Andreas Mölzer Fidesz Ausztria szövetséges Európai Parlament FPÖ

Már az Európai Parlamentben is támadják Orbán Viktor szövetségesét – az időzítés sokatmondó

2025. november 06. 11:26

A pénzügyi szabályok megszegésével vádolják az FPÖ-t, amely épp a napokban követelt parlamenti vizsgálatot Ausztriában a Strabag-Tisza-botrány miatt.

2025. november 06. 11:26
null

Az Európai Parlament vizsgálja, hogy a Patrióták Európáért frakció – amelyhez az FPÖ és a Fidesz is tartozik – megszegte-e a pénzügyi szabályokat, amikor többek között Andreas Mölzer volt FPÖ-képviselő „Zur Zeit” című lapjánál helyezett el hirdetéseket.

A Die Presse nyomtatott kiadása azt írja,

Mölzer szerint minden jogszerűen történt, az FPÖ pedig tagadja a vádakat és jogi lépéseket helyez kilátásba.

Az FPÖ egyébként épp a napokban követelt parlamenti vizsgálatot Ausztriában a Strabag-Tisza-botrány miatt.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

