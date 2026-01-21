„Nagy kalandra fel!" – Orbán Viktor elindult Davosba (VIDEÓ)

Breaking: Orbán Viktor Donald Trump meghívására a svájci Davosba utazik
„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot” – írta a miniszterelnök.
Izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este – fogalmazott a miniszterelnök.
Csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást – mondta a miniszterelnök a Világgazdasági Fórumra menet.
Orbán Viktor elmondta, az amerikai elnökkel való megbeszélés után sem pihen, ugyanis este repül tovább Brüsszelbe a miniszterelnöki csúcsra. A találkozón lesz téma bőven, részben a Grönland és az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról.
Az amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta a találkozóra.
Képernyőfotó: Orbán Viktor Facebook-oldala