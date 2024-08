VIP-partik, botrányok és Facebook-trollkodás – így telt Magyar Péter nyári one man show-ja

Csak azok vehettek részt az előzetesen meghirdetett partin, akik regisztráltak, de ők is csak „támogatói” díj megfizetése után léphettek be a „speciális” szolgáltatásokat nyújtó klubba. A klub hírnevét még akkor szerezte, amikor a jól ismert Vizoviczki László volt a tulajdonosa, akit 2020-ban jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. A Metropol úgy tudja, mára a pesti éjszakában több helyen is jelenlévő ukrán milliárdosokhoz, az Uszikov családhoz került a Magyar Péter-parti helyszíne.

A Tisza Párt elnöke a Sziget Fesztiválon sem bízta a véletlenre a bulizást, ahol a legtöbb fesztiválozó elől elzárt VIP-részen mulatott. Az ellenzéki politikus megadta a módját az estének, a róla megjelent kép szerint jégbe hűtött pezsgővel és külön asztalnál hallgatta a Sziget aznapi fellépőit. Magyar persze azóta sem számolt be arról, hogy milyen jól szórakozott a Szigeten, hiszen kínosan ügyel arra, hogy tivornyázásairól ne jelenjen meg Facebook-oldalán semmi.

Augusztus 20-án is lebukott a politikus, amikor egy kartell-csalás miatt megbüntetett cég hajóján, félmeztelenre vetkőzve ünnepelte az államalapítást. Ezt az alkalmat sem verte nagydobra a politikus.

A Tisza Párt elnöke augusztus 20-án élő videóban közvetítette, ahogy kenyeret dagaszt, ám a közvetítés után Magyar Péter – láthatóan oldott állapotban – folytatta az ünneplést.

A Facebook-buborékon túli valóság

Noha Magyar Péter a közösségi médiában rendszeresen azt a benyomást próbálja kelteni, hogy egyre többen vannak a Tisza Párt szimpatizánsai, ám a politikus által gyakran hangoztatott népszerűségnek és érdeklődésnek az online téren kívül éppen az ellenkezője látható.

Nem sikerült a kormányra sem ráfognia, hogy veszélyeztette a tűzijátékra érkezők biztonságát, mivel a vihar nagyrészt elkerülte a belvárost. Ráadásul a Margitszigetre szervezett Tisza Piknikre is alig voltak kíváncsiak.

A pártelnök ráadásul megpróbálta megakadályozni, hogy kiderüljön az alacsony érdeklődés, amikor kidobatta az Index stábját és megpróbálta letiltani, hogy a portál közzétegye a nyilvános eseményen készült beszámolót.