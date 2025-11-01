Ft
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Blackburn Rovers FC Fradi Liverpool FC Tóth Balázs Ferencváros szurkolók Szoboszlai Dominik osztrák-magyar határ FTC

Jogi lépéseket tesznek az osztrák-magyar határon történtek miatt, Szoboszlait lebuktatták

2025. november 01. 06:05

Tóth Balázst „felfedezték” az angolok, Robbie Keane-t kinézték maguknak a skótok, Szoboszlai Dominik reakcióját egy szurkoló szúrta ki Liverpoolban. A hét legolvasottabb sporthíre ugyanakkor a Fradi-drukkereket szállító különvonat egyre jobban bonyolódó története lett a Mandineren.

2025. november 01. 06:05
null

Megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Blackburn Rovers, amely hátrányból fordítva győzött 2–1-re a Southampton ellen az angol másodosztály 11. fordulójában. A meccs egyik hőse a több fontos védést is bemutató Tóth Balázs volt, akit ezután október hónap legjobb Blackburn-játékosának is megválasztottak a Rovers-szurkolók. A magyar labdarúgó-válogatott 28 éves kapusa már egy ideje kivívta az ottani szimpatizánsok rokonszenvét, sokan mégiscsak most szembesültek vele, hogy milyen teljesítményre képes. Néhányan úgy vélekednek, hogy hosszú idő óta Tóth a Championship-klub legkiválóbb hálóőre, az utóbbi idők egyik legjobb igazolása, aki a kék-fehéreket választotta, és januárban valószínűleg továbbáll, mert egyszerűen nem fogják tudni megtartani.   

TÓTH Balázs, Fradi-szurkolók, osztrák-magyar határ, különvonat
Amíg a Fradi-szurkolók a jogi lépéseken dolgoznak, addig Tóth Balázs remek formában véd / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ahogyan arról a Mandiner többször is beszámolt, botrány előzte meg a Ferencváros labdarúgócsapatának múlt csütörtöki RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzését, miután a Fradi-szurkolók különvonatát nem engedték át a határon. A járművön tartózkodó mintegy 600 drukker végül lemaradt a mérkőzésről, akik most azt szeretnék, hogy anyagilag kárpótolják őket. A Blikk értesülései szerint az elmaradt túrában érintett szimpatizánsok hétfőn e-mailt kaptak az utazást szervező „B-középtől”. A feladó felháborítónak nevezte az eseményeket, majd arról tájékoztatott, hogy lépéseket tesznek az ügyben.

„Felvettük a kapcsolatot jogászokkal, a Ferencvárossal, valamint a MÁV vezetésével is. Mindent megteszünk azért, hogy ha már magát az élményt elvették tőlünk, legalább anyagilag minden érintett szurkolótárs a lehető legteljesebb mértékben kártalanítva legyen. Sajnos ez előreláthatóan egy hosszabb és összetett jogi folyamat lesz, ezért kérjük a türelmeteket. Amint érdemi információ áll rendelkezésre, azonnal tájékoztatni fogunk benneteket. Mi mindent megteszünk azért, hogy igazságot szolgáltassanak a fradistáknak, és hogy ilyen eset soha többé ne fordulhasson elő a Ferencváros szurkolóival. Tudjuk, hogy türelmet kérni nagyon nehéz – nekünk is elfogyott a vonaton. Kitartás mindenkinek! Igazságot a fradistáknak!” áll a levélben.

Skóciában a minap még az FTC-vezetőedző Robbie Keane-t tartották az egyik legesélyesebb jelöltnek az edzőt váltó Celtic kispadjára, ám az oddsok hamar megváltoztak. A Csakfoci szemlézte a The Scottish Sun idevágó cikkét, mely szerint az ír szakember helyett immár a jelenleg az Ipswich Townt irányító Kieran McKenna a favorit a távozó Brendan Rodgers helyére, de más helyi portálok is az északírt tippelik befutónak. A Sun ugyanakkor megjegyzi, ha a Celtic vezetői valóban komolyan gondolják McKenna megszerzését, akkor bizony alaposan a pénztárcájukba kell nyúlniuk, hogy kivásárolják élő szerződéséből a tavaly az ipswichiekkel még a Premier League-ben szereplő szakembert – aki nem mellesleg játékoskorában hat éven át volt Keane csapattársa a Tottenhamnél. Utóbbi mindenesetre csak a Fradira koncentrál jelenleg: a hétvégi váratlan bajnoki vereséget követően szerda este az ígéretekhez híven simán jutott tovább csapatával a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe a másodosztályú Békéscsaba 4–0-s kiütésével. Az eredményen túl a mérkőzés legnagyobb fegyverténye ferencvárosi szempontból, hogy a sérüléséből felépülő Lisztes Krisztián 404 nap után játszott ismét tétmérkőzést, csereként beállva egy félórát kapott edzőjétől. 

