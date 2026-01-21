Von der Leyen hanyatt-homlok menekült Davosból: a Bizottság vezetője véletlenül sem akart összefutni Trumppal

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy döntött, nem várja meg az amerikai elnököt Davosban. Az Európai Bizottság elnöke, amilyen hamar csak tehette, visszamenekült Brüsszelbe, így meg sem várta, hogy Donald Trump megtartsa a nagy port kavart beszédét Grönlandról, a NATO-ról és Európáról. Az Euractiv szerint von der Leyen ezzel még annak a lehetőségét is elkerülte, hogy akár véletlenül személyesen kelljen találkoznia az USA vezetőjével, és netán szemtől szemben kelljen vele beszélnie az egyre feszültebb amerikai és európai kapcsolatokról.

Von der Leyen „stratégiai és politikai mérlegelés” után döntött úgy, hogy Davos helyett Brüsszelben készül a csütörtöki rendkívüli európai tanácsi ülésre

– mondta el a Bizottság hivatalos indoklását Olof Gill, a szervezet helyettes szóvivője.