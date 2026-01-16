„A magyarok nem vállalnak felelősséget” – ezért akar még több légióst hozni a Fradiba a sztáredző

„Meg kellett változtatnom a megközelítésemet, mert rendkívül hierarchikusak az emberek. Nagyon nagy különbség van a felső és az alsó szint között, és a helyedet meg kell őrizned a hierarchiában.”

Elmondta: a játékosok a Fradiban semmit nem tesznek egyedül.

Tudni akarják, mit kell tenniük, ahelyett, hogy magukra vállalnák a felelősséget, mert akkor nem az ő hibájuk, ha valami nem úgy sül el.”

Jensen azt is elárulta: kompromisszumot között saját magával és a filozófiájával, hogy hozzászokjon a kultúrához, de most szeretné megváltoztatni azért, hogy utolérhessék a Győrt a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is.

Jöhetnek még az FTC-be skandinávok