Eszkalálódik a háború: a hidegháború óta nem tapasztalt fegyverkezésbe kezdett két NATO-tagország

Svédország és Dánia is jelentősen növeli védelmi kiadásait, a stockholmi vezetés hétfőn jelentette be, hogy jövőre csaknem ötödével emeli a költségvetés védelmi fejezetében szereplő összeget, míg a koppenhágai vezetés rekordbefektetéssel szándékozik erősíteni az ország légvédelmét.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy 26,6 milliárd svéd korona (948 milliárd forint) pluszforrást különítenek el a fegyveres erők számára.

„Megtesszük a következő nagy lépést a svéd védelem felszerelésének fejlesztésben” – hangoztatta. A pótlólagos forrásokból a légvédelmet, a rakétatüzérséget, a haditengerészetet tervezik erősíteni, illetve katonai szállítójárműveket akarnak beszerezni és növelni a katonák járandóságát.

Felidézte, hogy 2022 februárja, vagyis az ukrajnai háború kitörése óta Svédország mintegy 100 milliárd koronával növelte védelmi kiadásait.