Már a Times is a Szoboszlai-ügyről ír

Joyce rámutat: Arne Slot érkezésével a Liverpool szakmai és stratégiai szemlélete is megváltozott, mégpedig úgy, hogy nagyobb hangsúlyt kapott

a támadó stílus,

a labdabirtoklás és

a játéképítés.

Úgy véli – és ebben tulajdonképpen mindenki egyetérthet vele –, hogy a klub kihívással néz szembe: meg kell ugyanis találni az egyensúlyt a korábbi sikerek (és a Jürgen Klopp-féle felfogás) fenntartása, valamint az új filozófia bevezetése között.

A 47 éves szakvezetőt sokan azzal vádolják, hogy a Crystal Palace-tól hazai pályán elszenvedett megsemmisítő Ligakupa-vereség előtt már fehér zászlót lengetett, és erre az összeállítás volt a legjobb példa. A nyilatkozatai is kezdenek egysíkúak lenni, mintha az ellenfelek kapcsán folyamatosan azt mantrázná, hogy „megérdemelték a győzelmet, rengeteg hosszú és második szándékból érkező labdát kellett védekeznünk, ez az ő erősségük”.

A Times azonban éppen az ellenkezőjét állítja: nem igaz, hogy a liverpooliak képtelenek lennének a levegőben vívott párharcokban hatékonyan védekezni. Az Opta elemzője, David Segar ezen a héten közölt elemzése alapján a Vörösök 317 ilyen párharcából 179-et (56,5 százalék) megnyertek, ráadásul a PL-ben csak a Manchester City dicsekedhet ennél magasabb aránnyal (129/221, 58,4 százalék).