A Fradi legendás edzője nem ismer olyan játékosokat, akik pénzért akarnak nyerni

A Csapatbusz podcast vendége volt Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdacsapatának korábbi, a MOL Esztergom jelenlegi vezetőedzője. A szakember a műsor másik vendége, Vincze Ottó társaságában őszintén beszélt a szenvedélyről, a futball szeretetéről, valamint a magyar játékosok külföldre igazolásáról is.

Elek Gáborról kiderült, hogy a kézilabda mellett a labdarúgásnak és a Formula–1-nek is nagy szerelmese.