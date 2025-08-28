Qarabag–FTC: „Ha még egyszer játszhatnánk velük, mi jutnánk tovább” – a Fradi játékosa szerint az azeri csapat nem jobb náluk

Qarabag–FTC: Nagyon büszke vagyok a csapatra, nem törtünk meg lelkileg – Dibusz
A Ferencváros kapusának most fáj igazán a budapesti meccs.
A Ferencváros 5–4-es összesítéssel alulmaradt a Qarabaggal szemben a Bajnokok Ligája playoffkörében. A visszavágó után Dragóner Attila, Kaján Norbert és az azeri csapatot irányító Gurban Gurbanov is elmondta gondolatait, valamint a zöld-fehérek szurkolói is kifejezték véleményüket a közösségi médiában.
Nem sikerült a bravúros fordítás a Ferencváros labdarúgócsapatának: a zöld-fehérek a 3–1-es hazai vereség után idegenben óriásit küzdöttek, de csak egy góllal, 3–2-re nyertek az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában, így nem jutottak fel a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára.
„De fáj… – sóhajtott egy nagyot az FTC YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna értékelőműsorában Dragóner Attila, a klub egykori játékosa. – Ha a két meccset nézzük, akkor minimum egy hosszabbítást megérdemelt volna ez a párosítás. A két mérkőzés egy-egy fázisában azt érezte az ember, főleg az első meccs második félidejében, hogy adott posztokon a Qarabag jobb nálunk. Ha azonban a párharcot négy félidőre bontjuk, akkor taktikailag, fizikailag és mentálisan sem voltak jobbak, a helyzetkihasználásban viszont mindenképpen, és nem követtek el olyan ki nem kényszerített hibákat védekezésben, mint mi, talán ez a nüánsz döntött. Vérzik az ember szíve, de büszke vagyok a srácokra, mert egy pillanatig sem adták fel.”
A korábbi középhátvéd úgy véli, ha a Fradi úgy futballozik majd az Európa-ligában, mint a Qarabag elleni visszavágón a szünet után, akkor ebben az idényben is bejut a sorozat egyenes kieséses szakaszába.
Ez a teljesítmény megint kupatavaszt ér majd a Fradinak, mert ez minőségi produkció volt minden szempontból.
Futásmennyiségben, intenzív futásban, támadójátékban és a beadások számában is, és rengeteget voltunk az ellenfél tizenhatosán belül. A Bajnokok Ligájába most olyan csapat megy helyettünk, amely csak az első mérkőzés második félidejének egy-egy szakaszában volt jobb nálunk” – sopánkodott Dragóner, aki szerint a Ferencvárosnak jövőre helye lesz a BL főtábláján, ha a nemzetközi színtéren sikerül fejlődést mutatnia.
A műsorban részt vett Kaján Norbert és Szabó Szilárd, az FTC két fiatal magyar játékosa is. Mindketten határozott nemmel feleltek a műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogy a Qarabag jobb csapat-e a Fradinál.
Ha lehetne még egyszer játszani a Qarabaggal, akkor szerintem kijelenthető lenne, hogy a harmadik mérkőzésből mi jutnánk tovább
– mondta Kaján. – Nagyon feltűnő volt, hogy az akarat és a reményben való hit sokkal erősebb volt a srácokban, mint az első félidőben. Nagyon szép támadásokat vezettünk, helyzeteket alakítottunk ki. Így kellett volna játszani mindkét meccsen. Annak ellenére, hogy kiestünk, amit most láttunk, arra az Európa-ligában lehet építeni.”
Ezt is ajánljuk a témában
A Ferencváros kapusának most fáj igazán a budapesti meccs.
Hasonlóképpen vélekednek a Ferencváros szurkolói is. A klub Facebook-oldalán kommentelő drukkerek büszkék a csapat teljesítményére, viszont Robbie Keane-t és a szakmai stábot arra sürgetik, hogy a védelmet minél hamarabb tegyék rendbe, különben az Európa-ligában is nehéz lesz versenyképesnek lenni.
„Le a kalappal az egész csapat előtt! Voltak hibák, igen, de végre nem hátrafelé passzokból állt a játék. Bátrak voltak, mindenki kihozta magából a maximumot. Tetszett a küzdés, a végén a Qarabag játékosai a seggükön vették a levegőt. Végre olyan Fradit láttam, amilyet mindig is szerettem volna, a védelem gyengesége ellenére is. Ilyen játékot szeretnék az Európa-ligában is” – írta egyikük.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem sokon múlt…”
A Qarabag vezetőedzője, az együttest 2008 óta irányító Gurban Gurbanov régen volt már annyira boldog egy vereség után, mint szerda este. Mint mondta, igyekezett nyugalmat árasztani játékosai felé a mérkőzés előtt, de elismerte, hogy rajta is eluralkodtak az érzelmek.
„A futballistáim hősök, gratulálok nekik! Évek óta erre vágytunk, mind a szurkolók, mind mi, s mind a népünk. Elvesztettük a meccset, jobban akartunk játszani, de az eredménynek így is örülünk – kezdte az 53 esztendős szakember, majd összehasonlította a Ferencváros elleni párharcot a Köbenhavn elleni 2017-es csatával, amikor a Qarabag először jutott fel az első számú európai kupasorozat főtáblájára. – Őszintén megvallva, a playoffmeccsek akkor sokkal intenzívebbek voltak, most viszont sokkal nagyobb volt a feszültség, még annál is nagyobb, mint amit vártam. Ez már a meccs kezdeti szakaszéban is érződött. Miután az első meccset megnyertük három–egyre, mindenkitől azt hallottuk, hogy már bejutottunk a Bajnokok Ligájába, de a futballban bármi megtörténhet. A meccs előtt próbáltam nyugtatni a fiúkat, de mindenkiben éreztem a feszültséget, beleértve saját magamat is. Próbáltam higgadt maradni, de lehet, hogy nem tudtam teljes mértékben uralkodni magamon.”
Gurbanov a BL-lel kapcsolatban egyelőre semmilyen elvárást nem akart megfogalmazni a csapatával szemben, elvégre még csak most teljesítették az első számú célkitűzést, a főtáblára jutást,
de azt azért elárulta, a Barcelonával szívesen találkozna a ligaszakaszban.
A Bajnokok Ligája alapszakaszának sorsolását csütörtökön 18 órától, míg az Európa-ligáét pénteken 13 órától rendezik.
Ezt is ajánljuk a témában
A helyiek szerint a Fradi kispadja tiszteletlenül ünnepelte a gólokat.
Nyitókép: fradi.hu
A mérkőzés összefoglalója