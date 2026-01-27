A Fradi szerint félrefordították az edző kijelentéseit, Tomori esetében nem a klub döntött

„A magyarok nem vállalnak felelősséget” – ezért akar még több légióst hozni a Fradiba a sztáredző
Meg akarja változtatni az FTC klubkultúráját.
Paál László, az FTC kézilabda-szakosztályának igazgatója beszélt a klub közelmúltbeli kényes ügyeiről. A szakvezető szerint Jesper Jensen szavait félreértették, míg Tomori Zsuzsanna esetében nem a Fradié volt a döntés.
A közmédia 40x20 című podcastjének a vendége volt Paál László, a Ferencváros kézilabda-szakosztályának sportigazgatója. A szakvezető többek között a klubot az elmúlt időszakban kétesen érintő esetekről is szót ejtett, beleértve Jesper Jensen nagy visszhangot kiváltó nyilatkozatát, Laura Glauser váratlan Bukarestbe igazolását, valamint a Fradi-ikon Tomori Zsuzsanna kurta-furcsa távozását is.
Paál László az ominózus dániai Jensen-nyilatkozatról azt állította, a vezetőedző hazájában megjelent interjú esetében egyértelműen félrefordításról és félreértelmezésről volt szó: szerintük Jensen
nem kritikát akart megfogalmazni, hanem azt hangsúlyozta, hogy a sikerhez nem elég csak az edzések és mérkőzések idején kézilabdázónak lenni.
A cél az, hogy a játékosok gondolkodásmódja is ezt tükrözze, és a sport a mindennapjaik része legyen.
A párját, Orlane Kanort a Rapid Bucurestihez követő Laura Glauserrel kapcsolatban Paál hangsúlyozta, hogy az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok francia kapussal már megvolt a megegyezés, amikor a játékos gyakorlatilag a semmiből közölte, hogy meggondolta magát, és „családi okok miatt” inkább a román főváros felé veszi az irányt. „Egyszer csak nem jött vissza a szerződés.
Hívtuk a menedzserét, ő sem értette, és mi adtuk azt a december 24-i határidőt, mondtuk, hogy aznap délig legyen kedves válaszolni. Előtte két perccel írt egy üzenetet, utána felhívtam, eléggé el volt érzékenyülve. Azt mondta, nagyon nehéz döntés volt, imádja a Fradit, Budapestet, de a családi dolgok előrébb valók voltak most neki."
Az FTC háza táján a közelmúltban nagy port kavart Tomori Zsuzsanna különös távozása is. A 38 éves klasszissal december végén bontott szerződést az egyesület hivatalosan közös megegyezéssel, így a klubikont nem tudták méltóképpen elbúcsúztatni a drukkerek, és ezt rengetegen szóvá is tették. Paál László a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem kívánt részletesebben belemenni a dologba, de annyit elmondott, hogy ez nem az „nem az ő döntésük volt”, a klub éppen a további indulatkeltés elkerülése miatt nem kommunikált semmit az ügyben.
„Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd.”
A klub kezdeményezte a szerződése felbontását.
