Erősödik Orbán Viktor szövetsége Brüsszelben: formálódik az új jobboldali többség az EU-ban?

Az európai intézményekben évtizedek óta fennálló politikai erőegyensúly látványosan megbillent: a jobboldali pártok előretörése megtörte a korábbi „cordon sanitairet”, amely a Patrióták frakcióját eddig távol tartotta a hatalmi centrumtól. A Politico szerint a pártcsalád – amelyre a lap következetesen „szélsőjobboldaliként” hivatkozik – most először került olyan helyzetbe, hogy valódi befolyást gyakoroljon nagy uniós törvénycsomagok alakítására vagy átformálására. A brüsszeli félelem pedig tapintható.

Manfred Weber és Magyar Péter – Az EPP vezetőjének személyes politikai oka is van rá, hogy eltávolítsa a Patrióták erős emberét, Orbán Viktort a hatalomból

Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Jobboldali áttörés az EP-ben

A fordulat a múlt héten következett be, amikor az Európai Néppárt (EPP) a hagyományos centrista szövetségesei helyett jobbról szerzett többséget a zöld szabályok visszavágásáról szóló vitában.