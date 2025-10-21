A budapesti békecsúcsról egyeztet Washingtonban Szijjártó Péter és Marco Rubio

Lesz Budapesten Trump-Putyin békecsúcs – stratégiai nyugalomra int az elemző
Deák Dániel elemző forrásaitól úgy értesült, hogy a háttérben zajlik a békecsúcs előkészítése, amit most látunk az információs hadviselés.
Az amerikai és magyar külügyminiszter létfontosságú gazdasági kérdésekről is tárgyal az Egyesült Államok fővárosában. A Szabad Európa magyar forrása szerint novemberben lesz a budapesti békecsúcs.
Kedden Washingtonba utazott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal a budapesti békecsúcsról – értesült a Szabad Európa.
Bár a legújabb sajtóértesülések szerint az előkészületek egyelőre akadoznak, a magyar fél továbbra is készül az eseményre, és nem kell attól tartani, hogy meghiúsul az esemény.
Szijjártó hétfőn Luxembourgban, az uniós külügyminiszterek ülésén vett részt, ahol csak annyit közölt:
Holnap már Washingtonból fogok jelentkezni.”
A látogatás célját nem részletezte, ezért több sajtóorgánum „titokzatos útként” jellemezte az utazást. A Szabad Európa azonban kormányzati forrásból megtudta:
Budapestről nem zárják ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását sem, sőt, a forrás szerint „óvatosan lobbizunk is érte”. A Szabad Európa forrása szerint,
ha itt jönne létre egy orosz–ukrán–amerikai csúcs, az az egész eseményt megemelné”.
A magyar várakozások azonban visszafogottak a lap szerint, és a név nélkül nyilatkozó kormányzati illetékes szerint
jelenleg még egy tűzszünetre sincs sok esély”.
A budapesti diplomácia inkább abban lát lehetőséget, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin között gazdasági együttműködés indulhat el, például
ami közvetve közelebb viheti a feleket a békéhez.
Az Európai Unió részvételével nem számolnak a felek, hiába utalt korábban Kaja Kallas, az uniós külügyi főképviselő arra, hogy Brüsszel „beszállna a dialógusba”.
A magyar fél ezt elutasítja:
Orbán Viktor évek óta mondja, hogy az EU-nak tárgyalnia kellene Putyinnal. Ne most akarjanak beszállni”
– közölte a Szabad Európa forrása.
A kormány szerint a csúcsra novemberben kerülhet sor, amihez addig még intenzív diplomáciai egyeztetésekre van szükség. A látogatás során kétoldalú ügyek is napirendre kerülnek Magyarország és az Egyesült Államok között:
Szijjártó ismét felveti a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újrakötését, amelyet a Biden-adminisztráció korábban felmondott.
Emellett a magyar fél amerikai energiahordozók és kis atomerőművek vásárlásáról, valamint a Westinghouse nukleáris cég paksi részvételéről is tárgyalni kíván. A magyar diplomácia abban bízik, hogy az új amerikai kormányzattal könnyebb lesz az együttműködés, mint Joe Biden idején.
A washingtoni látogatás így a Budapesti békecsúcs és a magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra helyezésének előjátéka lehet.
Fotó: Alex WROBLEWSKI / AFP
