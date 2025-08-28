Qarabag–FTC: „Ha még egyszer játszhatnánk velük, mi jutnánk tovább” – a Fradi játékosa szerint az azeri csapat nem jobb náluk

Nem sikerült a bravúros fordítás a Ferencváros labdarúgócsapatának: a zöld-fehérek a 3–1-es hazai vereség után idegenben óriásit küzdöttek, de csak egy góllal, 3–2-re nyertek az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában, így nem jutottak fel a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára.

Dragóner Attilának nagyon fáj a Ferencváros kiesése, de úgy véli, a csapat sokra lehet hivatott az Európa-ligában (Fotó: fradi.hu)

„De fáj… – sóhajtott egy nagyot az FTC YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna értékelőműsorában Dragóner Attila, a klub egykori játékosa. – Ha a két meccset nézzük, akkor minimum egy hosszabbítást megérdemelt volna ez a párosítás. A két mérkőzés egy-egy fázisában azt érezte az ember, főleg az első meccs második félidejében, hogy adott posztokon a Qarabag jobb nálunk. Ha azonban a párharcot négy félidőre bontjuk, akkor taktikailag, fizikailag és mentálisan sem voltak jobbak, a helyzetkihasználásban viszont mindenképpen, és nem követtek el olyan ki nem kényszerített hibákat védekezésben, mint mi, talán ez a nüánsz döntött. Vérzik az ember szíve, de büszke vagyok a srácokra, mert egy pillanatig sem adták fel.”

A korábbi középhátvéd úgy véli, ha a Fradi úgy futballozik majd az Európa-ligában, mint a Qarabag elleni visszavágón a szünet után, akkor ebben az idényben is bejut a sorozat egyenes kieséses szakaszába.

Ez a teljesítmény megint kupatavaszt ér majd a Fradinak, mert ez minőségi produkció volt minden szempontból.

Futásmennyiségben, intenzív futásban, támadójátékban és a beadások számában is, és rengeteget voltunk az ellenfél tizenhatosán belül. A Bajnokok Ligájába most olyan csapat megy helyettünk, amely csak az első mérkőzés második félidejének egy-egy szakaszában volt jobb nálunk” – sopánkodott Dragóner, aki szerint a Ferencvárosnak jövőre helye lesz a BL főtábláján, ha a nemzetközi színtéren sikerül fejlődést mutatnia.

A műsorban részt vett Kaján Norbert és Szabó Szilárd, az FTC két fiatal magyar játékosa is. Mindketten határozott nemmel feleltek a műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogy a Qarabag jobb csapat-e a Fradinál.

Ha lehetne még egyszer játszani a Qarabaggal, akkor szerintem kijelenthető lenne, hogy a harmadik mérkőzésből mi jutnánk tovább

– mondta Kaján. – Nagyon feltűnő volt, hogy az akarat és a reményben való hit sokkal erősebb volt a srácokban, mint az első félidőben. Nagyon szép támadásokat vezettünk, helyzeteket alakítottunk ki. Így kellett volna játszani mindkét meccsen. Annak ellenére, hogy kiestünk, amit most láttunk, arra az Európa-ligában lehet építeni.”