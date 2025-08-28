Ft
08. 28.
csütörtök
Qarabag Ferencváros BL-selejtező Bajnokok Ligája

Qarabag–FTC: „Ha még egyszer játszhatnánk velük, mi jutnánk tovább” – a Fradi játékosa szerint az azeri csapat nem jobb náluk

2025. augusztus 28. 05:26

A Ferencváros 5–4-es összesítéssel alulmaradt a Qarabaggal szemben a Bajnokok Ligája playoffkörében. A visszavágó után Dragóner Attila, Kaján Norbert és az azeri csapatot irányító Gurban Gurbanov is elmondta gondolatait, valamint a zöld-fehérek szurkolói is kifejezték véleményüket a közösségi médiában.

2025. augusztus 28. 05:26
null
Murányi Domonkos

Nem sikerült a bravúros fordítás a Ferencváros labdarúgócsapatának: a zöld-fehérek a 3–1-es hazai vereség után idegenben óriásit küzdöttek, de csak egy góllal, 3–2-re nyertek az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában, így nem jutottak fel a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára.

Dragóner Attilának nagyon fáj a Ferencváros kiesése, de úgy véli, a csapat sokra lehet hivatott az Európa-ligában (Fotó: fradi.hu)

„De fáj… – sóhajtott egy nagyot az FTC YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna értékelőműsorában Dragóner Attila, a klub egykori játékosa. – Ha a két meccset nézzük, akkor minimum egy hosszabbítást megérdemelt volna ez a párosítás. A két mérkőzés egy-egy fázisában azt érezte az ember, főleg az első meccs második félidejében, hogy adott posztokon a Qarabag jobb nálunk. Ha azonban a párharcot négy félidőre bontjuk, akkor taktikailag, fizikailag és mentálisan sem voltak jobbak, a helyzetkihasználásban viszont mindenképpen, és nem követtek el olyan ki nem kényszerített hibákat védekezésben, mint mi, talán ez a nüánsz döntött. Vérzik az ember szíve, de büszke vagyok a srácokra, mert egy pillanatig sem adták fel.”

A korábbi középhátvéd úgy véli, ha a Fradi úgy futballozik majd az Európa-ligában, mint a Qarabag elleni visszavágón a szünet után, akkor ebben az idényben is bejut a sorozat egyenes kieséses szakaszába.

Ez a teljesítmény megint kupatavaszt ér majd a Fradinak, mert ez minőségi produkció volt minden szempontból.

Futásmennyiségben, intenzív futásban, támadójátékban és a beadások számában is, és rengeteget voltunk az ellenfél tizenhatosán belül. A Bajnokok Ligájába most olyan csapat megy helyettünk, amely csak az első mérkőzés második félidejének egy-egy szakaszában volt jobb nálunk” – sopánkodott Dragóner, aki szerint a Ferencvárosnak jövőre helye lesz a BL főtábláján, ha a nemzetközi színtéren sikerül fejlődést mutatnia.

 

A műsorban részt vett Kaján Norbert és Szabó Szilárd, az FTC két fiatal magyar játékosa is. Mindketten határozott nemmel feleltek a műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogy a Qarabag jobb csapat-e a Fradinál.

Ha lehetne még egyszer játszani a Qarabaggal, akkor szerintem kijelenthető lenne, hogy a harmadik mérkőzésből mi jutnánk tovább

– mondta Kaján. – Nagyon feltűnő volt, hogy az akarat és a reményben való hit sokkal erősebb volt a srácokban, mint az első félidőben. Nagyon szép támadásokat vezettünk, helyzeteket alakítottunk ki. Így kellett volna játszani mindkét meccsen. Annak ellenére, hogy kiestünk, amit most láttunk, arra az Európa-ligában lehet építeni.”

Hasonlóképpen vélekednek a Ferencváros szurkolói is. A klub Facebook-oldalán kommentelő drukkerek büszkék a csapat teljesítményére, viszont Robbie Keane-t és a szakmai stábot arra sürgetik, hogy a védelmet minél hamarabb tegyék rendbe, különben az Európa-ligában is nehéz lesz versenyképesnek lenni.

„Le a kalappal az egész csapat előtt! Voltak hibák, igen, de végre nem hátrafelé passzokból állt a játék. Bátrak voltak, mindenki kihozta magából a maximumot. Tetszett a küzdés, a végén a Qarabag játékosai a seggükön vették a levegőt. Végre olyan Fradit láttam, amilyet mindig is szerettem volna, a védelem gyengesége ellenére is. Ilyen játékot szeretnék az Európa-ligában is” – írta egyikük.

