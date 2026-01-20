Erősödnek a Patrióták: a Néppártból igazolt képviselőt a jobboldali frakció

Tovább erősödik a Patrióták frakciója az Európai Parlamentben – osztotta meg Facebook-oldalán Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője.

Laurent Castillo francia EP-képviselő ugyanis úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Néppárt (EPP) frakcióját – amelynek tagjai között a Tisza Párt is ott van –, és csatlakozik a Patriótákhoz.