Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Portugália Szoboszlai Dominik

Magyarország–Portugália: Szoboszlai és társai bebizonyították, a csodák tényleg léteznek

2025. szeptember 10. 09:07

A keddi meccs egy nagy találkozásról biztosan emlékezetes marad: a magyar labdarúgó-válogatott 24 éves csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik gyerekkori példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval nézett farkasszemet a telt házas Puskás Arénában. Volt azonban még egy a Magyarország–Portugália-mérkőzés előtt, amiről kevesebb szó esik.

2025. szeptember 10. 09:07
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyarország nemzeti futball-válogatottja fordulatos mérkőzésen 3–2-re kikapott a Nemzetek Ligája-győztes Portugália csapatától világbajnoki selejtezőmérkőzésen kedden, így két fordulót követően egy ponttal a harmadik helyen áll az F-csoportban. A mieinknél a Ferencváros támadója, Varga Barnabás duplázott, második, egyenlítő gólját ráadásul a 84. percben szerezte, ám egy labdavesztés miatt mégsem sikerült megtartanunk a döntetlent a jobb erőkből álló portugálok ellen a telt házas Puskás Arénában. A legtöbben tehát azért bánkódnak, mert két meccs után négy pontunk is lehetne, helyette azonban be kell érnünk eggyel... 

Magyarország–Portugália
Magyarország–Portugália: nem sok kellett volna a bravúrhoz / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A keddi összecsapás egy nagy találkozásról biztosan emlékezetes marad: válogatottunk 24 éves csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik gyerekkori példaképével, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval nézett farkasszemet. Volt azonban még egy, amiről kevesebb szó esik.

Marco Rossi jelenlegi asszisztensedzője, a korábbi kiváló center, Szalai Ádám által alapított Játékidő Alapítvány Facebook-oldala ugyanis arról számolt be, hogy nemzeti együttesünk játékosai Szoboszlai vezetésével valóra váltották Nemes Noel Bendegúz álmát. A kisfiúét, aki egy különleges, de sajnos súlyos betegséggel küzd.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyolcévesen már olyan küzdelmet vív, amihez hatalmas erő kell, mégis tele van hittel és álmokkal

– írják.

Bendegúz három kívánságot fogalmazott meg:

  • hadd találkozhasson a magyar válogatott játékosaival – ez már korábban teljesült, amikor a kórházban meglátogatták őt.
  • Ott lehessen a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésen – ez az álma is valóra vált.
  • Személyesen megismerkedhessen nagy kedvencével, Cristiano Ronaldóval – reméljük, végül ez is megvalósult.

Mert a csodák tényleg léteznek – elég csak Bendegúz mosolyára nézni

– fogalmaz az oldal.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor