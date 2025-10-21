A budapesti békecsúcsról egyeztet Washingtonban Szijjártó Péter és Marco Rubio

Holnap már Washingtonból fogok jelentkezni.”

A látogatás célját nem részletezte, ezért több sajtóorgánum „titokzatos útként” jellemezte az utazást. A Szabad Európa azonban kormányzati forrásból megtudta:

a találkozó egyik fő célja a budapesti békecsúcs diplomáciai előkészítése, valamint

az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú gazdasági kérdések napirendre vétele.

Budapestről nem zárják ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását sem, sőt, a forrás szerint „óvatosan lobbizunk is érte”. A Szabad Európa forrása szerint,