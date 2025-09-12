Ft
magyar válogatott labdarúgás The Athletic Liverpool Puskás Ferenc Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Így lett Liverpool Kis Magyarország” – Budapesten csodálkozott rá a futballázas Szoboszlai-őrületre a NY Times újságírója

2025. szeptember 12. 09:11

A The Athletic helyszíni nagyriportban foglalkozik a magyar futball felemelkedésével és az egész Európában egyedülálló hangulattal, a főszerepben természetesen a csapatkapitány Szoboszlai Dominikkal és a „liverpooli hármakkal”.

2025. szeptember 12. 09:11
null

„Hogyan vált Liverpool Kis Magyarországgá – ’Ezekért az időkért imádkoztunk’” – címmel közölt helyszíni riportot a világ egyik legnagyobb sportportálja, a The New York Times égisze alatt futó The Athletic. 

Gregg Evans brit újságíró személyesen jött el megnézni a keddi Magyarország–Portugália vb-selejtezőt, s a hazánkban tomboló futballázat hosszú cikkben összegezte. A szerző gondolatmenetét a Puskás Aréna környékén tapasztaltakkal kezdi, kiemelve a fanatikus közönséget, benne a Carpathian Brigade-dal és a „túlerőben” lévő Szoboszlai-mezes drukkerekkel, kicsikkel és nagyokkal – mint írja, jelenleg egyértelműen ő a nemzeti ikonunk, egy olyan kaliberű tehetség, amilyenre Puskás Ferenc óta vártunk.

A figyelem középpontjába ezután a jó értelemben „elmagyarosodó” Liverpool kerül, Szoboszlai Dominik két újdonsült klubtársával, Kerkez Milossal és Pécsi Árminnal a fókuszban (a szerző még az egyik hazai Pool-fanclub vezetőjét, Tóth Mátét is megszólaltatja, az ő szájából hangzik el a címadó idézet is). Ezt követően 

az elmaradhatatlan „orbánozás-felcsútozás” közepette Evans amúgy tényszerűen megjegyzi, hogy a 2010 óta a magyar futballba ömlött milliárdok ellenére a három játékos közül „ironikus módon” csupán a Puskás Akadémiából a Liverpoolhoz szerződő Pécsi tekinthető a magyar futball termékének,

 majd tájékozottságának hangot adva szót ejt az MLSZ nagy port kavart új „magyar- és fiatalszabályáról” is.   

Szoboszlai Kerkez Salah
A világ egyik legjobb csapata, a Liverpool ászai: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Mohamed Szalah (Fotó: Darren Staples)

A magyar néplélek a legjobban egy szurkolót idézve tárul a világ elé, aki a portugálok elleni meccsen megjegyzi: „Magyarországon csak feketén-fehéren látunk, tehát vagy esküvő van, vagy temetés…”

 – mondja, miután az írek elleni túlórás drámát követően Cristiano Ronaldóék ellen is a hajrában bukunk el, ami láthatóan lesújtotta válogatottunk csapatkapitányát. 

A cikk ennek kapcsán Szoboszlai édesapja, a Főnix Gold-alapító Zsolt tavalyi szavaival zárul, aki elárulta, Dominik személyiségének mindig is a része volt a vezetési képessége, amelyet már korán kihozott belőle az apai szigor. Ennek tudható be a magyar közönségkedvenc elképesztő nyomástűrő képessége is, hiszen már kiskorától fogva így nőtt fel – 

folyamatos nyomás alatt, de a jó értelemben”. 

A címvédő és jelenleg is listavezető Liverpool legközelebb az újonc Burnley-hez látogat vasárnap, a Preimer League negyedik fordulójában, minden valószínűség szerint Szoboszlaival és Kerkezzel a kezdőben – a kérdés már csak az, előbbi ezúttal melyik poszton folytathatja a futballvilág lenyűgözését…

FERNANDES, Bruno; SZOBOSZLAI Dominik; KERKEZ Milos; SILVA, Bernardo
Fotó: MTI/Illyés Tibor)

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

