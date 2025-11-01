Lázár vádja lavinát indított: Ausztria vizsgálatot követel a Strabag–Tisza-kapcsolat miatt

Hafenecker szerint ez a botrány új szintre emeli az úgynevezett „liberális hatalmi hálózat” működését. A politikus szerint a NEOS „Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát követi”, ezért szerinte felmerül a kérdés, nem kapcsolódnak-e EU- vagy Ukrajna-barát szervezetek is a Strabag-ügyhöz.

Az Szabadságpárt parlamenti vizsgálatot is kezdeményez: Hafenecker ígérete szerint írásbeli kérdést nyújt be Meinl-Reisingerhez, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Strabag, a NEOS, az EU-intézmények és a magyar ellenzék közötti kapcsolatok.

Ausztria külpolitikája nem válhat egy liberális hatalmi kartell játékszerévé”

– fogalmazott.

A szabadságpárti főtitkár végül kijelentette: „Ha a magyar kormány kemény hangot üt meg, az érthető. Ausztria nem exportálhat politikai befolyást, miközben ugyanazok a körök itt minden kitalált «külső fenyegetésre» hisztérikusan reagálnak. Ez a képmutatás Meinl-Reisinger politikájának lényege.”