A korbácshoz nyúlt Weber: új szabályokkal kell megtörni a Néppárton belüli renitens képviselőket

Megásta Európa sírját Magyar Péter főnöke: mindezt széles mosollyal az arcán jelentette ki a kamerák előtt
De mindenkit megnyugtatott Manfred Weber, hisz nem kell félni, jó lesz egész Európának.
Az Európai Néppárt kénytelen volt új szankciós eszközöket alkotni, hogy megbüntethesse azokat a képviselőket, akik a frakció és a Bizottság irányvonala ellen szavaznak.
Manfred Weber frakcióvezető és a néppárti vezetés új belső fegyelmi szabályokat vezetett be, miután tavaly Európai Néppárt (EPP) több képviselője is megszavazta az Ursula von der Leyen elleni jobboldali bizalmatlansági indítványt. Az intézkedések célja, hogy megakadályozzák az újabb „lázadásokat”, különösen most, hogy a Patrióták Európáért újabb bizalmatlansági indítványt terjesztettek elő az Európai Bizottság elnökével szemben, amiért tető alá hozta az európai mezőgazdaságot végleg padlóra küldő Mercosur-megállapodást.
Az Euractiv értesülése szerint az Európai Néppárt keddi, zárt ajtók mögötti strasbourgi ülésén elfogadta azt az új belső szabályzatot, amelyet Jeroen Lenaers frakciófegyelmező terjesztett elő. Az új előírások kimondják:
aki támogatja az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, vagy indok nélkül távol marad a szavazásról, hat hónapra elveszíti a különböző frakciós jogosítványait.
A szankciók között szerepel, hogy az érintett képviselő
A szigorítás közvetlen előzménye, hogy tavaly októberben több EPP-képviselő is a jobboldallal együtt megszavazta a Bizottság megbuktatására irányuló indítványt, annak ellenére, hogy a testületet főként a saját politikai családjuk, a Néppárt uralja.
A háborúpárti többség egyelőre meg tudta védeni a brüsszeli elit legfőbb emberét.
A „lázadók” között voltak francia republikánus képviselők François-Xavier Bellamy vezetésével, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusai.
A feszültséget tovább növelte, hogy Laurent Castillo francia néppárti képviselő kedden bejelentette:
átül a Patrióták frakciójába.
Laurent Castillo szerint tarthatatlan az EPP álláspontja, különösen a Mercosur-ügyben.
A lépést ráadásul Bellamy is üdvözölte, hangsúlyozva, hogy a nemzeti politikai környezet sokszor felülírja a frakciófegyelmet. Példaként említette, hogy a spanyol néppárti képviselők 2024-ben a Bizottság egészének megszavazása ellen voksoltak, mert nem támogatták a szocialista Teresa Ribera jelölését.
Manfred Weber a történetekre reagálva hangsúlyozta: a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványok „alapvető jelentőségű” ügyek, amelyekben elvárható a frakcióegység.
Szerinte a szigorításról szóló szavazáson mindössze öt képviselő tartózkodott, mindenki más megszavazta a fegyelmi szabályok módosítását.
Az időzítés nem a véletlen műve: január 22-én a Patrióták frakciója újabb bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé, ezúttal az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt.
Több tízmillió választó nevében.
Fotó: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP