A Fradi szerint félrefordították az edző kijelentéseit, Tomori esetében nem a klub döntött

A közmédia 40x20 című podcastjének a vendége volt Paál László, a Ferencváros kézilabda-szakosztályának sportigazgatója. A szakvezető többek között a klubot az elmúlt időszakban kétesen érintő esetekről is szót ejtett, beleértve Jesper Jensen nagy visszhangot kiváltó nyilatkozatát, Laura Glauser váratlan Bukarestbe igazolását, valamint a Fradi-ikon Tomori Zsuzsanna kurta-furcsa távozását is.

A Fradi szerint nem úgy gondolta

Paál László az ominózus dániai Jensen-nyilatkozatról azt állította, a vezetőedző hazájában megjelent interjú esetében egyértelműen félrefordításról és félreértelmezésről volt szó: szerintük Jensen