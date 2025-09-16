Ft
Eszkalálódik a háború: a hidegháború óta nem tapasztalt fegyverkezésbe kezdett két NATO-tagország

2025. szeptember 16. 09:59

Egyre nyomasztóbb a helyzet.

2025. szeptember 16. 09:59
null

Svédország és Dánia is jelentősen növeli védelmi kiadásait, a stockholmi vezetés hétfőn jelentette be, hogy jövőre csaknem ötödével emeli a költségvetés védelmi fejezetében szereplő összeget, míg a koppenhágai vezetés rekordbefektetéssel szándékozik erősíteni az ország légvédelmét.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy 26,6 milliárd svéd korona (948 milliárd forint) pluszforrást különítenek el a fegyveres erők számára.

„Megtesszük a következő nagy lépést a svéd védelem felszerelésének fejlesztésben” – hangoztatta. A pótlólagos forrásokból a légvédelmet, a rakétatüzérséget, a haditengerészetet tervezik erősíteni, illetve katonai szállítójárműveket akarnak beszerezni és növelni a katonák járandóságát.

Felidézte, hogy 2022 februárja, vagyis az ukrajnai háború kitörése óta Svédország mintegy 100 milliárd koronával növelte védelmi kiadásait.

Ez példátlan, hacsak az ember nem megy vissza a hidegháború legrosszabb napjaiig”

– mondta. A mostani növelés mintegy 18 százaléknak felel meg a 2025-ös költségvetéshez képest. Ezzel jövőre a svéd védelmi kiadások a GDP 2,8 százalékára emelkednek, megközelítve a NATO GDP-arányos 3,5 százalékos célkitűzését. A stockholmi vezetés elképzelései szerint a védelmi kiadások 2028-ra elérhetik a GDP 3,1 százalékát.

Dánia helyzete

Pénteken a dán vezetés jelentette be, hogy rekordösszeget fektet az ország légvédelmébe. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter szerint 58 milliárd dán koronát terveznek költeni légvédelmi rendszerek beszerzésére.

Ez az eddigi legnagyobb egyszeri beruházás a dán védelem újjáépítésébe

– ismertette a koppenhágai védelmi tárca vezetője. „Az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a földi telepítésű légvédelem döntő jelentőséggel bír a civil lakosság védelmében az orosz légicsapások ellenében” – húzta alá Poulsen, hozzátéve, hogy összesen nyolc darab nagy és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert terveznek beszerezni. A dán védelmi miniszter szerint szerint szóba jöhet a német gyártmányú Iris-T rendszer vásárlása is.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP

canadian-deplorable
2025. szeptember 16. 14:10
A fegyverkezésre költött pénz jó helyre megy.
csulak
2025. szeptember 16. 11:27
van dogivel penzuk, hadd koltsek
Jajdejónekünk
2025. szeptember 16. 10:45 Szerkesztve
Van is okuk az elmeroggyant svédeknek parázni: az eddigi semlegesség feladásával jó ütemérzékkel akkor csatlakoztak az oroszokkal ellenséges katonai szövetséghez, amikor az pont konfliktust robbantott ki Oroszországgal. Gratulálok az öntökönszúráshoz. 👏
Picnic Niki
2025. szeptember 16. 10:20
Mi is. Pedig mi békét akarunk :-)
