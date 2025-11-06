Már az Európai Parlamentben is támadják Orbán Viktor szövetségesét – az időzítés sokatmondó

Lázár vádja lavinát indított: Ausztria vizsgálatot követel a Strabag–Tisza-kapcsolat miatt
A bevándorlásellenes FPÖ szerint az osztrák liberális NEOS főfinanszírozója aktívan beavatkozik a magyar választásokba.
A pénzügyi szabályok megszegésével vádolják az FPÖ-t, amely épp a napokban követelt parlamenti vizsgálatot Ausztriában a Strabag-Tisza-botrány miatt.
Az Európai Parlament vizsgálja, hogy a Patrióták Európáért frakció – amelyhez az FPÖ és a Fidesz is tartozik – megszegte-e a pénzügyi szabályokat, amikor többek között Andreas Mölzer volt FPÖ-képviselő „Zur Zeit” című lapjánál helyezett el hirdetéseket.
A Die Presse nyomtatott kiadása azt írja,
Mölzer szerint minden jogszerűen történt, az FPÖ pedig tagadja a vádakat és jogi lépéseket helyez kilátásba.
Az FPÖ egyébként épp a napokban követelt parlamenti vizsgálatot Ausztriában a Strabag-Tisza-botrány miatt.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
***
