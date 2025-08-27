Ft
Kubatov Gábor Fradi Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros FTC

Qarabag–FTC: Kubatov Gábor rögtön megszólalt a Fradi BL-búcsúja után

2025. augusztus 27. 22:52

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a közösségi médiában foglalta össze röviden véleményét csapata Bajnokok Ligája kiesése után. Qarabag–FTC, ahogy a magyar klub első embere látta.

Mint ismeretes, a Ferencváros hiába nyerte meg a Qarabag–FTC-t 3–2-re a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában, a hazai pályán elszenvedett 3–1-es vereség után búcsúzott a sorozattól és az Európa-liga főtábláján folytatja. A mérkőzés után szinte azonnal posztolt a közösségi oldalán a Fradi Bakuban tartózkodó elnöke, Kubatov Gábor.

Ez a győzelem sajnos kevés volt a továbbjutáshoz. 

Gratulálunk a Qarabagnak!”

A hosszabbítás kiharcolása valóban nem sokon múlt, ezért is nyilatkozta az Dibusz Dénes is, hogy büszke a csapatra, illetve Robbie Keane vezetőedzőnek sem volt egy rossz szava sem a játékosokra – nem úgy egy azeri újságíróra, aki alaposan felbosszantotta az egyik kérdésével.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

