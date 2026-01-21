Ft
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Grönland Svájc Ursula von der Leyen Davos Donald Trump vám Európai Bizottság Egyesült Államok

Von der Leyen hanyatt-homlok menekült Davosból: a Bizottság vezetője véletlenül sem akart összefutni Trumppal

2026. január 21. 20:35

A brüsszeli sajtó sem érti, miért menekült el a lehetőség elől a Bizottság közleményekben és szavakban oly bátor elnöke.

2026. január 21. 20:35
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban. Az Európai Bizottság elnöke, amilyen hamar csak tehette, visszamenekült Brüsszelbe, így meg sem várta, hogy Donald Trump megtartsa a nagy port kavart beszédét Grönlandról, a NATO-ról és Európáról. Az Euractiv szerint von der Leyen ezzel még annak a lehetőségét is elkerülte, hogy akár véletlenül személyesen kelljen találkoznia az USA vezetőjével, és netán szemtől szemben kelljen vele beszélnie az egyre feszültebb amerikai és európai kapcsolatokról.

Von der Leyen „stratégiai és politikai mérlegelés” után döntött úgy, hogy Davos helyett Brüsszelben készül a csütörtöki rendkívüli európai tanácsi ülésre

– mondta el a Bizottság hivatalos indoklását Olof Gill, a szervezet helyettes szóvivője.

A döntés időzítése azonban különösen feltűnő: Donald Trump szerda délután már Davosban beszélt, és kemény hangon üzent Európának Grönland, a NATO és a bevándorlás ügyében. A sajtó és több diplomáciai forrás sem érti, miért mondott le Von der Leyen arról a lehetőségről, hogy személyesen reagáljon Trump kijelentéseire, különösen a Grönlanddal és az új amerikai vámfenyegetésekkel kapcsolatban.

A hét elején még maga a Bizottság sem tudta megmondani, tervben volt-e bármiféle Trump–von der Leyen-találkozó:

Amennyire tudom, egyik irányból sem érkezett ilyen jellegű meghívás”

– nyilatkozta Gill szerdán. Ennek ellenére sokan úgy vélik:

von der Leyen davosi jelenléte önmagában lehetőséget adott volna egy informális egyeztetésre.

Davosban jelenleg több európai vezető is tartózkodik:

  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Alexander Stubb finn elnök,
  • Bart De Wever belga kormányfő és
  • Mark Rutte NATO-főtitkár; illetve
  • már Orbán Viktor magyar miniszterelnök is úton van.

Az Euractiv emlékeztet, hogy Von der Leyen kedden még beszédet mondott Davosban, és csak ezt követően utazott Strasbourgba, az Európai Parlament ülésszakára. A lap kiemelte:

tavaly még betegen is vállalta az ingázást Davos és Strasbourg között, most viszont inkább elkerülte a Trump-találkozó lehetőségét.

***

Fotó: Mauro PIMENTEL / AFP

 

