Qarabag–FTC: Kubatov Gábor rögtön megszólalt a Fradi BL-búcsúja után

Nem sokon múlt! Ez a győzelem sajnos kevés volt a továbbjutáshoz. Gratulálunk a Qarabagnak!”

A hosszabbítás kiharcolása valóban nem sokon múlt, ezért is nyilatkozta az Dibusz Dénes is, hogy büszke a csapatra, illetve Robbie Keane vezetőedzőnek sem volt egy rossz szava sem a játékosokra – nem úgy egy azeri újságíróra, aki alaposan felbosszantotta az egyik kérdésével.