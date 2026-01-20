Így kerülhetik meg a románok a magyarokat – dörzsölik a kezüket Bukarestben

Az Újpest is beszáll a román-magyar csatába: 1,7 millió euró a tét
Úgy látszik, André Duarte szeret minden hidat felégetni maga mögött. A Craiova után most az Újpest is jogi útra terelheti a balhés portugál védő viharos távozását.
Régóta várnak már az FCSB-nél. Romániában most abban bíznak, hogy André Duarte a hétvégén már pályára léphet.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is üzent a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) André Duarte ügye miatt. A rutinos portugál hátvéd viharosan távozott az Újpesttől a román élvonalbeli FCSB-hez. Az átigazolást az MLSZ nem hagyta jóvá, ennek ellenére mégis örülhetnek Romániában – írja a Blikk.
Mi is beszámoltunk arról, hogy az Újpest október végén kitette az első csapatának keretéből André Duartét. A 28 éves hátvéd ezek után decemberben egyoldalúan szerződést bontott a klubbal, majd aláírt a román élvonalban szereplő FCSB-hez. Új csapatában azonban még mindig nem tudott pályára lépni, mivel a lila-fehérek jogi úton támadták meg a transzfert, a prosport.ro pedig arról számolt be, hogy az MLSZ továbbra sem adta ki a játékos regisztrálásához szükséges papírokat.
A Blikk szemlézte az FCSB adminisztratív bizottságának elnökének, Mihai Stoicának a szavait, aki a lapnak ismertette, hogyan kérvényezték a papírokat és mit válaszolt a FIFA.
„Január 13-án kérvényeztük az úgynevezett International Transfer Certificate-et (ITC), amellyel egy klubváltást lehet regisztrálni és igazolni. Másnap délután az Újpest által benyújtott papírok alapján a magyar szövetség megtagadta ennek a kiadását. Ezek után rögtön fellebbeztünk a FIFA-nál, amelyet a Román Labdarúgó-szövetség is támogatott. A szokásos gyakorlat szerint a FIFA egy-két nappal később reagált, a Magyar Labdarúgó-szövetség azonban még mindig nem adott semmiféle visszajelzést.
Amennyiben a magyar szövetség hétfőn megtagadja a FIFA döntésének végrehajtását, a játékost az ITC nélkül jegyezzük be”
– jelentette ki Stoica.
A román sajtó szerint Duarte így akár már pályára léphetne az FCSB vasárnapi, CFR Cluj elleni hazai bajnokiján.
A korábbi újpesti már alá is írta új szerződését Bukarestben.
André Duarte távozik a Megyeri útról. A portugál futballista úgy ítéli meg, az elmúlt húsz nap karrierje legrosszabb időszaka volt az Újpestnél.
André Duarte lett a bűnös a lila-fehérek rossz szereplésért, a portugál védőt határozatlan időre kitették az immár kiesőhelyen álló labdarúgócsapat első keretéből. Az Újpest-szurkolók szerint azonban rossz döntés született.
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA