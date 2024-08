Az Index riportere elmesélte, hogyan dobták ki a biztonságiak Magyar Péter piknikjéről

Azt is elmondta az újságíró, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt korábbi, elsősorban fővárosi rendezvényeiről, kampányeseményeiről többször beszámoltak – számos esetben meghívót is kaptak ezekre –, interjúkat is készítettek Magyar Péterrel. A politikus mindezek ellenére a nyilvánosságban azt állítja, hogy az

Index nem biztosított számára felületet, nem tudósított a rendezvényeiről.

Az az állítása is szemenszedett hazugság Magyar Péternek – mondta Szalai –, hogy nem kapott címlapos interjúlehetőséget a választási kampányban, hiszen a pártelnök közölte, milyen feltételek mellett hajlandó nyilatkozni, de azt az Index infrastrukturális okokból képtelen volt teljesíteni, élő adást ugyanis nem tudnak készíteni. Így a választási eredményváróra már be sem engedték a portált. „Tehát régebb óta hektikus a viszonyunk Magyar Péterrel” – fogalmazott Szalai.