  • „Nagyon jó meccs volt! Ha egy picivel kevesebb egyéni hiba lett volna védekezésben, akkor sima ügy… De le a kalappal a csapat előtt!” – kommentelte egy másik. 
  • „Ilyen játék kellett volna az első meccsen is. Ilyen küzdés és akarat. Keane végre jól feltüzelte őket. A Qarabag szerencsével és óriási kapusteljesítménnyel ment tovább” – osztotta meg gondolatait egy harmadik szimpatizáns. 
  • „Rendkívül bosszantó, egy stabil védelemmel nem lett volna lehetetlen a Bajnokok Ligája főtáblája” – búslakodott egy negyedik. 
  • „A védelmet látva azt hiszem, így a jó. A BL-ben végünk lenne” – jelentette ki egy ötödik.

A Qarabag vezetőedzője, az együttest 2008 óta irányító Gurban Gurbanov régen volt már annyira boldog egy vereség után, mint szerda este. Mint mondta, igyekezett nyugalmat árasztani játékosai felé a mérkőzés előtt, de elismerte, hogy rajta is eluralkodtak az érzelmek.

„A futballistáim hősök, gratulálok nekik! Évek óta erre vágytunk, mind a szurkolók, mind mi, s mind a népünk. Elvesztettük a meccset, jobban akartunk játszani, de az eredménynek így is örülünkkezdte az 53 esztendős szakember, majd összehasonlította a Ferencváros elleni párharcot a Köbenhavn elleni 2017-es csatával, amikor a Qarabag először jutott fel az első számú európai kupasorozat főtáblájára. – Őszintén megvallva, a playoffmeccsek akkor sokkal intenzívebbek voltak, most viszont sokkal nagyobb volt a feszültség, még annál is nagyobb, mint amit vártam. Ez már a meccs kezdeti szakaszéban is érződött. Miután az első meccset megnyertük három–egyre, mindenkitől azt hallottuk, hogy már bejutottunk a Bajnokok Ligájába, de a futballban bármi megtörténhet. A meccs előtt próbáltam nyugtatni a fiúkat, de mindenkiben éreztem a feszültséget, beleértve saját magamat is. Próbáltam higgadt maradni, de lehet, hogy nem tudtam teljes mértékben uralkodni magamon.”

Gurbanov a BL-lel kapcsolatban egyelőre semmilyen elvárást nem akart megfogalmazni a csapatával szemben, elvégre még csak most teljesítették az első számú célkitűzést, a főtáblára jutást, 

de azt azért elárulta, a Barcelonával szívesen találkozna a ligaszakaszban.

A Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától, míg az Európa-ligáét pénteken 13 órától rendezik.

Nyitókép: fradi.hu

A mérkőzés összefoglalója

rezeda-kazmer
2025. augusztus 28. 07:39
Írtam másutt, hogy amikor még a párharc első meccse előtt a youtubeon megkérdeztem, hogy felkészültünk-e a Qarabaq villámgyors, lehengerlő erőfocijára, le akarták szedni a fejem. Elküldtek kaszinós Gyurihoz. A kérdés ugyanaz. Felkészültünk? Ki szeretnénk célul tűzni egyáltalán, hogy Qarabaq-szintű csapatokat búcsúztathassunk, vagy már az is csak egy álom marad? Felzárkózunk oda játékfilozófiában és teherbírásban? Bízom benne, hogy ez lesz a minimumcél. A szimpatikus vesztes szerepét ki lehetne nőni végre.
khomeini
2025. augusztus 28. 07:22
ha még egy meccset játszanának... de nem fognak, előre lehetett tudni, hogy két meccs van... az azeriek így is készültek, nem értem, a fradi miért három meccsre készült...
balbako_
2025. augusztus 28. 07:16
Ilyenkor egyet lehet tenni gratulálni a győztesnek. (Kubatov ezt meg is tette) Ez a duma szánalmas. Két mérkőzés állt a rendelkezésre, hogy bebizonyítsák tényleg jobbak.
Majdmegmondom
2025. augusztus 28. 07:05
Most mi ez? Felmentés a kiesésért??? Lófaszt! Minden focista tudja, hogy van egy oda és egy visszavágó! Nem több!!! Hagyjuk már ezt a "ha még egyszer játszanánk" dumát. Most majd a megalázott Fradi, a mindenhonnan kiesett Paks (és ki tudja mi lesz ma a Győrrel) alázgathatják a többi szegényebb csapatot. Az nem siker! A nemzetközi porondon megállni a helyedet, az a siker!
