Qarabag–FTC: Kubatov Gábor rögtön megszólalt a Fradi BL-búcsúja után

Qarabag–FTC: Tóth Alex irgalmatlan nagy góljával nyert a Fradi, de a BL-ről lemaradt
Pedig közel volt a hosszabbítás.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a közösségi médiában foglalta össze röviden véleményét csapata Bajnokok Ligája kiesése után. Qarabag–FTC, ahogy a magyar klub első embere látta.
Mint ismeretes, a Ferencváros hiába nyerte meg a Qarabag–FTC-t 3–2-re a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában, a hazai pályán elszenvedett 3–1-es vereség után búcsúzott a sorozattól és az Európa-liga főtábláján folytatja. A mérkőzés után szinte azonnal posztolt a közösségi oldalán a Fradi Bakuban tartózkodó elnöke, Kubatov Gábor.
Nem sokon múlt!
Ez a győzelem sajnos kevés volt a továbbjutáshoz.
Gratulálunk a Qarabagnak!”
A hosszabbítás kiharcolása valóban nem sokon múlt, ezért is nyilatkozta az Dibusz Dénes is, hogy büszke a csapatra, illetve Robbie Keane vezetőedzőnek sem volt egy rossz szava sem a játékosokra – nem úgy egy azeri újságíróra, aki alaposan felbosszantotta az egyik kérdésével.
A helyiek szerint a Fradi kispadja tiszteletlenül ünnepelte a gólokat.
A Ferencváros kapusának most fáj igazán a budapesti meccs.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás