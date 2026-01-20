Most már felvétel is bizonyítja: a Tisza Weberék fiókpártja

Magyar Péter most Strasbourgba utazott, ahol azt szerette volna előadni, hogy kiáll a magyar érdekek ellett, csakhogy a Tisza Párt vezetője szembetalálta magát a Mercosur-egyezmény ellen tüntető, dühös gazdákkal, akik neki is elmondták a véleményüket.

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek. Te pedig kiállsz mellette. Köszönjük szépen ezt a segítséget”

– mondta Magyar Péternek egy gazda.