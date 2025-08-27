Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Oresnyik NATO Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Világos üzenetet küldött Moszkva: nem tűrik el, ha ez lesz Ukrajnában

2025. augusztus 27. 17:54

Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag – közölte a Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

2025. augusztus 27. 17:54
null

A Kreml számára elfogadhatatlan az európai NATO-országok katonáinak ukrajnai jelenléte, mivel éppen az észak-atlanti szövetség terjeszkedése volt az egyik eredendő oka a konfliktusnak – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságírókkal.

Ezt is ajánljuk a témában

„Negatívan állunk hozzá” – válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszország miként viszonyul azokhoz a javaslatokhoz, amelyek szerint európai katonákat kellene Ukrajnába vezényelni az ország biztonságának garantálása érdekében. Emlékeztetett: Moszkva többször is rámutatott erre különböző szinteken.

„Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag. A kezdetektől fogva éppen a NATO katonai infrastruktúrájának terjesztése s ennek a katonai infrastruktúrának az Ukrajnába való beszivárgása nevezhető a kialakult konfliktushelyzet egyik elsődleges okának. Ezért negatívan állunk ezekhez a felvetésekhez” – mondta a szóvivő.

Ezt is ajánljuk a témában

A biztonsági garanciák kérdését mindemellett az ukrajnai rendezés legfontosabb témájának minősítette, hozzátéve, hogy ennek a kérdésnek a nyilvános tárgyalása hátrányosan befolyásolná az eredményességet. Közölte, hogy az orosz és az ukrán tárgyalócsoport vezetője kapcsolatban áll egymással, de az egyeztetések következő fordulójának konkrét időpontja még nem ismert.

Megismételte azt az álláspontot, hogy a magas vagy legmagasabb szintű tárgyalásokat alaposan elő kell készíteni, valamint azt is, hogy Moszkva elkötelezett a konfliktus politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezése mellett. Hozzátette, hogy ehhez Kijev részéről is kölcsönösségre van szükség.

Ezt is ajánljuk a témában

Oroszország nevében nagyra értékelte Donald Trump amerikai elnöknek a béke megteremtését célzó erőfeszítéseit, és kifejezte reményét, hogy ezek folytatódni fognak.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek egy korábbi sajtónyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz államfőnek javasolták, hogy Oresnyik hiperszonikus rakétákkal mérjen csapást Kijev központára, ám ő ezt elutasította, Peszkov azt hangoztatta, hogy Putyin felelős magatartást tanúsít, és az orosz hadsereg kizárólag katonai célpontokat támad.

(MTI)

Fotó: Szerhij Dolzsenko

 

 

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. augusztus 27. 19:00
ertonszena 2025. augusztus 27. 18:48 • Szerkesztve ...majd feltette a kérdést, hogy akkor szerintem nem azé-e a felelősség, aki agressziót követ el, aki a háborút kezdte. :-) ------------- kérdezd meg legközelebb, hogy ha MEGELŐZŐ CSAPÁSnak hívjuk úgy amerikásan, akkor megnyugszik e a lelke?
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 27. 18:50
Logikus.
Válasz erre
0
0
ertonszena
•••
2025. augusztus 27. 18:48 Szerkesztve
Egy társasági beszélgetésben pár napja a beszélgetőpartnerem nem vitatta, hogy az ukrajnai politikát a Nyugat hangolta át pénzzel és konspiratív műveleti akciókkal. Nem vitatta, hogy orosz és ukrán lényegében egy nép, és azt, sem, hogy mesterségesen feltáplált ruszofóbiáról beszélhetünk Ukrajnában. Nem vitatta az oroszok (és a magyarok) jogfosztását. Nem vitatta a Majdani puccsba torkolló folyamatoknak elleneszegülő oroszok és orosz anyanyelvű emberek gyilkolását. Nem vitatta, hogy Ukrajna nem lehet NATO-tag a Medve hónaljában. ...majd feltette a kérdést, hogy akkor szerintem nem azé-e a felelősség, aki agressziót követ el, aki a háborút kezdte. :-) Látom én, hogy ez olyan ultima ratio akar lenni, amely kívül áll a valósáhon, a történemen, mindenen. Ez azonban történelemhamisítás, és a Nyugat már nagyon nincs abban a globális pozícióban, hogy a történelmi narratívát egymaga alakítsa. Ezt már csak legfeljebb 1 milliárd kajálja be a 8 milliárdból, ami rossz hír nekik.
Válasz erre
1
0
csalodtamafideszben
2025. augusztus 27. 18:46
Az orosz és az észak-koreai katonák is takarodjanak ki.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!