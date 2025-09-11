Hadat üzent Szoboszlainak a holland – a szurkolóknál rögtön kiverte a biztosítékot

A válogatott szünet után visszatértek klubjaikhoz a labdarúgók, hétvégén újraindulnak a topligák, így ismét napirenden a „milyen poszton játsszon Szoboszlai Dominik” kérdés. Könnyen lehet, hogy hiába játszott kifogástalanul Newcastle-ben és a hazai, Arsenal elleni rangadón is jobbhátvédként a magyar játékos, visszakerülhet a középpályára, legalábbis közeleg Jeremie Frimpong visszatérése. A nyáron 40 millió euróért igazolt holland szélső ismét az első csapattal edzett, lassan újra játékra kész, és szeretné visszafoglalni a helyét a kezdőcsapatban, miközben Conor Bradley is visszanyerte erejét, így ő is bevethető azon a poszton.

A Bayer Leverkusentől elcsábított Frimpong a Szuperkupa-döntőben góllal debütált, a Premier League nyitófordulójában azonban megsérült a Bournemouth ellen.

Miután posztriválisa, Bradley sem volt bevethető állapotban, Arne Slot vezetőedzőnek átmeneti megoldás után kellett néznie, így esett a választása a sokoldalú Szoboszlaira, akit az előszezonban már tesztelt is a pálya ezen részén. Könnyen lehet, hogy a magyar így visszatér a középpályára, oda, ahol a leginkább otthon érzi magát.

A magyar válogatott csapatkapitánya fantasztikusan teljesített a rangadókon, a szakmai stáb és a szurkolók is áradoztak róla. A Szarkák ellen úgy adott „gólpasszt” a ráadásban, hogy labdához sem ért, míg az Ágyúsok ellen bődületes szabadrúgásgóllal kápráztatta el a nagyvilágot.