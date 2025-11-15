Ft
Itt a bejelentés: mától online is elindult a nemzeti konzultáció (VIDEÓ)

2025. november 15. 07:45

Gyorsan reagált a kormány a hozzájuk érkező visszajelzésekre és panaszokra.

2025. november 15. 07:45
null

Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes egy szombati videóban arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben több jelzést is kaptak, hogy sok helyre nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek. 

 

Hidvéghi Balázs idézte, hogy sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, papíralapú kérdőívek nélkül nem tudják megtenni.

 Ezért a felmerült igényekre reagálva a kormány november 15-étől lehetővé teszi az internetes szavazást is.

Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív – mondta el az államtitkár.

Így szavazhatunk online

Majd ismertette, hogy szavazhatunk online. Elhangzott, hogy fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt, és egy rövid regisztrációt követően egy email fiókunkra küldött linken keresztül elérhetővé válik a szavazás, ami egy kattintással beküldhető.

Hidvéghi Balázs ezután emlékeztetett, hogy a veszély nem múlt el. „Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát, és foytatni akarják a háborút”. 

„Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni. 

Brüsszel bábjai pedig hajladók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk!”

 – sorolta a Miniszterelnökség államtitkára.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. november 15. 09:14 Szerkesztve
Ízisz! -:)))) Z. 💯☮️☀️ Mint a villám! ✓
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. november 15. 08:12
Z. Erre vártam... 👍 Kitöltve ✔️😊👏
Válasz erre
8
0
chief Bromden
2025. november 15. 07:59
Legyen ez is egyszavas, folytatjuk. Vagy támogatom. Make retired great again! A főnök megadta ami adható, már csak arról kellene gondoskodni, hogy később ne lehessen elvenni a 13.-14. havi nyugdíjakat, tehát beépíteni!
Válasz erre
6
0
gullwing
2025. november 15. 07:58
Helyes!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!