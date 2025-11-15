Itt a bejelentés: mától online is elindult a nemzeti konzultáció (VIDEÓ)

Nagy bejelentést tett az államtitkár: már több mint egy millióan küldték vissza a nemzeti konzultációt
Hidvéghi Balázs szerint a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik.
Gyorsan reagált a kormány a hozzájuk érkező visszajelzésekre és panaszokra.
Hidvéghi Balázs miniszterhelyettes egy szombati videóban arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben több jelzést is kaptak, hogy sok helyre nem érkeztek meg a nemzeti konzultációs kérdőívek.
Hidvéghi Balázs idézte, hogy sokan elmondták, hogy bár szeretnének tiltakozni az adóemelések ellen, papíralapú kérdőívek nélkül nem tudják megtenni.
Ezért a felmerült igényekre reagálva a kormány november 15-étől lehetővé teszi az internetes szavazást is.
Így azok is néhány perc alatt egyszerűen véleményt mondhatnak, akikhez valamiért nem jutott el a nyomtatott kérdőív – mondta el az államtitkár.
Majd ismertette, hogy szavazhatunk online. Elhangzott, hogy fel kell keresni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalt, és egy rövid regisztrációt követően egy email fiókunkra küldött linken keresztül elérhetővé válik a szavazás, ami egy kattintással beküldhető.
Hidvéghi Balázs ezután emlékeztetett, hogy a veszély nem múlt el. „Brüsszelből továbbra is folyamatos a nyomás. Ellenzik a magyar békepolitikát, és foytatni akarják a háborút”.
„Szét akarják verni a magyar-amerikai tárgyalások eredményeit is. El akarják vágni Magyarországot az orosz energiától, el akarják törölni a rezsicsökkentést, és a háború folytatásához további adóemeléseket akarnak ránk kényszeríteni.
Brüsszel bábjai pedig hajladók is lennének végrehajtani ezeket a veszélyes terveket. Ne hagyjuk!”
– sorolta a Miniszterelnökség államtitkára.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
