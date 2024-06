Egyre súlyosabb a helyzet: újabb felvétel került elő Magyar Péterről, a balhéja után egy villamosmegállóban őrjöngött (VIDEÓ)

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Újabb részleteket mondtak el a Ripostnak azok a szemtanúk, akik péntek hajnalban

közvetlen közelről látták Magyar Péter botrányos viselkedését

a pesti belváros egyik felkapott szórakozóhelyén – írja a portál.

Ahogy azt korábban a Mandiner is megírta, a Ripost értesülései szerint több szemtanú is arról számolt be, hogy Magyar Péter péntek hajnalban „nagy mennyiségű szeszesital elfogyasztása után órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett” egy budapesti klubban, ahonnan emiatt a biztonsági őrök kivezették a politikust.