Erősödik Orbán Viktor szövetsége Brüsszelben: formálódik az új jobboldali többség az EU-ban?

Már a német közgazdászok is kihajítanák az EU zöld iparpolitikáját
Von der Leyenék agyonszabályozott, önkéntes kvótákkal agyonterhelt iparkoncepciója a növekedés és a versenyképesség útjában áll.
A Patrióták egyre nagyobb befolyást szereznek, és alapjaiban alakíthatják át a migrációs, gazdasági és zöldpolitikai döntéseket.
Az európai intézményekben évtizedek óta fennálló politikai erőegyensúly látványosan megbillent: a jobboldali pártok előretörése megtörte a korábbi „cordon sanitairet”, amely a Patrióták frakcióját eddig távol tartotta a hatalmi centrumtól. A Politico szerint a pártcsalád – amelyre a lap következetesen „szélsőjobboldaliként” hivatkozik – most először került olyan helyzetbe, hogy valódi befolyást gyakoroljon nagy uniós törvénycsomagok alakítására vagy átformálására. A brüsszeli félelem pedig tapintható.
A fordulat a múlt héten következett be, amikor az Európai Néppárt (EPP) a hagyományos centrista szövetségesei helyett jobbról szerzett többséget a zöld szabályok visszavágásáról szóló vitában.
Ezt is ajánljuk a témában
Von der Leyenék agyonszabályozott, önkéntes kvótákkal agyonterhelt iparkoncepciója a növekedés és a versenyképesség útjában áll.
Anders Vistisen, a Patrióták frakcióvezetője szerint ezzel „a fal leomlott”, és megnyílt az út ahhoz, hogy a jobboldal közösen dönthessen olyan kérdésekben, mint
A Néppárt következetesen tagadja, hogy formális megállapodást kötött volna a Patriótákkal, de a jobboldali frakció több tagja arról beszél, hogy
a háttérben rendszeres, szakmai egyeztetések zajlanak.
A kapcsolatok intenzitása ugyanakkor országonként változik: a német néppárti delegáció továbbra is elzárkózó, mások viszont nyitottak az együttműködésre.
Ezt is ajánljuk a témában
Az, hogy a Patrióták adhatják a jelentéstevőt a 2040-es klímajelentés tárgyalásához és átdolgozáshoz, egyszerre jelent számukra kihívást és lehetőséget.
A decemberi szavazás előtt álló „biztonságos harmadik országok” listája lehet az első nagy ügy, ahol a jobboldali tömb egységesen léphet fel.
A Patrióták célja, hogy megkönnyítsék a visszatoloncolásokat, és ehhez szeretnék a Néppárt nyílt támogatását is megszerezni. A frakció már most figyelmeztet:
ha a Néppárt ismét jobbról kér segítséget, „a második alkalom ára magasabb lesz”.
Az Európai Bizottság által javasolt új kitoloncolási rendelet szintén építhet a jobboldali többségre. Marieke Ehlers, a Patrióták főtárgyalója szerint az Európai Konzervatívok és Reformistákkal (ECR), illetve az Szuverén Nemzetek Európája (ESN) frakcióval együtt
nagyon sok kérdésben közel állnak egymáshoz”, és a Néppárt több delegációja is a keményebb álláspont felé mozdult.
A jobboldali együttműködés az autóipar szabályozásai kapcsán is felboríthatja a status quót. A Néppárt már jelezte: visszavonná a 2035-re tervezett belső égésű motorok kivezetését.
A Patrióták és több ECR-képviselő szerint a szigorítások „megfojtják” az európai autógyártást, és itt a két oldal érdekei szinte maradéktalanul egybeesnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A párt tagadja a vádakat és jogi lépéseket helyezett kilátásba.
Hasonló mozgás látható a génszerkesztett növényekről és az uniós digitális szabályok egyszerűsítéséről szóló vitákban is.
A baloldal attól tart, hogy az új jobboldali többség „felvizezett” javaslatokat fog átvinni az Európai Parlamenten, míg a Néppárt egyre inkább jobb felé tekint, ha a középről nem kap stabil támogatást.
A Patrióták befolyása látványosan növekszik, és bár ez a tény mély aggodalommal tölti el a Politicót,
ma már nélkülük nehezebb többséget építeni az EP-ben, mint eddig.
Bár a Néppárt továbbra is a centrista pártokkal fennálló partnerséget hangoztatja, a számok mást mutatnak:
ha iparpolitikáról, migrációról vagy bürokráciacsökkentésről van szó, a jobboldali együttműködés praktikusabbnak tűnik.
A kérdés immár nem az, hogy a Patrióták részt vesznek-e a döntéshozatalban, hanem az, hogy mekkora szerepet kapnak benne. Emellett az is a közeljövő nagy kérdése lehet, hogy mennyire tudja a józan ész útjára szorítani az utóbbi években egyre inkább balra tolódó pártszövetséget az Orbán Viktor által életre hívott jobboldali frakció.
Ezt is ajánljuk a témában
Manfred Weber is előállt a követeléseivel.
***
Fotó: Thomas COEX / AFP