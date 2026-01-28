Ft
FTC-Rail Cargo Hungaria MOL Esztergom Kézilabda Elek Gábor kézilabda

A Fradi legendás edzője nem ismer olyan játékosokat, akik pénzért akarnak nyerni

2026. január 28. 14:54

Az Esztergom vezetőedzője nagy szerelmese a labdarúgásnak és a Formula–1-nek is. Elek Gábornak a Real Madrid és Lewis Hamilton a kedvence.

2026. január 28. 14:54
null

A Csapatbusz podcast vendége volt Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdacsapatának korábbi, a MOL Esztergom jelenlegi vezetőedzője. A szakember a műsor másik vendége, Vincze Ottó társaságában őszintén beszélt a szenvedélyről, a futball szeretetéről, valamint a magyar játékosok külföldre igazolásáról is.

Elek Gáborról kiderült, hogy a kézilabda mellett a labdarúgásnak és a Formula–1-nek is nagy szerelmese. 

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

A külföldi csapatok közül a Real Madridnak szurkol, míg az F1-ben régebben Michael Schumacher volt a kedvence, napjainkban pedig Lewis Hamilton.

Vincze Ottó a műsorban megjegyezte, hogy a sportot szenvedély nélkül nem lehet űzni, a mérkőzéseken pedig természetes a rivalizálás. Szóba kerültek a játékosok fizetései is, hiszen Vincze szerint manapság már divatossá vált az a kifejezés, hogy a pénzért játszanak. Elek ezzel kapcsolatban a saját tapasztalataiból merítve kijelentette: 

Nem ismerek olyan játékost, aki a pénzért akart nyerni, hanem a dicsőségért, a győzelemért.

Ezt is ajánljuk a témában

Elek Gábor elmondta, a jó viszonya az Esztergom trénereként is megmaradt az FTC-vel. „Nagyon baráti a kapcsolat a két klub és a szurkolók között is”jelentette ki. Ez nem véletlen, hiszen az esztergomiaknál több olyan játékos is szerepel (például Szöllősi-Zácsik Szandra, Kisfaludy Anett, Kovács Anett és Szucsánszki Zita), akik korábban a Ferencvárost erősítették. Szóba került a sportolók tudatos karrierépítése is. Elek hangsúlyozta, csapatából öt-hat játékos egyéni tanrend szerint jelenleg is nappali tagozaton végzi az egyetemet, amit a vezetőedző örömmel preferál.

Az Esztergom a magyar bajnokságban pillanatnyilag az ötödik helyen áll – az előző idényben bronzérmes volt –, míg az Európa-ligában két győzelemmel és egy vereséggel a második a csoportjában.

Nyitókép: Facebook / Esztergom Handball

 

oberennsinnen49
2026. január 28. 15:13
Lehet, hogy az idiótáknak Fradi, és a Csapatbusz nevű podcaston is Fradi, de a normális magyar embereknek: FTC. Ahol a C - Clubot jelent, félreértések elkerülése végett.
