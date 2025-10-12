Magyarország–Örményország: „Nehéz lenne elégedetten tapsolni” – a kritikák kereszttüzében a magyar válogatott

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Lássuk, milyen osztályzatot kaptak a mieink, hogyan értékelték a látottakat a szurkolók és mit írt az örmény sajtó!

Legyőzte az örményeket a magyar válogatott (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Noha két magyar játékos is betalált, nem ők kapták a legmagasabb osztályzatot. A Sofascore-nál hárman is 7,6-os értékelést kaptak,

Szoboszlai Dominik

Szalai Attila és

Willi Orbán vitték a prímet.

A szakportál egyébként utóbbit jelölte meg a mérkőzés legjobbjának.