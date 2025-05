Erdő Péter elárulta, milyen csellel csalta Magyarországra Ferenc pápát

Újabb veszély fenyegeti a világot

A magyar bíboros ezután arra is rámutatott, hogy a nagyfokú technológiai fejlődés is veszélyeket hordoz magában. „A mesterséges intelligencia azzal fenyeget, hogy emberek milliói érzik úgy, hogy feleslegesek. Az pedig az emberi méltósággal ellenkezik, ha azt mondják valakire, hogy felesleges.”

„Pedig Isten nem feleslegesen teremtette az embert.

A mai társadalom hajlamos arra, hogy szemetet termeljen, és a szemétbe dobja az alig használt tárgyakat, és igaz ez az emberekre is. Ez ellen tiltakozott Ferenc pápa is, és igaz ez Leóra is”

– hangsúlyozta.

Valamivel később arra is kitért, hogy a lehetőség arra is mindig megvan, hogy egyházszakadás következzen be a világon.

Az egység nem magától van: azért küzdeni kell, imádkozni kell, szenvedni kell.

Akkor is, hogyha más felekezetű keresztényekkel keressük az egység útját, de akkor is, ha meg akarjuk tartani az egységet a katolikus közösségen belül is. (…) Ez kívánja a hitnek a legkritikusabb megfogalmazását is, és ilyen módon fejlődik a tanítás is. Továbbá meg kell fogalmazni a közös örökségünket is” – húzta alá Erdő Péter.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Ambrus Marcsi – IEC2020

***