Nyafognak a német szakértők: Trumpnak nincs „igazi” Ukrajna-stratégiája

„Kidobták” Zelenszkijt a Fehér Házból – úgy megalázták az amerikaiak, ahogy még szinte soha senkit korábban
Katasztrofálisra sikerült az ukrán elnök washingtoni látogatása.
A német sajtó nagyon kiakadt, amiért az amerikai elnök elbánt az ukrán kedvencükkel. Ők is elővették a „Putyin telebeszélte Trump fejét” mondókát.
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij legutóbbi washingtoni találkozója nem a közeledésről, hanem az újabb feszültségről szólt – írja a Bild.
A lap szerint a Fehér Házban tartott „Tomahawk-ebéd” már a képeken is árulkodó volt: miközben a két elnök egymással szemben ült, Trump kizárólag a mögötte álló újságírókra figyelt, világossá téve, hogy a reflektorfény egyedül őt illeti.
Ha kérdésetek van, nekem tegyétek fel, ne Ukrajna elnökének”
– ez volt a gesztus üzenete.
Az Egyesült Államok fővárosában megrendezett találkozó azonban ismét kiabálásba torkollOTt
– írta a Financial Times értesüléseire hivatkozva a Bild.
A lap szerint Trump – miután előző nap két és fél órát telefonált Vlagyimir Putyinnal – a beszélgetés során „szinte Putyin szócsövévé vált”, amikor azt mondta:
az ukrajnai háború „nem is igazi háború, csak különleges katonai művelet”.
A Guardian újra felrakta a régi lemezt a befolyásolható amerikai elnökről és a ravaszságában verhetetlen orosz államfőről.
Ezzel – jegyzi meg a Bild – „a Kreml propagandáját” visszhangozta, hiszen Oroszország már most is teljes erővel harcol Ukrajnában.
A végeredmény: Zelenszkij ismét üres kézzel távozott:
Washington mindössze annyit engedélyezett, hogy Kijev 25 Patriot légvédelmi rendszert vásárolhasson, de ez sem azonnal történik meg.
Ugyanott tartunk, mint az alaszkai csúcs előtt”
– értékelte a helyzete Thomas Jäger politológus a Bildnek. Szerinte
Trumpnak nincs stratégiája Ukrajnára. Ő nyersanyagokat, üzleteket és a Nobel-békedíjat akar.”
Jäger szerint Putyin ismét elérte a célját: a tárgyalókészség látszatát keltve időt nyert, miközben Kijev továbbra is fegyverek nélkül marad.
A budapesti békecsúcstól sem várható semmi”
– tette hozzá a szakértő.
Körbe-körbe járunk”
– fogalmazott Nico Lange, német biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Trump állandó „különcsúcsai” és bejelentései eddig semmivel sem hozták közelebb a békét.
Szerinte Európának most kellene önállóan cselekednie, és saját erejéből rászorítania Putyint a tűzszünetre.
A Bild megjegyzi: az EU hétfőn – Magyarország tiltakozása ellenére – megegyezett abban, hogy 2027-ig teljesen leállítja az orosz gázimportot, és dolgozik a 19. szankciós csomagon is.
A lap szerint Zelenszkij közben „türelmes optimizmussal” próbálja kezelni a helyzetet. A Kyiv Independentnek azt mondta:
Trump most újabb esélyt ad Putyinnak, de a gázért vívott háborút már a Kreml elvesztette.”
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
