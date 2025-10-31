Már a Times is a Szoboszlai-ügyről ír

A világ legismertebb sportújságírója szerint busásan megjutalmazzák Szoboszlai Dominiket Liverpoolban!
Nagyon megérdemelné.
A brit lap szakírója is kijelenti, hogy a Liverpool magyar labdarúgójának a középpályán a helye. Szoboszlai Dominik helyzete, pozíciója tehát biztosnak tűnik, Arne Sloté már kevésbé, nem beszélve Kerkez Miloséról.
Terjedelmes cikkben foglalkozik a The Times brit lap az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő és három magyart – Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató – Liverpool FC teljesítményével. Paul Joyce szakíró rögtön azzal kezdi, hogy jó hír lehet Arne Slot vezetőedző számára, miszerint a Vörösök soron következő három ellenfele közül az Aston Villa általában nem folyamodik hosszú indításokhoz, ahogy a spanyol Real Madrid vagy a Manchester City sem. Ebben nyilván van némi élc, irónia, hiszen Slot egyik kifogása éppen az a Pool rossz szereplésére, hogy a riválisok nem szeretnek ellenük játszani, helyette inkább ívelgetnek és nagy bedobásokkal operálnak.
A szerző szerint most teljesül a holland tréner vágya: három, „direkt focit” játszó együttessel néznek szembe a következő 10 napban, nem pedig olyanokkal, amelyek miatt látványos szétesett a Premier League-címvédő.
Joyce rámutat: Arne Slot érkezésével a Liverpool szakmai és stratégiai szemlélete is megváltozott, mégpedig úgy, hogy nagyobb hangsúlyt kapott
Úgy véli – és ebben tulajdonképpen mindenki egyetérthet vele –, hogy a klub kihívással néz szembe: meg kell ugyanis találni az egyensúlyt a korábbi sikerek (és a Jürgen Klopp-féle felfogás) fenntartása, valamint az új filozófia bevezetése között.
A 47 éves szakvezetőt sokan azzal vádolják, hogy a Crystal Palace-tól hazai pályán elszenvedett megsemmisítő Ligakupa-vereség előtt már fehér zászlót lengetett, és erre az összeállítás volt a legjobb példa. A nyilatkozatai is kezdenek egysíkúak lenni, mintha az ellenfelek kapcsán folyamatosan azt mantrázná, hogy „megérdemelték a győzelmet, rengeteg hosszú és második szándékból érkező labdát kellett védekeznünk, ez az ő erősségük”.
A Times azonban éppen az ellenkezőjét állítja: nem igaz, hogy a liverpooliak képtelenek lennének a levegőben vívott párharcokban hatékonyan védekezni. Az Opta elemzője, David Segar ezen a héten közölt elemzése alapján a Vörösök 317 ilyen párharcából 179-et (56,5 százalék) megnyertek, ráadásul a PL-ben csak a Manchester City dicsekedhet ennél magasabb aránnyal (129/221, 58,4 százalék).
A csapatkapitány Virgil Van Dijk héttel több levegőben vívott csatából jött ki győztesen bármelyik más Premier League-játékosnál, francia társa a védelem közepén, Ibrahima Konaté pedig a harmadik ebben a rangsorban.
Slot érvelése tehát ebben az esetben nem állja meg a helyét.
A „második labdák” megszerzésében viszont igaza van — folytatódik Joyce elemzése —, ami már egyértelműen hosszú ideje fennálló problémát jelent. Ez rámutat a gárda felépítésével kapcsolatos gondokra, és tulajdonképpen nincs mentség arra, ha a játékosok nincsenek a megfelelő helyen, pozícióban egy olyan korban, amikor a futball már nem pusztán ösztön kérdése.
Amikor Jürgen Klopp volt a Liverpool menedzsere, a labda nélküli játékra edzésen is nagy hangsúlyt fektettek, mint mentális, mint fizikai téren. Jordan Henderson, Fabinho és Georginio Wijnaldum tartotta a formációt és biztosította ezt a jelenlétet. Slot ugyanakkor szereti, ha nagy számban mennek előre a labdarúgói, ezért érdekes lesz látni, hogy hajlandó-e lesz kompromisszumot kötni saját magával, az elveivel a nagyobb egyensúly és biztonság érdekében.
Márpedig a Liverpool FC más irányba indult el a nyáron: a „romboló” típusú futballisták helyett a nagyobb kreativitással és gyorsasággal rendelkező játékosok mellett tették le a voksukat. Ennek részeként hozták Florian Wirtzet, Jeremie Frimpongot, Kerkez Milost, Hugo Ekitikét és Alexander Isakot egy 450 millió fontos csomagban, amelyhez aztán hozzájött Giorgi Mamardashvili, illetve Giovanni Leoni is.
Az érkezők életkora 18 és 26 év között mozog, és az elvárás az egyesület részéről az lehetett, hogy az újaknak rövid távon időre lesz szükségük a beilleszkedéshez – elvégre Andrew Robertson és Fabinho az Anfielden az első négy hónapban gyakorlatilag a pálya széléről figyelt és tanult.
A cikk egyik megállapítása, hogy Szoboszlai Dominiknak a középpályán kell játszania, punktum,
miközben Ryan Gravenberchnek mihamarabb vissza kellene térnie a bokasérüléséből. Paul Joyce úgy gondolja, azzal, hogy Alexis Mac Allistert a 67. percben lecserélték szerdán, szóba jöhet a kezdő tizenegyet illetően az Aston Villa ellen, és ugyanez igaz a balhátvéd Andrew Robertsonra is, aki ismét ott lehet a pályán a kezdő sípszótól, kispadra ültetve ezzel Kerkezt.
Végezetül az újságíró kijelenti: jelenleg az az egyik fő dilemma Liverpoolban, hogy Florian Wirtz vagy Mohamed Szalah játsszon-e. Wirtz legjobb produkciója akkor jött a hússzoros Premier League-bajnok mezében, amikor a jobb oldalon játszott a Frankfurt elleni Bajnok Ligája-találkozón, bár az is igaz, hogy a németek készséges vendéglátóknak bizonyultak (a legkevesebb hosszú indítást használták, amellyel Slot társasága szembesült a mostani évadban), miközben Szalah a cserék között kapott helyet.
A Brentford ellen viszont a német szupersztár újra a 10-es pozícióban szerepelt, és elveszettnek tűnt, Szalah pedig visszakerült a jobb oldalra.
Egy biztos, ez a három meccs vízválasztó lesz – valószínűleg Arne Slot jövőjét illetően is.
Fotók: Peter Powell / AFP