Leó pápa figyelmeztetett: Nem arra kell törekednünk, hogy az egyházat valamiféle demokratikus kormányzattá alakítsuk

XIV. Leó pápa a Crux katolikus lap riporterének adott interjút, amelyben újra megerősítette, hogy a Szentszék nem áll az ukrajnai háborúban egyik fél oldalán sem és továbbra is szorgalmazza a minél előbbi békekötést.

Úgy gondolom, hogy számos különböző szereplőnek elég erőteljesen kell nyomást gyakorolnia, hogy a háborúzó felek azt mondják: elég volt, keressünk más megoldást a nézeteltéréseinkre”

– hangsúlyozta a Szentatya.

Leó pápa az ENSZ jelenlegi állapotával kapcsolatban igen kritikusan fogalmazott.

Mint mondta, a hidak építésének a párbeszéddel kell kezdődnie.