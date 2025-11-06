Már az Európai Parlamentben is támadják Orbán Viktor szövetségesét – az időzítés sokatmondó

Az Európai Parlament vizsgálja, hogy a Patrióták Európáért frakció – amelyhez az FPÖ és a Fidesz is tartozik – megszegte-e a pénzügyi szabályokat, amikor többek között Andreas Mölzer volt FPÖ-képviselő „Zur Zeit” című lapjánál helyezett el hirdetéseket.

Mölzer szerint minden jogszerűen történt, az FPÖ pedig tagadja a vádakat és jogi lépéseket helyez kilátásba.

Az FPÖ egyébként épp a napokban követelt parlamenti vizsgálatot Ausztriában a Strabag-Tisza-botrány miatt.