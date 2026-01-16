„A magyarok nem vállalnak felelősséget” – ezért akar még több légióst hozni a Fradiba a sztáredző

Alaposan belehúzott a Ferencváros: egyszerre három világsztár érkezését is bejelentette
Nem kis erősítés.
A magyar játékosok nem vállalnak felelősséget, ezért még több skandináv légiós leigazolását tervezi. Kemény szavakkal illette az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Jesper Jensen a magyar kultúrát.
Az FTC-Rail Cargo Hungaria dán vezetőedzője, Jesper Jensen hazája egyik portáljának, a dr.dk-nak adott egy hosszabb interjút, melyben meghökkentő dolgokat mondott magyar játékosaival és a Fradi klubkultúrájával kapcsolatban.
„Óriási különbség van az emberek és a kultúra között. Néha megdöbbentett, mennyire más a kultúra” – nyilatkozta a világhírű dán szakember hazájában az Ikast–Ferencváros Bajnokok Ligája-mérkőzés után, amit megnyert a magyar csapattal 28–27-re.
Állítása szerint eltartott egy darabig, mire sikerült megszoknia a nálunk tapasztalható kulturális különbségeket.
„Meg kellett változtatnom a megközelítésemet, mert rendkívül hierarchikusak az emberek. Nagyon nagy különbség van a felső és az alsó szint között, és a helyedet meg kell őrizned a hierarchiában.”
Elmondta: a játékosok a Fradiban semmit nem tesznek egyedül.
Tudni akarják, mit kell tenniük, ahelyett, hogy magukra vállalnák a felelősséget, mert akkor nem az ő hibájuk, ha valami nem úgy sül el.”
Jensen azt is elárulta: kompromisszumot között saját magával és a filozófiájával, hogy hozzászokjon a kultúrához, de most szeretné megváltoztatni azért, hogy utolérhessék a Győrt a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is.
Éppen ezért igazolt skandináv játékosokat a magyar fővárosba, hogy állítása szerint megfelelő pályája állítsa velük a klubot, hiszen ők már hozzászoktak ahhoz a kultúrához, amit meg szeretne teremteni.
Mette Tranborg és Vilde Ingstad már a Fradi kézilabdázói, Anna Kristensen és Michala Moller pedig a nyáron csatlakozik a fővárosi klubhoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem kis erősítés.
„Azért hoztam őket, hogy megváltoztassam a klub kultúráját. Olyan közösséget szeretnék létrehozni, amely abba az irányba tud haladni, amelyet én a helyesnek tartok” – jelentette ki a dán edző.
A dánok nagy felelősséget vállalnak magukért, és proaktívak a saját fejlődésükben. Nem kell körbejárnom és tanítanom őket. Maguktól is rájönnek. A magyaroknál ez nem így van.
Ezért szeretnék egy nagyobb északi játékosokból álló kontingenst, hogy segítsenek megváltoztatni a többiek gondolkodását a kézilabdáról a mindennapi életben.”
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba