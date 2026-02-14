Jöttek, láttak és győztek a románok Magyarországon – fájó vereséget szenvedett a Ferencváros

Egy magyar–román ütközet mindig hatalmas presztízsértékkel bír, bármilyen sportágról is legyen szó. Szombat délután az Érd Arénában a két ország közötti rivalizálás következő állomásaként a Ferencváros női kézilabdacsapata a CSM Bucuresti-et fogadta a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti, 13. fordulójában.

A tét óriási volt, hiszen nagyon kiélezett a versenyfutás a B jelű nyolcasban az automatikusan negyeddöntőt érő első két helyért: a legutóbbi öt BL-meccsét megnyerő Fradi 18, a hatos győzelmi sorozattal a háta mögött Magyarországra érkező CSM 16 ponttal állt a találkozó előtt, és a csoport első öt helyezettje két ponton belül volt a játéknapot megelőzően.