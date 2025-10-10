Ft
XIV. Leó pápa Vatikán egyház migráció abortusz

Csalódás a konzervatívoknak az új pápa

2025. október 10. 18:55

XIV. Leó első hónapjai már most megosztják a katolikus világot. A pápa legutóbbi megnyilatkozásai és első apostoli buzdítása a migránsok istápolását és a környezetvédelem ügyét emelte előtérbe, ami sok konzervatív hívőben csalódást keltett.

2025. október 10. 18:55
null

Amikor májusban megszólaltak a harangok Rómában, sokan azt remélték, hogy az Egyesült Államokból származó új pápa a hagyományos, konzervatív vonalat erősíti majd. Ám az elmúlt hetek eseményei alapján úgy tűnik, hogy XIV. Leó inkább elődje, Ferenc pápa szellemiségét viszi tovább – írja a The Washington Post. Az új egyházfő első nagy dokumentuma, a Dilexi Te („Szerettelek”) című apostoli buzdítás a szegények és a társadalom peremére szorultak védelmében szólal fel, miközben élesen bírálja a piaci kapitalizmust és a társadalmi igazságtalanságokat.

XIV. Leó pápa Ferenc szellemiségét viszi tovább: a migráció, a szegénység és a klímavédelem kap hangsúlyt pápasága első szakaszában.
XIV. Leó pápa Ferenc szellemiségét viszi tovább: a migráció és a klímavédelem kap hangsúlyt pápasága első szakaszában.
Forrás: AFP

A dokumentum több helyen is Ferenc pápa gondolataira épít. Leó idézi elődjét, amikor arra szólítja fel a híveket, hogy fogadják be, védjék, támogassák és integrálják a migránsokat. Élesen elutasítja „azokat a politikai és gazdasági ideológiákat, amelyek téves általánosításokhoz és hamis következtetésekhez vezetnek”. A buzdításban a pápa különösen kemény szavakkal illeti a pénzvilágot: „vagy visszanyerjük erkölcsi és lelki méltóságunkat, vagy a fertő mocsarába süllyedünk”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az új pápa Ferenc örökségét viszi tovább

A The Washington Post szerint a pápa első nagy dokumentumának megjelenését megelőző napokban is több alkalommal megszólalt társadalmi kérdésekben. Egy interjúban például bírálta az életpártiakat, akik ellenzik az abortuszt, miközben támogatják „az embertelen bánásmódot” a migránsokkal vagy a halálbüntetés fenntartását.

Ezek a kijelentések vihart kavartak a konzervatív katolikusok körében. 

John-Henry Westen, a Sign of the Cross Media alapítója botrányosnak nevezte a pápa megjegyzéseit.

Azt mondja, hogy ha valaki támogatja a halálbüntetést, akkor nem is igazán életpárti. Ez morális zűrzavart kelt

– mondta Westen. A konzervatív bírálatok másik célpontja a pápa migrációról és klímaváltozásról szóló álláspontja. Október elején Leó egy vatikáni klímacsúcson elítélte a globális felmelegedés tagadóit, és szimbolikusan megáldott egy Grönlandról származó jégtömböt. Carlo Maria Viganò, a Vatikánból kizárt egykori érsek mindezt színházi látványosságnak nevezte, és közösségi oldalán azzal vádolta a pápát, hogy „Istent nem lehet megtéveszteni”.

Ezt is ajánljuk a témában

XIV. Leó pápa: Nem fog változni az egyház tanítása LMBTQ-ügyben, semlegesség Ukrajna kérdésében, a demokrácia nem mindig jó megoldás (VIDEÓ)

XIV. Leó pápával készített interjút a Crux katolikus hírportál, melyben a katolikus egyházfő beszél Ferenc pápáról, Donald Trumpról, Gázáról és Izraelről, Ukrajnáról, LMBTQ-ügyekről, a nők egyházbeli szerepéről, a mesterséges intelligenciáról, demokráciáról, liturgiáról és más fontos dolgokról. Az is kiderül, milyen csapatoknak drukkol Leó pápa.

A konzervatívok csalódottsága nő

Többen attól tartanak, hogy az új pápa – akit sokan éppen amerikai származása miatt vártak a konzervatív irányba fordulónak – folytatja Ferenc pápa politikailag érzékeny témákra épülő örökségét. Gerald Murray, New York-i katolikus pap és konzervatív kommentátor szerint Leó kényelmesebben beszél az abortusz és a migráció kérdéséről olyanokkal, akik ezekben az ügyekben a liberális oldalt képviselik.

A Vatikánban egy neve elhallgatását kérő tisztviselő a lapnak azt mondta: a különbség Leó pápa és az amerikai jobboldali katolikusok között „világos és mély”

A pápa szociális és környezetvédelmi érzékenysége – amelyet még perui misszionáriusi éveiből hozott – erősen eltér az amerikai konzervatív gondolkodástól. A Dilexi Te több ponton is a latin-amerikai teológiai hagyományra épít, amely a szegénység és a társadalmi igazságtalanság kérdéseit állítja a középpontba. A pápa bírálja „a piac abszolút autonómiáját védő ideológiákat”, és „a leggazdagabbak buborékban élő elitjét” teszi felelőssé a világban tapasztalható egyenlőtlenségekért.

A pápa üzenetei politikai vitákat gerjesztenek

Bár Leó hangsúlyozta, hogy nem kíván beleszólni a politikába, a The Washington Post szerint az utóbbi hetek eseményei mégis politikai árnyalatot adtak pápaságának. Az amerikai hadsereg vezetőinek „háborús retorikáját” elítélte, és „az emberi méltóság védelmére” szólított fel. Az amerikai migránspolitikáról azt mondta:

 amit most tapasztalunk, igazságtalanság, és az egyház nem hallgathat tovább.

A lap felidézi, hogy a pápa nemrég találkozott Mark J. Seitz elpasói püspökkel és több amerikai migránsaktivistával, akiktől személyesen vett át leveleket és tanúságtételeket. Dylan Corbett, a texasi Hope Border Institute vezetője szerint Leó világossá tette: 

a templom falain belül sem lehetünk közömbösek azok iránt, akik félelemben élnek.

A Pew Research Center legutóbbi felmérése szerint ugyan az amerikai katolikusok 84 százaléka továbbra is pozitívan ítéli meg az új pápát, a konzervatív hívek körében nő az aggodalom, hogy a Vatikán ismét a liberális irányba fordul. Alejandro Bermúdez, a Catholic News Agency konzervatív alapítója ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy a pápák politikai címkézése mindig félrevezető. 

A konzervatívoknak nem kellene pánikba esniük – ahogyan Ferenc pápa esetében, itt is hosszú távú gondolkodásról van szó. Leó a katolikus egység pápája lehet

– mondta. A The Washington Post elemzése szerint az új pápa egyelőre nem kíván tanbeli reformokat bevezetni, de hangsúlyváltása világos: a szociális igazságosság, a migráció és a teremtett világ védelme kerül előtérbe. Az viszont, hogy ez a szemlélet hosszú távon megerősíti vagy tovább osztja az egyházat, még korai lenne megítélni. Leó pápa tehát olyan korszakot nyitott, amelyben a katolikus egyház ismét a világ társadalmi sebeit próbálja gyógyítani – miközben híveinek egy része inkább lelki békére, mint politikai állásfoglalásra vágyik.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

 

Csigorin
2025. október 10. 21:23
A halalbuntetest ugyanugy nem tamogathatja hivo ember ahogy az abortuszt sem. A tizparancsolat azt mondja: Ne olj! Nincs hozza fuggelek, hogy kiveve ezt meg azt, esetleg ekkor meg akkor. Ha van egy tobbszoros rablogyilkos aki nem valo a tarsadalomba azt lokjek egy munkataborba szigoritott kenyszermunkara, vagy egy nyirkos cella melyere, hogy tobbe a napot meg ne lassa, de aki nem adott eletet, az ne is vegye el. Pont.
csapláros
•••
2025. október 10. 21:15 Szerkesztve
Nincs ezzel a pápával semmi egyelőre. Persze a fene tudja, hogy Ferenc pápára épít akkor, amikor a dialektikára és a logikára kellene neki is építenie. Régen a világ javainak a 80 %-át a világ népességének 20 %-a birtokolta. Ha ez az arány fellazult, vagy fellazulóban van 70-30 %-ra, akkor az alapjában egy ellentmondásokkal teli jó irány. Minél fejlettebb egy társadalom, annál kisebb szerepe kellene, hogy legyen az abortusznak. A személyek szabad mozgásának elve nem a migráns csürhékre vonatkozik, akikkel szemben valóban embertelen a bánásmód, összefüggésben a kiindulási pontok szegénységi - szociális helyzetével. A piac abszolút autonómiáját védő ideológiák és a leggazdagabbak buborékban élő elitjének, a háborús retorika ostorozása, az emberi méltóság védelmének szorgalmazása kimondottan ANTILIBERÁLNÁCI megnyilvánulások, érthetőbben: a katolikus konzervatív közösséget, a normalitást szolgálják.
Sróf
2025. október 10. 21:00
Egyre inkább olyan érzésem van, hogy a katolikus egyház is a Hülyék paradicsomát jelölte ki úti célul. Áldott legyen minden jégcsap, és minden abortuszpárti hóember!
csapláros
2025. október 10. 20:46
kiazazsoltibacsi 2025. október 10. 19:24 ..."A szarházi fideszesek még ezen is képesek picsogni."... Ki a fasz kényszerít, hogy itt bazd a rezet és itt maszturbálj, mert eddig még minden nő picsán rúgott, te impotens, antiszociális Isten barma ??? Ez itt egy fórum, ahol VÉLEMÉNYEK vannak és olyan segghülye TROLLOK, mint amilyen te is vagy.
