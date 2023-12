Jön az EU-Kína csúcs: Brüsszel az együttműködést vagy a versengést választja?

Csütörtökön újabb EU-Kína csúcstalálkozóra fog sor kerülni Pekingben. Az idei év az unió és Kína közötti kapcsolatok újjáéledését hozta, számos kínai politikus látogatott az Európai Unióba, többek között Li-Csiang miniszterelnök és Vang Ji külügyminiszter. Az EU oldaláról Kínában tett látogatást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, Thierry Breton, az EU belső piacért felelős biztosa, valamint Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Az uniós intézmények vezetői mellett számos európai ország vezetője is ellátogatott Kínába, közöttük Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár is, de nem volt elhanyagolható fontosságú az sem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is jelentős delegációval együtt képviselte Magyarországot az Egy Övezet Egy Út Fórumon.

A találkozók sora ellenére az uniós intézmények vezetőinek nagy része – illetve egyes tagállami politikusok, mint Annalena Baerbock német külügyminiszter – egyre kritikusabb Kínával szemben, és minden platformon kiáll az úgynevezett derisking, vagyis a „kockázatcsökkentés” mellett,