnagyobb bajra is felkészül a honvédség (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 22:39

„Ez a feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

2025. szeptember 05. 22:39
null

Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi gyakorlatban 22 ezer – hivatásos és tartalékos – katona vesz részt hat héten keresztül, mondta a honvédelmi miniszter Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: az Adaptive Hussars 2025 egy előre tervezett, hosszú évek alatt előkészített, fiktív szcenáriókra épülő nagygyakorlat. Hozzátette: a gyakorlat NATO-keretek között történik, NATO-partnerországok támogatásával és Szlovákia, valamint az Amerikai Egyesült Államok katonáinak részvételével, a NATO irányítási struktúrájába illeszkedve.

Mint mondta, a védelmi gyakorlat arra készül fel, hogy ha Magyarországot fegyveres támadás érné, akkor azt az országhatáron belül hogyan hárítanák el.

Megjegyezte: a gyakorlat összkormányzati is, mert nemcsak a honvédség, hanem a közigazgatás is részt vesz benne. Kiemelte: „ahhoz, hogy a Magyar Honvédség sikeresen tudjon műveleteket végrehajtani, a magyar kormányzat számos elemének, igazgatási egységének a közreműködésére szükség van”.

A miniszter elmondta azt is, a gyakorlatban 22 ezer – hivatásos és tartalékos – katona vesz részt, hat héten keresztül.

„Ezért az ország több pontján láthatjuk majd a helikoptereket körözni, útlezárások lesznek, mozog a hadsereg, de ez a hadseregnek egy nagyon fontos tulajdonsága és feltétele annak, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat, hogy minden eshetőségre felkészültek legyünk” – jelentette ki a miniszter.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obakapimaki
•••
2025. szeptember 05. 23:49 Szerkesztve
Szégyen, hogy a nato nevű terorrszervezet égisze alatt, részünk van az Orosz Föderáció megtámadásában. A provokatív, teljesen értelmetlen hadgyakorlatokat is a nato központi terrorszervezetének a teljes finanszírozásával és a területén kellene tartani. Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy az usára gondolok..
Válasz erre
0
0
Nemegyangyal
2025. szeptember 05. 23:49
20.000 katona az ukiknál egy héten hal meg.... Sajnos elsöpörnének minket mert a nato nem segítene....Szar ezt leírni....
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2025. szeptember 05. 23:03
Hosszú ideje szajkózom. Ebben mindenképp vegyünk példát a kicsi.-23000 négyzetkm-es izraelről. Mégha tudom, hogy a "lehetőségeink" mások! Nekünk, nincs AIPAC, vagy B nai b rit lobbi csoportunk. De, akkor is!!! Csakis a fegyver, a sok és minőségi fegyver az , ami adja az erőnket, amely párosul a kivételes genetikai adottságainkkal, intellektusunkkal. Ne legyenek illúziói senkinek! Főleg a szomszédainkkal kapcsolatosan. Fico is csak egy hamis , tót szélhámos. Remélem a miniszterelnökünk is érzi és látja ezt...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!