liverpool Jeremie Frimpong Szoboszlai Dominik

Hadat üzent Szoboszlainak a holland – a szurkolóknál rögtön kiverte a biztosítékot

2025. szeptember 11. 17:17

Arne Slot komoly dilemma előtt áll.

null

A válogatott szünet után visszatértek klubjaikhoz a labdarúgók, hétvégén újraindulnak a topligák, így ismét napirenden a „milyen poszton játsszon Szoboszlai Dominik” kérdés. Könnyen lehet, hogy hiába játszott kifogástalanul Newcastle-ben és a hazai, Arsenal elleni rangadón is jobbhátvédként a magyar játékos, visszakerülhet a középpályára, legalábbis közeleg Jeremie Frimpong visszatérése. A nyáron 40 millió euróért igazolt holland szélső ismét az első csapattal edzett, lassan újra játékra kész, és szeretné visszafoglalni a helyét a kezdőcsapatban, miközben Conor Bradley is visszanyerte erejét, így ő is bevethető azon a poszton.

A Bayer Leverkusentől elcsábított Frimpong a Szuperkupa-döntőben góllal debütált, a Premier League nyitófordulójában azonban megsérült a Bournemouth ellen.

Miután posztriválisa, Bradley sem volt bevethető állapotban, Arne Slot vezetőedzőnek átmeneti megoldás után kellett néznie, így esett a választása a sokoldalú Szoboszlaira, akit az előszezonban már tesztelt is a pálya ezen részén. Könnyen lehet, hogy a magyar így visszatér a középpályára, oda, ahol a leginkább otthon érzi magát.

A magyar válogatott csapatkapitánya fantasztikusan teljesített a rangadókon, a szakmai stáb és a szurkolók is áradoztak róla. A Szarkák ellen úgy adott „gólpasszt” a ráadásban, hogy labdához sem ért, míg az Ágyúsok ellen bődületes szabadrúgásgóllal kápráztatta el a nagyvilágot.

A szurkolók „hallani sem akarnak” Frimpongról

Ilyen előzmények után nem lepődünk meg, hogy a szurkolók azonnal előálltak a megfejtéssel – és nem mindenki örül a holland visszatérésének. A Liverpool közösségi oldalain az alábbi hozzászólások jelentek meg a Frimpongról készült edzésképek alatt.

„Meglátta Szobo teljesítményét és úgy döntött, hogy inkább visszatér.”

Mondjuk meg az igazat, én nem örülök, hogy fitt, mert mindannyian láttátok Szoboszlai teljesítményét.”

„Akkor hol fog most Szobo játszani?”

Arne Slot tehát komoly dilemma előtt áll, hogy honfitársának vagy a parádésan teljesítő Szoboszlainak szavazzon bizalmat a folytatásban. A Liverpoolra mindenesetre brutális sorozat vár szeptemberben: 17 nap alatt 6 meccset játszanak három különböző sorozatban, így mindenkire szükség lesz.

Fotó: Facebook/Liverpool FC

