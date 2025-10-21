Ft
kettős adóztatás Budapesti békecsúcs Washington Magyarország orosz-ukrán háború Szijjártó Péter Marco Rubio Egyesült Államok

A budapesti békecsúcsról egyeztet Washingtonban Szijjártó Péter és Marco Rubio

2025. október 21. 21:52

Az amerikai és magyar külügyminiszter létfontosságú gazdasági kérdésekről is tárgyal az Egyesült Államok fővárosában. A Szabad Európa magyar forrása szerint novemberben lesz a budapesti békecsúcs.

Kedden Washingtonba utazott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, ahol Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyal a budapesti békecsúcsról – értesült a Szabad Európa.

A magyar fővárosban most mindenkit az érdekel, lesz-e budapesti békecsúcs?
Forrás: Ferenc ISZA / AFP 

Bár a legújabb sajtóértesülések szerint az előkészületek egyelőre akadoznak, a magyar fél továbbra is készül az eseményre, és nem kell attól tartani, hogy meghiúsul az esemény.

Szijjártó hétfőn Luxembourgban, az uniós külügyminiszterek ülésén vett részt, ahol csak annyit közölt:

Holnap már Washingtonból fogok jelentkezni.”

A látogatás célját nem részletezte, ezért több sajtóorgánum „titokzatos útként” jellemezte az utazást. A Szabad Európa azonban kormányzati forrásból megtudta:

  • a találkozó egyik fő célja a budapesti békecsúcs diplomáciai előkészítése, valamint
  • az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú gazdasági kérdések napirendre vétele.

Budapestről nem zárják ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását sem, sőt, a forrás szerint „óvatosan lobbizunk is érte”. A Szabad Európa forrása szerint,

ha itt jönne létre egy orosz–ukrán–amerikai csúcs, az az egész eseményt megemelné”.

A magyar várakozások azonban visszafogottak a lap szerint, és a név nélkül nyilatkozó kormányzati illetékes szerint

jelenleg még egy tűzszünetre sincs sok esély”.

A budapesti diplomácia inkább abban lát lehetőséget, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin között gazdasági együttműködés indulhat el, például

  • ritkaföldfémek vagy
  • energetikai megállapodások terén,

ami közvetve közelebb viheti a feleket a békéhez.

Brüsszel hoppon marad?

Az Európai Unió részvételével nem számolnak a felek, hiába utalt korábban Kaja Kallas, az uniós külügyi főképviselő arra, hogy Brüsszel „beszállna a dialógusba”.

A magyar fél ezt elutasítja:

Orbán Viktor évek óta mondja, hogy az EU-nak tárgyalnia kellene Putyinnal. Ne most akarjanak beszállni”

– közölte a Szabad Európa forrása.

Új gazdasági alapok

A kormány szerint a csúcsra novemberben kerülhet sor, amihez addig még intenzív diplomáciai egyeztetésekre van szükség. A látogatás során kétoldalú ügyek is napirendre kerülnek Magyarország és az Egyesült Államok között:

Szijjártó ismét felveti a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újrakötését, amelyet a Biden-adminisztráció korábban felmondott.

Emellett a magyar fél amerikai energiahordozók és kis atomerőművek vásárlásáról, valamint a Westinghouse nukleáris cég paksi részvételéről is tárgyalni kíván. A magyar diplomácia abban bízik, hogy az új amerikai kormányzattal könnyebb lesz az együttműködés, mint Joe Biden idején.

A washingtoni látogatás így a Budapesti békecsúcs és a magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra helyezésének előjátéka lehet.

***

Fotó: Alex WROBLEWSKI / AFP
 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

