01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
epp patrióták gál kinga európai parlament európai néppárt frakció

Erősödnek a Patrióták: a Néppártból igazolt képviselőt a jobboldali frakció

2026. január 20. 19:41

Laurent Castillo szerint tarthatatlan az EPP álláspontja, különösen a Mercosur-ügyben.

2026. január 20. 19:41
null

Tovább erősödik a Patrióták frakciója az Európai Parlamentben – osztotta meg Facebook-oldalán Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője.

Laurent Castillo francia EP-képviselő ugyanis úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Néppárt (EPP) frakcióját – amelynek tagjai között a Tisza Párt is ott van –, és csatlakozik a Patriótákhoz.

Castillo szerint tarthatatlan az az irányvonal, amelyet az EPP képvisel, különösen a Mercosur-megállapodás kapcsán.

„Mindezek fényében nem volt kérdéses, hogy Brüsszel egyetlen valódi ellenzékéhez, a Patriótákhoz csatlakozik. Üdvözöljük a fedélzeten!”– írta Gál Kinga.

Castillo kilépésével az EPP-ben immár csupán öt francia EP-képviselő fog helyet foglalni.

Nyitókép forrása: Christian CREUTZ / EP

zrx8
•••
2026. január 21. 01:02 Szerkesztve
Lassan ideje lesz átnevezni az EPP-t ECEP-re. (European Corrupted Elites' Party)
Válasz erre
2
0
stormy
2026. január 20. 23:21
nagyon europai feje van.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2026. január 20. 22:13 Szerkesztve
nagymester-b-2 2026. január 20. 21:02 "Tulzotttan nem lehet nagy fogás aki az ellenzékhez áll át."- Ezt nem fogásra hanem szavazatra mérik. Az EPP-nek egy szavazattal kevesebb, a Patriótáknak meg egyel több. Ráadásul demoralizáló hatású, mivel az elsőt általában követi a többi. Ha egy párt elkezd széthullani, akkor már nincs megállás. "Csak megjegyzem volt már ilyen a magyar politikában is, és az is egy elvtelen bohóc. "- Nem emlékszem, hogy lett volna olyan , hogy a legerősebb párt tagjai közül bárki is átült volna egy másik frakcióba. Azt általában a bukottak és a bukás szélén táncolók szokták. Az , hogy elkezdtek menekülni a Néppártból csak egyet jelent, hogy érzik , hogy közeleg a Néppárt bukása, megkezdődött a széthullása.
Válasz erre
0
0
pontius
•••
2026. január 20. 21:54 Szerkesztve
Na, majd csak, majd csak! A végén már csak Weber, meg a magyar társa marad a pártban.
Válasz erre
0
0
