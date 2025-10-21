Nyafognak a német szakértők: Trumpnak nincs „igazi” Ukrajna-stratégiája

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni találkozója nem a közeledésről, hanem az újabb feszültségről szólt – írja a Bild.

A legutóbbi találkozón is feszült volt a hangulat, Donald Trump nem engedett Zelenszkijnek

Forrás: TOM BRENNER / AFP

A lap szerint a Fehér Házban tartott „Tomahawk-ebéd” már a képeken is árulkodó volt: miközben a két elnök egymással szemben ült, Trump kizárólag a mögötte álló újságírókra figyelt, világossá téve, hogy a reflektorfény egyedül őt illeti.