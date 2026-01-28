A Fradi legendás edzője nem ismer olyan játékosokat, akik pénzért akarnak nyerni

Elek Gábor elmondta, a jó viszonya az Esztergom trénereként is megmaradt az FTC-vel. „Nagyon baráti a kapcsolat a két klub és a szurkolók között is” – jelentette ki. Ez nem véletlen, hiszen az esztergomiaknál több olyan játékos is szerepel (például Szöllősi-Zácsik Szandra, Kisfaludy Anett, Kovács Anett és Szucsánszki Zita), akik korábban a Ferencvárost erősítették. Szóba került a sportolók tudatos karrierépítése is. Elek hangsúlyozta, csapatából öt-hat játékos egyéni tanrend szerint jelenleg is nappali tagozaton végzi az egyetemet, amit a vezetőedző örömmel preferál.
Az Esztergom a magyar bajnokságban pillanatnyilag az ötödik helyen áll – az előző idényben bronzérmes volt –, míg az Európa-ligában két győzelemmel és egy vereséggel a második a csoportjában.
Nyitókép: Facebook / Esztergom Handball