Lázár vádja lavinát indított: Ausztria vizsgálatot követel a Strabag–Tisza-kapcsolat miatt

Lázár János nyílt üzenetet küldött a Strabagnak: „Húzzanak el ebből az országból”
A miniszter szerint a cég aktívan részt vesz a magyarországi választási kampányban, pénzügyi támogatást nyújt a Tisza Pártnak, és közvélemény-kutatásokat rendel.
A bevándorlásellenes FPÖ szerint az osztrák liberális NEOS főfinanszírozója aktívan beavatkozik a magyar választásokba.
Politikai vihart kavart Ausztriában Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, miután János Lázár magyar építési és közlekedési miniszter azzal vádolta meg az osztrák Strabag építőipari óriáscéget, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba.
A vádak szerint a Hans Peter Haselsteiner befolyása alatt álló vállalat a Tisza Párt kampányát támogatja anyagilag és közvélemény-kutatásokkal.
Haselsteiner régóta ismert arról, hogy a liberális NEOS párt legfőbb finanszírozója Ausztriában – írja az OTS.
Hafenecker szerint ez „komoly külpolitikai botrány, amely diplomáciai következményekkel is járhat”,
hiszen egy osztrák nagyvállalkozó nem avatkozhat be egy szomszédos ország választásaiba.
A politikus felszólította Beate Meinl-Reisingert, a liberális NEOS elnökét és egyben külügyminisztert, hogy azonnal tisztázza, tudott-e a történtekről, és érintett-e bármilyen formában az osztrák külügyminisztérium vagy EU-közeli szervezet.
Az FPÖ főtitkára kettős mércét emlegetett:
Ha Ausztriában hisztérikusan reagálnak az állítólagos orosz befolyásra, akkor nem lehet hallgatni, ha egy NEOS-közeli nagyvállalat próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon.”
Hafenecker szerint ez a botrány új szintre emeli az úgynevezett „liberális hatalmi hálózat” működését. A politikus szerint a NEOS „Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát követi”, ezért szerinte felmerül a kérdés, nem kapcsolódnak-e EU- vagy Ukrajna-barát szervezetek is a Strabag-ügyhöz.
Az Szabadságpárt parlamenti vizsgálatot is kezdeményez: Hafenecker ígérete szerint írásbeli kérdést nyújt be Meinl-Reisingerhez, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Strabag, a NEOS, az EU-intézmények és a magyar ellenzék közötti kapcsolatok.
Ausztria külpolitikája nem válhat egy liberális hatalmi kartell játékszerévé”
– fogalmazott.
A szabadságpárti főtitkár végül kijelentette: „Ha a magyar kormány kemény hangot üt meg, az érthető. Ausztria nem exportálhat politikai befolyást, miközben ugyanazok a körök itt minden kitalált «külső fenyegetésre» hisztérikusan reagálnak. Ez a képmutatás Meinl-Reisinger politikájának lényege.”
Az Osztrák Szabadságpárt támogatottsága közelít a 40 százalékhoz.
Nyitókép: Michael Indra / AFP