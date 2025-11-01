Ft
Christian Hafenecker Strabag NEOS vizsgálat kapcsolat Osztrák Szabadságpárt FPÖ

Lázár vádja lavinát indított: Ausztria vizsgálatot követel a Strabag–Tisza-kapcsolat miatt

2025. november 01. 14:58

A bevándorlásellenes FPÖ szerint az osztrák liberális NEOS főfinanszírozója aktívan beavatkozik a magyar választásokba.

2025. november 01. 14:58
null

Politikai vihart kavart Ausztriában Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, miután János Lázár magyar építési és közlekedési miniszter azzal vádolta meg az osztrák Strabag építőipari óriáscéget, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba

A vádak szerint a Hans Peter Haselsteiner befolyása alatt álló vállalat a Tisza Párt kampányát támogatja anyagilag és közvélemény-kutatásokkal.

Haselsteiner régóta ismert arról, hogy a liberális NEOS párt legfőbb finanszírozója Ausztriában – írja az OTS.

Hafenecker szerint ez „komoly külpolitikai botrány, amely diplomáciai következményekkel is járhat”, 

hiszen egy osztrák nagyvállalkozó nem avatkozhat be egy szomszédos ország választásaiba. 

A politikus felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális NEOS elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet. 

Az FPÖ főtitkára kettős mércét emlegetett: 

Ha Ausztriában hisztérikusan reagálnak az állítólagos orosz befolyásra, akkor nem lehet hallgatni, ha egy NEOS-közeli nagyvállalat próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon.”

undefined

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

STRABAG Demokraták Szövetsége újratöltve = TISZA?

A fiatalabbak kedvéért idézzük fel, mi is jellemezte 1994 és 1998, majd 2002 és 2010 között az MSZP–SZDSZ szoclib kormányzatot.

Hafenecker szerint ez a botrány új szintre emeli az úgynevezett „liberális hatalmi hálózat” működését. A politikus szerint a NEOS „Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát követi”, ezért szerinte felmerül a kérdés, nem kapcsolódnak-e EU- vagy Ukrajna-barát szervezetek is a Strabag-ügyhöz. 

Az Szabadságpárt parlamenti vizsgálatot is kezdeményez: Hafenecker ígérete szerint írásbeli kérdést nyújt be Meinl-Reisingerhez, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Strabag, a NEOS, az EU-intézmények és a magyar ellenzék közötti kapcsolatok. 

Ausztria külpolitikája nem válhat egy liberális hatalmi kartell játékszerévé”

 – fogalmazott.

A szabadságpárti főtitkár végül kijelentette: „Ha a magyar kormány kemény hangot üt meg, az érthető. Ausztria nem exportálhat politikai befolyást, miközben ugyanazok a körök itt minden kitalált «külső fenyegetésre» hisztérikusan reagálnak. Ez a képmutatás Meinl-Reisinger politikájának lényege.”

Nyitókép: Michael Indra / AFP

 

