Erősödnek a Patrióták: a Néppártból igazolt képviselőt a jobboldali frakció

Most már felvétel is bizonyítja: a Tisza Weberék fiókpártja
Magyar Péter pártcsaládjának vezére büszkén jelentette be, hogy támogatják az európai gazdák számára rendkívül előnytelen egyezményt. A Tisza Párt elnökét fel is érdezték a dühös gazdák.
Laurent Castillo szerint tarthatatlan az EPP álláspontja, különösen a Mercosur-ügyben.
Tovább erősödik a Patrióták frakciója az Európai Parlamentben – osztotta meg Facebook-oldalán Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője.
Laurent Castillo francia EP-képviselő ugyanis úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Néppárt (EPP) frakcióját – amelynek tagjai között a Tisza Párt is ott van –, és csatlakozik a Patriótákhoz.
Castillo szerint tarthatatlan az az irányvonal, amelyet az EPP képvisel, különösen a Mercosur-megállapodás kapcsán.
„Mindezek fényében nem volt kérdéses, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!”– írta Gál Kinga.
Castillo kilépésével az EPP-ben immár csupán öt francia EP-képviselő fog helyet foglalni.
Nyitókép forrása: Christian CREUTZ / EP
