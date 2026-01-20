Most már felvétel is bizonyítja: a Tisza Weberék fiókpártja

Itt a vége, betelt a pohár: Von der Leyen távozását követelik Strasbourgban
Több tízmillió választó nevében.
Magyar Péter pártcsaládjának vezére büszkén jelentette be, hogy támogatják az európai gazdák számára rendkívül előnytelen egyezményt. A Tisza Párt elnökét fel is érdezték a dühös gazdák.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Patrióták Európáért frakciója szerint az Európai Bizottság sorozatos döntései súlyos válságba sodorták az európai mezőgazdaságot. A Von der Leyen vezette testülettel szemben ezért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Parlamentben.
A magyar kormánypártokat is a sorai közt tudó képviselőcsoport amiatt tette meg ezt a lépést, mert
Von der Leyen bizottsága nemrég megkötötte az európai gazdáknak rendkívül előnytelen EU-Mercosur-megállapodást. Az egyezményt a Tisza pártcsaládja, a német Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) is támogatta.
Ezt maga Weber jelentette be büszkén nemrég.
De mindenkit megnyugtatott Manfred Weber, hisz nem kell félni, jó lesz egész Európának.
Magyar Péter most Strasbourgba utazott, ahol azt szerette volna előadni, hogy kiáll a magyar érdekek ellett, csakhogy a Tisza Párt vezetője szembetalálta magát a Mercosur-egyezmény ellen tüntető, dühös gazdákkal, akik neki is elmondták a véleményüket.
Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek. Te pedig kiállsz mellette. Köszönjük szépen ezt a segítséget”
– mondta Magyar Péternek egy gazda.
A gazdák számon kérték a Tisza Párt vezetőjén, miként kíván szavazni az Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági szavazáson.
A Tisza Párt megszeppent elnöke nem is tudott értelmezhető választ adni.
A szóváltás ironikus köszönetnyilvánítással zárult a gazdák részéről, amelyet követően Magyar Péter érdemi reagálás nélkül távozott a helyszínről.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP