Csalódás a konzervatívoknak az új pápa

A Pew Research Center legutóbbi felmérése szerint ugyan az amerikai katolikusok 84 százaléka továbbra is pozitívan ítéli meg az új pápát, a konzervatív hívek körében nő az aggodalom, hogy a Vatikán ismét a liberális irányba fordul. Alejandro Bermúdez, a Catholic News Agency konzervatív alapítója ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy a pápák politikai címkézése mindig félrevezető.
A konzervatívoknak nem kellene pánikba esniük – ahogyan Ferenc pápa esetében, itt is hosszú távú gondolkodásról van szó. Leó a katolikus egység pápája lehet
– mondta. A The Washington Post elemzése szerint az új pápa egyelőre nem kíván tanbeli reformokat bevezetni, de hangsúlyváltása világos: a szociális igazságosság, a migráció és a teremtett világ védelme kerül előtérbe. Az viszont, hogy ez a szemlélet hosszú távon megerősíti vagy tovább osztja az egyházat, még korai lenne megítélni. Leó pápa tehát olyan korszakot nyitott, amelyben a katolikus egyház ismét a világ társadalmi sebeit próbálja gyógyítani – miközben híveinek egy része inkább lelki békére, mint politikai állásfoglalásra vágyik.
