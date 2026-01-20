Így kerülhetik meg a románok a magyarokat – dörzsölik a kezüket Bukarestben

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is üzent a Magyar Labdarúgó-szövetségnek (MLSZ) André Duarte ügye miatt. A rutinos portugál hátvéd viharosan távozott az Újpesttől a román élvonalbeli FCSB-hez. Az átigazolást az MLSZ nem hagyta jóvá, ennek ellenére mégis örülhetnek Romániában – írja a Blikk.

Mi is beszámoltunk arról, hogy az Újpest október végén kitette az első csapatának keretéből André Duartét. A 28 éves hátvéd ezek után decemberben egyoldalúan szerződést bontott a klubbal, majd aláírt a román élvonalban szereplő FCSB-hez. Új csapatában azonban még mindig nem tudott pályára lépni, mivel a lila-fehérek jogi úton támadták meg a transzfert, a prosport.ro pedig arról számolt be, hogy az MLSZ továbbra sem adta ki a játékos regisztrálásához szükséges papírokat.