A Liverpool labdarúgócsapata újabb vereséget szenvedett szerdán, ezúttal meglehetősen tartalékosan – Szoboszlai Dominik nélkül – a Crystal Palace-tól kapott ki hazai pályán 3–0-ra az Angol Ligakupában, amellyel búcsúzott a sorozattól. A Vörösök az első félidő végén két gólt is kaptak, a végeredmény a 88. percben alakult ki. A találkozón a vendégtábor – amely ebben az idényben már harmadszor láthatta, hogy kedvenceik legyőzik a Premier League-címvédőt – többször is azt skandálta, hogy Arne Slot vezetőedzőt másnap reggel kirúgják. Az egyik szurkoló a kommentszekcióban megemlítette a magyar középpályás reakcióját a dalra. „Más is látta, hogy Szoboszlai elnevette magát, amikor a Palace-szurkolók elkezdték azt énekelni, hogy holnap ki leszel rúgva?” 

Terjedelmes cikkben foglalkozik a The Times brit lap az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő és három magyart – Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató – Liverpool FC teljesítményével. Paul Joyce szakíró rögtön azzal kezdi, hogy jó hír lehet Arne Slot vezetőedző számára, miszerint a Vörösök soron következő három ellenfele közül az Aston Villa általában nem folyamodik hosszú indításokhoz, ahogy a spanyol Real Madrid vagy a Manchester City sem. Ebben nyilván van némi élc, irónia, hiszen Slot egyik kifogása éppen az a Pool rossz szereplésére, hogy a riválisok nem szeretnek ellenük játszani, helyette inkább ívelgetnek és nagy bedobásokkal operálnak. A holland tréner egyébként a második szándékból megjátszott labdákkal szembeni védekezést (pontosabban annak hiányát) is kiemelte, és ebben van némi igaza.

A Times éppen az ellenkezőjét állítja: szerinte nem igaz, hogy a liverpooliak képtelenek lennének a levegőben vívott párharcokban hatékonyan védekezni. Az Opta elemzője, David Segar ezen a héten közölt elemzése alapján a Vörösök 317 ilyen párharcából 179-et (56,5 százalék) megnyertek, ráadásul a PL-ben csak a Manchester City dicsekedhet ennél magasabb aránnyal (129/221, 58,4 százalék).

A szerző megjegyzi többek között azt is, hogy Liverpool FC új irányba indult el a nyáron: a „romboló” típusú futballisták helyett a nagyobb kreativitással és gyorsasággal rendelkező játékosok mellett tették le a voksukat a vezetők. Ennek részeként hozták 

  • Florian Wirtzet, 
  • Jeremie Frimpongot, 
  • Kerkez Milost, 
  • Hugo Ekitikét és 
  • Alexander Isakot egy 450 millió fontos csomagban a Mersey partjára, amelyhez aztán hozzájött 
  • Giorgi Mamardashvili, illetve 
  • Giovanni Leoni is.

Az érkezők életkora 18 és 26 év között mozog, és az elvárás az egyesület részéről az lehetett, hogy az újaknak rövid távon időre lesz szükségük a beilleszkedéshez – elvégre Andrew Robertson és Fabinho az Anfielden az első négy hónapban gyakorlatilag a pálya széléről figyelt és tanult.

Az elemzés egyik megállapítása, hogy a jobbhátvédként is feltűnő Szoboszlai Dominiknak a középpályán kell játszania, punktum, miközben Ryan Gravenberchnek mihamarabb vissza kellene térnie a bokasérüléséből. Paul Joyce úgy gondolja, azzal, hogy Alexis Mac Allistert a 67. percben lecserélték szerdán, szóba jöhet a kezdő tizenegyet illetően az Aston Villa ellen, és ugyanez igaz a balhátvéd Andrew Robertsonra is, aki ismét ott lehet a pályán a kezdő sípszótól, kispadra ültetve ezzel Kerkezt.

Nyitókép: Kiss Fanni

