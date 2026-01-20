Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
manfred weber tisza párt magyar péter gazda európai parlament európai bizottság

Most már felvétel is bizonyítja: a Tisza Weberék fiókpártja

2026. január 20. 15:07

Magyar Péter pártcsaládjának vezére büszkén jelentette be, hogy támogatják az európai gazdák számára rendkívül előnytelen egyezményt. A Tisza Párt elnökét fel is érdezték a dühös gazdák.

2026. január 20. 15:07
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Patrióták Európáért frakciója szerint az Európai Bizottság sorozatos döntései súlyos válságba sodorták az európai mezőgazdaságot. A Von der Leyen vezette testülettel szemben ezért bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Parlamentben.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar kormánypártokat is a sorai közt tudó képviselőcsoport amiatt tette meg ezt a lépést, mert 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Von der Leyen bizottsága nemrég megkötötte az európai gazdáknak rendkívül előnytelen EU-Mercosur-megállapodást. Az egyezményt a Tisza pártcsaládja, a német Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) is támogatta. 

Ezt maga Weber jelentette be büszkén nemrég.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter most Strasbourgba utazott, ahol azt szerette volna előadni, hogy kiáll a magyar érdekek ellett, csakhogy a Tisza Párt vezetője szembetalálta magát a Mercosur-egyezmény ellen tüntető, dühös gazdákkal, akik neki is elmondták a véleményüket.

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek. Te pedig kiállsz mellette. Köszönjük szépen ezt a segítséget” 

– mondta Magyar Péternek egy gazda.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tisza Párt megszeppent elnöke nem is tudott értelmezhető választ adni. 

A szóváltás ironikus köszönetnyilvánítással zárult a gazdák részéről, amelyet követően Magyar Péter érdemi reagálás nélkül távozott a helyszínről.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2026. január 20. 17:58
De nagy köcsög ez az ember. Szerintetek ez normális ?
Válasz erre
1
0
jump-ing
2026. január 20. 17:41
Ja.. Orrbánc meg zabigyerek...
Válasz erre
0
1
neszteklipschik
2026. január 20. 16:37
Ez a Kiskakas tényleg hülye, házhoz megy a pofonért! 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
7
0
zolotarjov-2
2026. január 20. 15:35
Amióta a fideszt kivágták a Néppártból, ahol előtte Magyar Péternél is fontosabb tisztségeket töltöttek be hosszú évekig, azóta becsípődött náluk, mint Gyurcsány azután a bizonyos Gyurcsány-Orbán vita után.
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!