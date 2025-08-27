Világos üzenetet küldött Moszkva: nem tűrik el, ha ez lesz Ukrajnában

„Negatívan állunk hozzá” – válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszország miként viszonyul azokhoz a javaslatokhoz, amelyek szerint európai katonákat kellene Ukrajnába vezényelni az ország biztonságának garantálása érdekében. Emlékeztetett: Moszkva többször is rámutatott erre különböző szinteken.

„Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag. A kezdetektől fogva éppen a NATO katonai infrastruktúrájának terjesztése s ennek a katonai infrastruktúrának az Ukrajnába való beszivárgása nevezhető a kialakult konfliktushelyzet egyik elsődleges okának. Ezért negatívan állunk ezekhez a felvetésekhez” – mondta a szóvivő.