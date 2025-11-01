Jogi lépéseket tesznek az osztrák-magyar határon történtek miatt, Szoboszlait lebuktatták

Terjedelmes cikkben foglalkozik a The Times brit lap az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő és három magyart – Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató – Liverpool FC teljesítményével. Paul Joyce szakíró rögtön azzal kezdi, hogy jó hír lehet Arne Slot vezetőedző számára, miszerint a Vörösök soron következő három ellenfele közül az Aston Villa általában nem folyamodik hosszú indításokhoz, ahogy a spanyol Real Madrid vagy a Manchester City sem. Ebben nyilván van némi élc, irónia, hiszen Slot egyik kifogása éppen az a Pool rossz szereplésére, hogy a riválisok nem szeretnek ellenük játszani, helyette inkább ívelgetnek és nagy bedobásokkal operálnak. A holland tréner egyébként a második szándékból megjátszott labdákkal szembeni védekezést (pontosabban annak hiányát) is kiemelte, és ebben van némi igaza.

A Times éppen az ellenkezőjét állítja: szerinte nem igaz, hogy a liverpooliak képtelenek lennének a levegőben vívott párharcokban hatékonyan védekezni. Az Opta elemzője, David Segar ezen a héten közölt elemzése alapján a Vörösök 317 ilyen párharcából 179-et (56,5 százalék) megnyertek, ráadásul a PL-ben csak a Manchester City dicsekedhet ennél magasabb aránnyal (129/221, 58,4 százalék).

A szerző megjegyzi többek között azt is, hogy Liverpool FC új irányba indult el a nyáron: a „romboló” típusú futballisták helyett a nagyobb kreativitással és gyorsasággal rendelkező játékosok mellett tették le a voksukat a vezetők. Ennek részeként hozták

Florian Wirtzet,

Jeremie Frimpongot,

Kerkez Milost,

Hugo Ekitikét és

Alexander Isakot egy 450 millió fontos csomagban a Mersey partjára, amelyhez aztán hozzájött

Giorgi Mamardashvili, illetve

Giovanni Leoni is.

Az érkezők életkora 18 és 26 év között mozog, és az elvárás az egyesület részéről az lehetett, hogy az újaknak rövid távon időre lesz szükségük a beilleszkedéshez – elvégre Andrew Robertson és Fabinho az Anfielden az első négy hónapban gyakorlatilag a pálya széléről figyelt és tanult.