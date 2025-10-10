Csalódás a konzervatívoknak az új pápa

Amikor májusban megszólaltak a harangok Rómában, sokan azt remélték, hogy az Egyesült Államokból származó új pápa a hagyományos, konzervatív vonalat erősíti majd. Ám az elmúlt hetek eseményei alapján úgy tűnik, hogy XIV. Leó inkább elődje, Ferenc pápa szellemiségét viszi tovább – írja a The Washington Post. Az új egyházfő első nagy dokumentuma, a Dilexi Te („Szerettelek”) című apostoli buzdítás a szegények és a társadalom peremére szorultak védelmében szólal fel, miközben élesen bírálja a piaci kapitalizmust és a társadalmi igazságtalanságokat.

XIV. Leó pápa Ferenc szellemiségét viszi tovább: a migráció és a klímavédelem kap hangsúlyt pápasága első szakaszában.

Forrás: AFP

A dokumentum több helyen is Ferenc pápa gondolataira épít. Leó idézi elődjét, amikor arra szólítja fel a híveket, hogy fogadják be, védjék, támogassák és integrálják a migránsokat. Élesen elutasítja „azokat a politikai és gazdasági ideológiákat, amelyek téves általánosításokhoz és hamis következtetésekhez vezetnek”. A buzdításban a pápa különösen kemény szavakkal illeti a pénzvilágot: „vagy visszanyerjük erkölcsi és lelki méltóságunkat, vagy a fertő mocsarába süllyedünk”.