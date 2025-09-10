Magyarország–Portugália: Szoboszlai és társai bebizonyították, a csodák tényleg léteznek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyarország nemzeti futball-válogatottja fordulatos mérkőzésen 3–2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes Portugália csapatától világbajnoki selejtezőmérkőzésen kedden, így két fordulót követően egy ponttal a harmadik helyen áll az F-csoportban. A mieinknél a Ferencváros támadója, Varga Barnabás duplázott, második, egyenlítő gólját ráadásul a 84. percben szerezte, ám egy labdavesztés miatt mégsem sikerült megtartanunk a döntetlent a jobb erőkből álló portugálok ellen a telt házas Puskás Arénában. A legtöbben tehát azért bánkódnak, mert két meccs után négy pontunk is lehetne, helyette azonban be kell érnünk eggyel...

Magyarország–Portugália: nem sok kellett volna a bravúrhoz / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A keddi összecsapás egy nagy találkozásról biztosan emlékezetes marad: válogatottunk 24 éves csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik gyerekkori példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval nézett farkasszemet. Volt azonban még egy, amiről kevesebb szó esik.

Marco Rossi jelenlegi asszisztensedzője, a korábbi kiváló center, Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány Facebook-oldala ugyanis arról számolt be, hogy nemzeti együttesünk játékosai Szoboszlai vezetésével valóra váltották Nemes Noel Bendegúz álmát. A kisfiúét, aki egy különleges, de sajnos súlyos betegséggel küzd.