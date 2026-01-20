Ft
Patrióták Európáért Ursula von der Leyen Mercosur Manfred Weber Európai Bizottság Európai Néppárt EPP

A korbácshoz nyúlt Weber: új szabályokkal kell megtörni a Néppárton belüli renitens képviselőket

2026. január 20. 21:22

Az Európai Néppárt kénytelen volt új szankciós eszközöket alkotni, hogy megbüntethesse azokat a képviselőket, akik a frakció és a Bizottság irányvonala ellen szavaznak.

2026. január 20. 21:22
null

Manfred Weber frakcióvezető és a néppárti vezetés új belső fegyelmi szabályokat vezetett be, miután tavaly Európai Néppárt (EPP) több képviselője is megszavazta az Ursula von der Leyen elleni jobboldali bizalmatlansági indítványt. Az intézkedések célja, hogy megakadályozzák az újabb „lázadásokat”, különösen most, hogy a Patrióták Európáért újabb bizalmatlansági indítványt terjesztettek elő az Európai Bizottság elnökével szemben, amiért tető alá hozta az európai mezőgazdaságot végleg padlóra küldő Mercosur-megállapodást.

Ostorral fenntartott pártfegyelem

Az Euractiv értesülése szerint az Európai Néppárt keddi, zárt ajtók mögötti strasbourgi ülésén elfogadta azt az új belső szabályzatot, amelyet Jeroen Lenaers frakciófegyelmező terjesztett elő. Az új előírások kimondják:

aki támogatja az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt, vagy indok nélkül távol marad a szavazásról, hat hónapra elveszíti a különböző frakciós jogosítványait.

A szankciók között szerepel, hogy az érintett képviselő

  • nem szólalhat fel a frakció nevében a plenáris ülésen,
  • nem lehet jelentéstevő és
  • nem vezethet frakciós álláspontot kidolgozó munkát sem.

Októberi palotaforradalom után

A szigorítás közvetlen előzménye, hogy tavaly októberben több EPP-képviselő is a jobboldallal együtt megszavazta a Bizottság megbuktatására irányuló indítványt, annak ellenére, hogy a testületet főként a saját politikai családjuk, a Néppárt uralja.

A „lázadók” között voltak francia republikánus képviselők François-Xavier Bellamy vezetésével, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusai.

Nem mindenki kér a zsarolásból

A feszültséget tovább növelte, hogy Laurent Castillo francia néppárti képviselő kedden bejelentette:

átül a Patrióták frakciójába.

A lépést ráadásul Bellamy is üdvözölte, hangsúlyozva, hogy a nemzeti politikai környezet sokszor felülírja a frakciófegyelmet. Példaként említette, hogy a spanyol néppárti képviselők 2024-ben a Bizottság egészének megszavazása ellen voksoltak, mert nem támogatták a szocialista Teresa Ribera jelölését.

Weber nem tűri az elhajlást

Manfred Weber a történetekre reagálva hangsúlyozta: a Bizottság elleni bizalmatlansági indítványok „alapvető jelentőségű” ügyek, amelyekben elvárható a frakcióegység.

Szerinte a szigorításról szóló szavazáson mindössze öt képviselő tartózkodott, mindenki más megszavazta a fegyelmi szabályok módosítását.

Az időzítés nem a véletlen műve: január 22-én a Patrióták frakciója újabb bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé, ezúttal az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt.

***

Fotó: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

 

regi-nyarakon21
2026. január 21. 07:41
Van még olyan hülye ezek után, aki azt hiszi, hogy peti nem pont ugyanazt fogja végrehajtani, amit weberék évek óta követelnek: rezsicsökkentés eltörlése, 13.havi nyugdíj eltörlése stb?
borsos-2
2026. január 21. 06:09 Szerkesztve
Ideje egy wéber elleni indítványnak is! Le kell küldeni a pincébe és egy székhez kötözni és ott hagyni
5m007h 0p3ra70r
2026. január 21. 02:13
Leonyid Brezsnyev szelleme megveregeti Weber vállát.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 21. 02:11
>>Picnic Niki 2026. január 20. 21:38 Déjà vu érzésem. Magyar parlamentben a szavazáskor az ülésvezető felolvassa a kérdést, majd a frakcióvezető elkurrantja:: -Igem/Nem és a birkucik engedelmesen megszavazzák. Vagyis uez van itthon is<< Van egy lényeges különbség. Míg az országgyűlésben a frakciók jellemzően egypártiak, kivéve a Fidesz-KDNP (ami már csak nevében kettő), addig az EPP-ben 27 állam 49 különböző pártja alkotja a képviselőcsoportot. Azért azt ugye te sem hiszed el, hogy 27 állam 49 pártjának 188 képviselője mindenben mindig pont ugyanazt akarja, mindent mindig pont ugyanúgy lát, mindenről mindig pont ugyanazt gondolja, mindig pont ugyanaz az érdeke? Ezt szovjetizálódásnak nevezik. Legközelebb majd minden lényegi kérdésben kongresszuson egyeztetnek, amiről nem, arról meg önhatalmúlag dönt a párttitkárság.
