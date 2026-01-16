Ft
01. 16.
péntek
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ferencváros FTC FTC-Rail Cargo Hungaria Jesper Jensen

„A magyarok nem vállalnak felelősséget” – ezért akar még több légióst hozni a Fradiba a sztáredző

2026. január 16. 14:33

A magyar játékosok nem vállalnak felelősséget, ezért még több skandináv légiós leigazolását tervezi. Kemény szavakkal illette az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Jesper Jensen a magyar kultúrát.

2026. január 16. 14:33
null

Az FTC-Rail Cargo Hungaria dán vezetőedzője, Jesper Jensen hazája egyik portáljának, a dr.dk-nak adott egy hosszabb interjút, melyben meghökkentő dolgokat mondott magyar játékosaival és a Fradi klubkultúrájával kapcsolatban.

„Óriási különbség van az emberek és a kultúra között. Néha megdöbbentett, mennyire más a kultúra” – nyilatkozta a világhírű dán szakember hazájában az Ikast–Ferencváros Bajnokok Ligája-mérkőzés után, amit megnyert a magyar csapattal 28–27-re.

FTC
Jesper Jensen megváltoztatná az FTC klubkultúráját. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Állítása szerint eltartott egy darabig, mire sikerült megszoknia a nálunk tapasztalható kulturális különbségeket. 

„Meg kellett változtatnom a megközelítésemet, mert rendkívül hierarchikusak az emberek. Nagyon nagy különbség van a felső és az alsó szint között, és a helyedet meg kell őrizned a hierarchiában.”

Elmondta: a játékosok a Fradiban semmit nem tesznek egyedül.

Tudni akarják, mit kell tenniük, ahelyett, hogy magukra vállalnák a felelősséget, mert akkor nem az ő hibájuk, ha valami nem úgy sül el.”

Jensen azt is elárulta: kompromisszumot között saját magával és a filozófiájával, hogy hozzászokjon a kultúrához, de most szeretné megváltoztatni azért, hogy utolérhessék a Győrt a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is.

Jöhetnek még az FTC-be skandinávok

Éppen ezért igazolt skandináv játékosokat a magyar fővárosba, hogy állítása szerint megfelelő pályája állítsa velük a klubot, hiszen ők már hozzászoktak ahhoz a kultúrához, amit meg szeretne teremteni.

Mette Tranborg és Vilde Ingstad már a Fradi kézilabdázói, Anna Kristensen és Michala Moller pedig a nyáron csatlakozik a fővárosi klubhoz.

„Azért hoztam őket, hogy megváltoztassam a klub kultúráját. Olyan közösséget szeretnék létrehozni, amely abba az irányba tud haladni, amelyet én a helyesnek tartok” – jelentette ki a dán edző.

A dánok nagy felelősséget vállalnak magukért, és proaktívak a saját fejlődésükben. Nem kell körbejárnom és tanítanom őket. Maguktól is rájönnek. A magyaroknál ez nem így van.

Ezért szeretnék egy nagyobb északi játékosokból álló kontingenst, hogy segítsenek megváltoztatni a többiek gondolkodását a kézilabdáról a mindennapi életben.”

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

ztibi
2026. január 16. 16:30
Ha rájönnek maguktól, minek edző? Ez is egy nagypofájú szarházi skandináv...
Válasz erre
1
0
smokey-eye
•••
2026. január 16. 16:11 Szerkesztve
Akkor már csak azt kellene megmagyaráznia, hogy miért Dániának van 51 olimpiai aranyérme és miért nekünk van 192 ? Idejön és megváltoztatja kultúrát . Kösz, de inkább ne ! Nagyarcú f'sz .
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. január 16. 15:45
Meg még egy apróság: meghökkent, hogy ilyen a Fradi "klubkultúrája". Arról most ne is beszéljünk, hogy hány olyan klub van Dániában, amelyik olyan eredményekkel rendelkezik, mint a Fradi. DE: amikor ide szerződött, nem tudta, hogy hova jön? Nem merem feltételezni, hogy nem ismerte Klujber Katrin, Simon Petra ( csak hogy két felelősséget nem vállaló magyar játékost említsek...) és a többiek nevét, teljesítményét...
Válasz erre
1
0
arpadan
2026. január 16. 15:36
Bocsánat, ez nem sértődés vagy nem sértődés kérdése... Versenysportoltam is, edzői végzettségem is van, ezért merek ilyesmit írni: lehet ilyen véleménye az edzőnek a csapatáról, de egyrészt ezt az öltözőben beszélem meg a játékosaimmal, másrészt itt valahol az egész magyar kultúráról mondott ( nem is akármilyen ) ítéletet, egy külföldi lapnak ( etika? ).
Válasz erre
0
0
