Jöttek, láttak és győztek a románok Magyarországon – fájó vereséget szenvedett a Ferencváros

A CSM Bucuresti elvitte a két pontot az Érd Arénából. A Ferencváros női kézilabdacsapata minden bizonnyal nem lesz ott a csoport első két helyezettje között a BL-ben.
Egy magyar–román ütközet mindig hatalmas presztízsértékkel bír, bármilyen sportágról is legyen szó. Szombat délután az Érd Arénában a két ország közötti rivalizálás következő állomásaként a Ferencváros női kézilabdacsapata a CSM Bucuresti-et fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti, 13. fordulójában.
A tét óriási volt, hiszen nagyon kiélezett a versenyfutás a B jelű nyolcasban az automatikusan negyeddöntőt érő első két helyért: a legutóbbi öt BL-meccsét megnyerő Fradi 18, a hatos győzelmi sorozattal a háta mögött Magyarországra érkező CSM 16 ponttal állt a találkozó előtt, és a csoport első öt helyezettje két ponton belül volt a játéknapot megelőzően.
„Hatalmas csata vár ránk, de szeretnénk megtartani azt a pozíciót, amit az elmúlt hetekben kiharcoltunk. Tudjuk, hogy nagyon jó játékosok alkotják a Bucuresti-et. Minden pozícióban top játékosokkal állunk majd szembe, de jól felkészülünk, és mindent megteszünk a sikerért” – foglalta össze a meccs előtt Hársfalvi Júlia, az FTC balszélsője, hogy mire lehet számítani az összecsapáson.
A két együttes tavaly szeptemberi mérkőzését Romániában a CSM nyerte 31–28-ra, azon a találkozón a hazaiaknál nyolc gólt dobott a szlovén irányító Elizabeth Omoregie, aki az új idényben már a Ferencváros kézilabdázója lesz – ennek megfelelően a játékosok bemutatásánál őt érezhetően jóval nagyobb szeretettel fogadták a zöld-fehérek szurkolói, mint például Anne Mette Hansent és Crina Pinteát, akik korábban a nagy rivális Győri ETO-t erősítették Magyarországon.
Az első percek a két kapusról szóltak, Böde-Bíró Blanka és Gabriela Moreschi is bemutatott több védést, tíz perc után 3–3-ra álltak a felek. A Ferencváros játékosainak meggyűlt a bajuk a CSM magas és erős védőfalával, nehezen tudtak tiszta lövőhelyzeteket kialakítani, és az sem segített, hogy
a 12-13. percben egy támadáson belül Simon Petra és Angela Malestein is kihagyott egy hétméterest.
Az áttörést az idény végén távozó – és amióta ez hivatalossá vált, valósággal szárnyaló – Darja Dmitrijeva becserélése hozta meg, aki a hátára vette a csapatát (a zöld-fehérek első 11 góljából az orosz irányító ötöt lőtt), és az ő kiváló játékának is köszönhetően a Fradi a 22. percben emberhátrányban is egyenlített (10–10).
A 26. percben már vezethetett is volna az első félidő második felében a beálló nélküli játékot próbálgató FTC (Dragana Cvijics és Vilde Ingstad sem volt bevethető sérülés miatt ezen a poszton), ehelyett azonban ismét háromgólos hátrányba került (13–16), részben amiatt, hogy az ekkor már öt gólnál járó Pinteát nem tudta tartani a hazaiak védelme. Az első félidőt Dmitrijeva újabb gólja zárta (15–17).
A szünetben Jesper Jensen kapust cserélt, Böde-Bíró helyére érkezett Janurik Kinga, de ez a változtatás sajnos nem sült el jól, mert a nyáron a román Corona Brasov-hoz igazoló játékos egyáltalán „nem érezte” a vendégek lövéseit (az utolsó negyedórára vissza is jött a helyére Böde-Bíró). A tempót a második félidő elején a CSM diktálta, a Fradinak minden lehetőséget nagyon meg kellett volna becsülnie, hogy ne szakadjon le ellenfelétől, ezzel szemben a zöld-fehérek kétszer is nagyon buta technikai hibával veszítették el a labdát, Malestein pedig kihagyott még egy büntetőt. Jensen negyvenhárom perc játék után, 19–25-ös állásnál kérte ki a második idejét, amikor már kezdett elúszni az a bizonyos hajó, és a játék képe alapján sajnos nem is volt benne a meccsben, hogy a szétesni látszó Fradi az utolsó negyedórában feltámadhat.
Hamar nyolcgólosra hízott a különbség (20–28), a Ferencvároson érdemben Jensen harmadik időkérése sem segített. A hazai csapat a végjátékban becsülettel próbálkozott, de amikor még számított volna, nem tudott faragni a hátrányán, mert a védekezése ekkor már egyáltalán nem működött, és gyakorlatilag minden támadásból gólt kapott. A hangulatra is alaposan rányomta a bélyegét az eredmény alakulása, okkal lehetett boldog és nagyon hangos a CSM tábora, melynek soraiban állva buzdította végig a csapattársait a montenegrói Djurdjina Jaukovics, aki ezen a meccsen eltiltás miatt nem léphetett pályára.
A Ferencváros végül ötgólos, 35–30-as vereséget szenvedett, ami azt jelenti, hogy visszaesett a csoport harmadik helyére – sőt, ebből könnyen lehet negyedik pozíció is a forduló végére –, és már akkor sem biztos, hogy megcsípi a második helyet, ha a jövő hétvégi utolsó körben bravúros módon megverné idegenben az Odensét.
MECCS UTÁNI ÉRTÉKELÉSEK A VEGYES ZÓNÁBAN
Böde-Bíró Blanka (a Ferencváros kapusa): – Minden vereség nagyon fájdalmas, de ez különösen, ugyanakkor el kell ismerni, hogy a CSM ezúttal mindenben fölénk kerekedett. Elöl és hátul is sok volt a pontatlanság, nem voltunk egységesek a védekezésben és nagyon sok egy az egy elleni szituációt nyertek a bukarestieknek.
Emily Vogel (a Ferencváros átlövője): – Nehéz most, mert nagyon fontos meccs volt ez a csoportban elfoglalt helyezések szempontjából. Nem érezzük most jól magunkat, szomorúak vagyunk, nem így terveztük. Vár még ránk még egy meccs Odensében, ott jobban kell játszanunk. Van még egy lehetőségünk, fel kell emelnünk a fejünket.
Női kézilabda Bajnokok Ligája
B-csoport, 13. forduló
FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román) 30–35 (15–17)
Legjobb dobók: Dmitrijeva 9, ill. Östergaard 6, Maszlova 6, Pintea 6
A CSOPORT ÁLLÁSA
