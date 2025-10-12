Magyarország–Örményország: „Nehéz lenne elégedetten tapsolni” – a kritikák kereszttüzében a magyar válogatott

Magyarország–Örményország: Marco Rossi Szoboszlai eltiltásáról beszélt a Mandinernek
A szövetségi kapitány értékelte a mérkőzést.
Nemzeti együttesünk hozta hazai pályán a kötelezőt. A magyar válogatott örmények felett aratott kétgólos győzelmének örülnek a szurkolók, de a játékkal nincsenek megelégedve.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–0-ra legyőzte Örményországot a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn. Lássuk, milyen osztályzatot kaptak a mieink, hogyan értékelték a látottakat a szurkolók és mit írt az örmény sajtó!
Noha két magyar játékos is betalált, nem ők kapták a legmagasabb osztályzatot. A Sofascore-nál hárman is 7,6-os értékelést kaptak,
A szakportál egyébként utóbbit jelölte meg a mérkőzés legjobbjának.
A kezdőjátékosok közül a legpontosabban Callum Styles passzolt, neki 63-ból 60 labdája talált társat. Őt Szalai (95/88) és Schäfer András (53/49) követte. A legtöbb kaput eltaláló kísérlete az első gólt szerző Lukács Dánielnek volt (három). Hazai oldalról a legtöbb megnyert párharcot Schäfer (14/8) és Orbán (10/7) jegyezte.
A Whoscored-nál Szoboszlai Dominikot látták a legjobbnak (7,47), de Schäfer csak pár századdal maradt el tőle (7,44).
Az eredmenyek.com-nál Orbán (7,6) és Szoboszlai (7,5) volt az első két helyen.
„A győzelem ellenére nagyon gyenge játék. Szoboszlai, Kerkez is gyenge! Bollának nem sok jó elfutása volt. Hátul kiválóan tudunk passzolgatni. Ez sajnos a vb-hez gyenge!”
„Nagyon örülök a három pontnak. De amit a csapattól láttunk, az nagyon elszomorító – még a két gól ellenére is.”
„Lényeg, hogy a kötelező három pont megvan, viszont a játék nem meggyőző.”
„Végre már, hogy a végén jön nekünk is valami. Nemcsak folyamatosan ellenünk. Szép és fontos győzelem!”
„Sallai és Varga Barni nélkül is sikerült.”
„Megvan, de nem így kéne…
„Megvan a győzelem, de nehéz lenne elégedetten tapsolni. A magyar válogatott egy szenvedős, erőtlen meccsen gyűrte be az örményeket, és bár a három pont a miénk, a játék minden volt, csak meggyőző nem. Két villanás döntött – semmi több. A lényeg persze a győzelem, de ha komoly céljaink vannak, ez kevés lesz. Most örülhetünk az eredménynek, de a teljesítménynek már sokkal kevésbé.”
A lefújás után azt is megnéztük, hogy mit írtak Örményországban a mérkőzésről. A cikkek alapvetően tényszerűen számoltak be az eredményről.
Fájdalmas vereség a Puskás Arénában: jön a felkészülés az írek elleni meccsre”
– olvasható az armsport.am cikkének címében.
A szerző később megjegyezte, hogy Marco Rossi együttese erős ellenfélnek bizonyult, majd beszámolt a gólokról.
A fastnews.am Lukács Dániellel kapcsolatban kiemelte, hogy a támadó a második mérkőzésén lőtte meg az első gólját a magyar válogatott színeiben. Majd Gruber Zsomborról is említést tett, aki a hosszabbításban szintén az első találatát jegyezte a nemzeti csapatban. Utána a cikk tényszerűen felsorolta az örmény helyzeteket, amik mind kimaradtak. A sportaran.com is hasonlóan járt el, véleményt nem fogalmazott meg, majd egy külön cikkben összegezte az örmények szövetségi kapitányának meccs utáni sajtótájékoztatóját, amelyről mi is beszámoltunk.
Szerinte megvalósították a meccstervüket.
Labdarúgó világbajnoki selejtező, Európa
3. forduló, F-csoport
Magyarország–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0
Marco Rossi együttese végig irányította a mérkőzést, a második félidőben két gólt szerzett és magabiztosan nyert. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés volt a három pont begyűjtése, ezzel már a második a válogatottunk a csoportban.
A csoport állása féltávnál
A magyar válogatott jövő kedden Portugália vendége lesz, míg Írország Örményországot fogadja. A világbajnokságra a csoportelső automatikusan kijut, míg a második helyezett a pótselejtezőt játszhat.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP