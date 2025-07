„Róka rege róka

Magyar Péter soha nem cáfol, soha nem védekezik. Bármivel támadják, bármilyen megalapozott is a vád, ő azonnal durván visszatámad, és a konfrontációt a számára előnyösnek tartott tárgyra igyekszik átterelni. Többek között ezért gondolom, hogy vele szemben nem az ő fegyverével érdemes harcolni, a verbális agressziójára nem a verbális agresszió a sikert ígérő módszer, hanem a nyugodt erő felmutatása.

Az amúgy penetránsan bűzös Róka Réka-ügy magától is kifejti majd a pusztító hatását. A 106 képviselő kiválasztása ezek után még nehezebb lesz. Mivel a normális, más pártoknál szokásos, politikai bozótharcokkal tarkított kiválasztódási folyamatra nincs idő, Magyar Péter számára óriási a veszélye annak, hogy véletlenül beleszaladnak egy volt leánykereskedőbe, megtért náciba, egykori verőemberbe vagy más rettenetes múltú, esetleg jelenű figurába. Aztán ott vannak a futóbolondok, akikről csak évek múlva szokott kiderülni, hogy trombitálnak. És akkor még nem is beszéltünk arról a félelemről, hogy ha nem vigyáznak, a kormánypárt fedett ügynöke épül be a pártba. Kész paranoia lesz ez a kiválasztási folyamat, ahol az is gyanús, aki nem gyanús.

Szóval csigavér. Jövő áprilisig sok víz lefolyik még a Dunán.”

