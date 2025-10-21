Ft
10. 22.
szerda
Budapesti békecsúcs Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok

Nyafognak a német szakértők: Trumpnak nincs „igazi” Ukrajna-stratégiája

2025. október 21. 22:36

A német sajtó nagyon kiakadt, amiért az amerikai elnök elbánt az ukrán kedvencükkel. Ők is elővették a „Putyin telebeszélte Trump fejét” mondókát.

2025. október 21. 22:36
null

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni találkozója nem a közeledésről, hanem az újabb feszültségről szólt – írja a Bild.

A legutóbbi találkozón is feszült volt a hangulat, Donald Trump nem engedett Zelenszkijnek
A legutóbbi találkozón is feszült volt a hangulat, Donald Trump nem engedett Zelenszkijnek
Forrás: TOM BRENNER / AFP

A lap szerint a Fehér Házban tartott „Tomahawk-ebéd” már a képeken is árulkodó volt: miközben a két elnök egymással szemben ült, Trump kizárólag a mögötte álló újságírókra figyelt, világossá téve, hogy a reflektorfény egyedül őt illeti.

Ha kérdésetek van, nekem tegyétek fel, ne Ukrajna elnökének”

– ez volt a gesztus üzenete.

Az Egyesült Államok fővárosában megrendezett találkozó azonban ismét kiabálásba torkollOTt

– írta a Financial Times értesüléseire hivatkozva a Bild.

A lap szerint Trump – miután előző nap két és fél órát telefonált Vlagyimir Putyinnal – a beszélgetés során „szinte Putyin szócsövévé vált”, amikor azt mondta:

az ukrajnai háború „nem is igazi háború, csak különleges katonai művelet”.

Ezzel – jegyzi meg a Bild – „a Kreml propagandáját” visszhangozta, hiszen Oroszország már most is teljes erővel harcol Ukrajnában.

A végeredmény: Zelenszkij ismét üres kézzel távozott:

Washington mindössze annyit engedélyezett, hogy Kijev 25 Patriot légvédelmi rendszert vásárolhasson, de ez sem azonnal történik meg.

Trumpot ekézik a német szakértők

Ugyanott tartunk, mint az alaszkai csúcs előtt”

– értékelte a helyzete Thomas Jäger politológus a Bildnek. Szerinte

Trumpnak nincs stratégiája Ukrajnára. Ő nyersanyagokat, üzleteket és a Nobel-békedíjat akar.”

Jäger szerint Putyin ismét elérte a célját: a tárgyalókészség látszatát keltve időt nyert, miközben Kijev továbbra is fegyverek nélkül marad.

A budapesti békecsúcstól sem várható semmi”

– tette hozzá a szakértő.

Körbe-körbe járunk”

– fogalmazott Nico Lange, német biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Trump állandó „különcsúcsai” és bejelentései eddig semmivel sem hozták közelebb a békét.

Szerinte Európának most kellene önállóan cselekednie, és saját erejéből rászorítania Putyint a tűzszünetre.

A Bild megjegyzi: az EU hétfőn – Magyarország tiltakozása ellenére – megegyezett abban, hogy 2027-ig teljesen leállítja az orosz gázimportot, és dolgozik a 19. szankciós csomagon is.

A lap szerint Zelenszkij közben „türelmes optimizmussal” próbálja kezelni a helyzetet. A Kyiv Independentnek azt mondta:

Trump most újabb esélyt ad Putyinnak, de a gázért vívott háborút már a Kreml elvesztette.”

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
 

