Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bukarest Újpest FCSB MLSZ Románia

Így kerülhetik meg a románok a magyarokat – dörzsölik a kezüket Bukarestben

2026. január 20. 14:47

Régóta várnak már az FCSB-nél. Romániában most abban bíznak, hogy André Duarte a hétvégén már pályára léphet.

2026. január 20. 14:47
null

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is üzent a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) André Duarte ügye miatt. A rutinos portugál hátvéd viharosan távozott az Újpesttől a román élvonalbeli FCSB-hez. Az átigazolást az MLSZ nem hagyta jóvá, ennek ellenére mégis örülhetnek Romániában – írja a Blikk.

Mi is beszámoltunk arról, hogy az Újpest október végén kitette az első csapatának keretéből André Duartét. A 28 éves hátvéd ezek után decemberben egyoldalúan szerződést bontott a klubbal, majd aláírt a román élvonalban szereplő FCSB-hez. Új csapatában azonban még mindig nem tudott pályára lépni, mivel a lila-fehérek jogi úton támadták meg a transzfert, a prosport.ro pedig arról számolt be, hogy az MLSZ továbbra sem adta ki a játékos regisztrálásához szükséges papírokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron
Duarte az NB I után Romániában bizonyíthat
Duarte az NB I után Romániában bizonyíthat (Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA)

A Blikk szemlézte az FCSB adminisztratív bizottságának elnökének, Mihai Stoicának a szavait, aki a lapnak ismertette, hogyan kérvényezték a papírokat és mit válaszolt a FIFA.

Bizakodnak Romániában

„Január 13-án kérvényeztük az úgynevezett International Transfer Certificate-et (ITC), amellyel egy klubváltást lehet regisztrálni és igazolni. Másnap délután az Újpest által benyújtott papírok alapján a magyar szövetség megtagadta ennek a kiadását. Ezek után rögtön fellebbeztünk a FIFA-nál, amelyet a Román Labdarúgó-szövetség is támogatott. A szokásos gyakorlat szerint a FIFA egy-két nappal később reagált, a Magyar Labdarúgó-szövetség azonban még mindig nem adott semmiféle visszajelzést.

Amennyiben a magyar szövetség hétfőn megtagadja a FIFA döntésének végrehajtását, a játékost az ITC nélkül jegyezzük be”

– jelentette ki Stoica.

A román sajtó szerint Duarte így akár már pályára léphetne az FCSB vasárnapi, CFR Cluj elleni hazai bajnokiján.

Kapcsolódó cikkek

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. január 20. 15:52
100+ éve egy országot kaptak így. Egy fotballista ehhez képest. De ha ez átmegy, akkor tudjuk, hogy egy játékos ha nem tetszik neki valami, akkor az ügynöke útján küld egy egyoldalú felmondást, majd szabadügynöknek tekinti magát és aláír ahova gondol. A sok hülye nyugati klub EUR 10-100 milliókat ad játékosokért, ahelyett hogy azok csak felmondanának és már mehetnek is. Ha ez átmenne, akkor lenne vége a labdarúgás szabályokon alapuló rendjének.
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. január 20. 14:51
A román szőrőstappú férgek már megint loptak...
Válasz erre
1
0
grenki-2
2026. január 20. 14:51
Tartsanak be a kutya oláhoknak ahogy csak tudnak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!