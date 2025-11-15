Itt a bejelentés: mától online is elindult a nemzeti konzultáció (VIDEÓ)

Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív – mondta el az államtitkár.

Így szavazhatunk online

Majd ismertette, hogy szavazhatunk online. Elhangzott, hogy fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt, és egy rövid regisztrációt követően egy email fiókunkra küldött linken keresztül elérhetővé válik a szavazás, ami egy kattintással beküldhető.

Hidvéghi Balázs ezután emlékeztetett, hogy a veszély nem múlt el. „Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát, és foytatni akarják a háborút”.

„Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.