Nem lesz ennek jó vége: Zelenszkij már a hírszerzést sürgeti
Az ukrán elnök Moszkva és Peking együttműködésének részleteire kíváncsi.
Dmitrij Medvegyev elmondta, hogy „az idei évre kitűzött célok gyakorlatilag megvalósultak”.
Több mint 400 ezer katonát szerződtettek idén az orosz fegyveres erők, további több mint 34 ezer ember pedig önkéntes alakulatokba vonult be – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke egy szerdai moszkvai tanácskozáson.
Bizonyossággal megállapítható, hogy a legfőbb parancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) által a jelenlegi időszakra, az idei évre kitűzött célok gyakorlatilag megvalósultak”
– jelentette ki Medvegyev.
A volt elnök és kormányfő idén januárban az RBK című lap visszaemlékezése szerint mintegy 450 ezer főben nevezte meg a 2024-ben szerződtetett katonák számát, és további 40 ezerben az önkéntes alakulatokhoz csatlakozókét. A besorozott katonákat az orosz védelmi minisztérium szerint nem vezénylik a „különleges hadművelet” övezetébe.
A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül kettőn előre tudtak törni, folytatták az Oszkil folyó bal partján és a Mirnohrad városban (orosz nevén: Dimitrov) körülzárt ukrán csapatok megsemmisítését, valamint a közeli Hrisine és Szvitle település „megtisztítását”, és csaknem 1200 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy hadiüzemet, valamint az ukrán energetikai és üzemanyag-infrastruktúra több, az ukrán hadsereget kiszolgáló létesítményét, üzemanyag-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 11 páncélozott harcjárművet, egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, egy amerikai M777-es 155 milliméteres vontatott tarackot, továbbá 102 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Herszon megyei Oleskiben három egészségügyi dolgozó életét vesztette, kettő pedig megsebesült a járási kórházat ért csapás következtében.
(MTI)
