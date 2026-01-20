A korbácshoz nyúlt Weber: új szabályokkal kell megtörni a Néppárton belüli renitens képviselőket

A lépést ráadásul Bellamy is üdvözölte, hangsúlyozva, hogy a nemzeti politikai környezet sokszor felülírja a frakciófegyelmet. Példaként említette, hogy a spanyol néppárti képviselők 2024-ben a Bizottság egészének megszavazása ellen voksoltak, mert nem támogatták a szocialista Teresa Ribera jelölését.

Weber nem tűri az elhajlást

Manfred Weber a történetekre reagálva hangsúlyozta: a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványok „alapvető jelentőségű” ügyek, amelyekben elvárható a frakcióegység.