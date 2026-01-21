Ft
01. 22.
csütörtök
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
davos brüsszel világgazdasági fórum trump orbán viktor

„Nagy kalandra fel!" – Orbán Viktor elindult Davosba (VIDEÓ)

2026. január 21. 19:54

Izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este – fogalmazott a miniszterelnök.

2026. január 21. 19:54
null

Csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást – mondta a miniszterelnök a Világgazdasági Fórumra menet.

Orbán Viktor elmondta, az amerikai elnökkel való megbeszélés után sem pihen, ugyanis este repül tovább Brüsszelbe a miniszterelnöki csúcsra. A találkozón lesz téma bőven, részben a Grönland és az azzal összekötött fenyegetés az újabb vámokról.

„Izzasztó tárgyalás vár ránk Brüsszelben csütörtök este” – fogalmazott a miniszterelnök.

 

Képernyőfotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Obsitos Technikus
2026. január 22. 10:00
Zselé is megérkezett Zürichbe délelőtt. Aztán hogy őt ki hívta, na az érdekes .-D
Szerintem
2026. január 21. 21:50
Ez maga az elszigeteltség. A tiszafostost vajon ki hívná meg és hová, amikor a gazdáit se veszik a világon komolyan és csak félrerúgva duzzoghatnak elszigetelten a világ sodrától:
tapir32
2026. január 21. 21:01
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 21. 20:29
¨kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban¨ Na, ilyenben nem láttam még 37 év alatt. Nem mintha nem lenne, aki kisuvickolná vagy kivasalná neki, de 10 perc alatt minden úgy néz ki rajta, mintha a kukából mászott volna ki a csámpásságának köszönhetően. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
