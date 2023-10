Szakértő a Mandinernek: Kína nem vágyik világcsendőri szerepre

Világrend váltás

A Fehér Könyv pedig azt is mutatja, hogy a BRI az egyre változó és forrongó világban sikerrel túlélt 10 évet, és még további évtizedei lehetnek hátra. Kínának az az elvárása, hogy mint világ második hatalma, nagyobb szerepet kaphasson a döntések meghozatalában. „Mert ha megnézzük, most a különböző nemzetközi szervezetekben még mindig az Amerikai Egyesült Államok tartja magánál a vezető szerepet”. Horváth Levente elmondta, hogy – ahogy Huntington is erről ír – az elmúlt évtizedekben

a különböző civilizációk szembe fordultak a Nyugat által dominált világrenddel.

Ez nem csak az elmúlt tíz évben történt. Példaként hozta a 1955-ös bandungi konferenciát, ahol létrejött az úgynevezett el nem kötelezett országok csoportja Malajzia és Indonézia szervezésével, és amelyre a gyarmatosító országokat nem hívták el. Ekkor lett kimondta, hogy a résztvevő országok egyik félhez (vagyis sem a szovjetekhez, sem az nyugatiakhoz) sem akarnak tartozni. A szakértő ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az ázsiai országok a Nyugattal szemben nem akarják dominálni az egész világot, történelmükben és kultúrájukban nincs erre mutató hajlam. Kína is – mint a középső birodalom –

nemzeti érdekek alapján gondolkodnak, ellentétben a Nyugattal, ahol elsősorban ideológiai alapon hoznak döntéseket

arról, hogy merre menjen a világ, vagy hogyan történjenek a dolgok. Ezeket az országokat tömöríti azóta több szervezet is, mint a BRICS, a Sanghaji Együttműködés, vagy éppen a türk államok szövetsége. Itt a körülbelül 800 milliós Nyugattal szemben olyan országcsoportok állnak szemben, mint például a BRICS, amely mintegy 3,2 milliárd embert képvisel. „Ennek a multipoláris világrendnek a kialakításának az ékköve pedig a BRI” – fogalmazott Horváth Levente.

Az Övezet és Út kezdeményezés ebben a helyzetben egy mindenki számára elfogadható alternatíva lehet a szakértő szerint, hiszen az elmúlt 70 évben csak arról volt szó, hogy valahogy meg kell változtatni a fennálló világrendet, de alternatíva eddig nem volt. A Fehér Könyv is azt hangsúlyozza, hogy egy többpólusú világrendre van szükség. Arra, hogy ne csak egy kisebb országcsoport döntse el, hogy a világnak merre kell haladnia.

Mint például a G7-ek, főleg úgy, hogy a G7-ek között jó pár ország meg sem közelíti Kína gazdasági erejét – hívta fel figyelmet rá a szakértő.

Az ázsiai országok azt szeretnék, hogy egyenlő partnerként kezeljék őket a világban, de ehhez az kell, hogy a Nyugat is partnerként viselkedjen. Horváth Levente arra figyelmeztetett, ha ez nem történik meg, akkor blokkosodás fog kialakulni. Kína a most kiadott Fehér Könyvben ez ellen is felszólalt, és elutasította a hidegháborús gondolkodást, valamint felszólalt amellett, hogy erősíteni kell a politikai együttműködést – amely a BRI egyik alappillére is – a békés fejlődés céljából. A döntéseket közösen egymást tisztelve kell meghozni. Horváth Levente szerint

le kell számolni azzal a nyugati hozzáállással, amely mindent egy zéró összegű játszmaként fog fel, és a win-win együttműködésre kell fektetni a hangsúlyt,

amely során mindenki valamilyen módon nyertes. A politikai együttműködés mellett persze a BRI több alappillére is szerepel a Fehér Könyvben. Kína nagy hangsúlyt fektet a kereskedelem élénkítésére. Ezzel kapcsolatban a szakértő felhívta a figyelmet, hogy a világkereskedelem jelenleg 90 százaléka a tengereken zajlik. Kína a BRI-n keresztül azért is fordult a szárazföld felé is, hiszen a környező országokban – többek között Dél-Korea, Japán – található amerikai katonai bázisokkal, valamint a tengeren hadihajókkal, és tengeralattjárókkal igyekszik körbe zárni az Egyesült Államok. Ez is abban az irányban terelte Pekinget, hogy egy eurázsiai szuperkontinenst kezdjen el építeni.

Ennek köszönhető tulajdonképpen az is, hogy Közép-Ázsia is bekerült a világ vérkeringésébe. Továbbá Kína ebben az irányban is igyekszik minél békésebb kapcsolatokra törekedni, nem szítja viszályokat, hanem próbálja azokat megoldani, mint teszi ezt a Szaúd-Arábia és Irán között.

Amíg az Egyesült Államok a világ csendőreként, addig Kína inkább a békítőként igyekszik fellépni a világban”

– fogalmazott. Ugyanígy hangsúlyozza Kína a pénzügyi integritást is, amely nem jelenti azt, hogy a dollár teljesen eltűnik majd a világkereskedelemből, de megjelennek mellette más pénznemek is. Ez látható a Közel-Keleten és más térségekbe is, ahol már a renminbit is elfogadják például a kőolajért cserébe.

Dominancia helyett harmónia

A kínai felfogás szerint ezen a területen is harmóniára – akárcsak a jin és a jang között – van szükség, és nem arra, hogy egy szereplő domináljon. Horváth Levente szerint a BRI egyik legfontosabb alappillére, amelyet nagyon sokszor elhanyagolnak a nemzetközi politikában, az a kulturális kapcsolatok. Hiszen, ahogy tudjuk több civilizáció is létezik a világon – Huntington szerint hét, de egye kutatók szerint akár 13 is – ennek ellenére a Nyugat viszont csak saját magáról vesz tudomást, és úgy gondol magára, a nyugati információs buborékban, hogy amit ő képvisel az az egész világ rendje – fogalmazott Horváth Levente. Kiemelte, hogy ezzel szemben a többi civilizációban is megvannak az egyes világrend felfogások, ezek pedig egy új multipoláris világrendet akarnak létrehozni.

„Ennek a multipoláris világrendnek a kulturális megismerés pont azért fontos, hogy

ne nyugati szemüvegen, nyugati terminológiákkal próbáljuk megérteni ezeket a különböző civilizációkat,

hanem igenis fontos, hogy megértsük őket, hogy miért és hogyan gondolkodnak” – mondta a szakértő. Az egyik legnagyobb hiba, amit a nyugatiak elkövetnek, hogy mindig a saját gondolkodásmódjukból indulnak ki, az alapján akarják megérteni az orosz, a kínai és minden másik civilizációt is. Hozzátette, hogy az ázsiai országok viszont nagyon is jól ismerik a nyugati civilizációt – többek között éppen a gyarmatosításnak köszönhetően. Emellett viszont ápolják a saját kultúrájukat is. „Ahhoz, hogy tényleg jó együttműködésekkel alakuljanak ki, ahhoz szükség van arra, hogy megismerjük egymást is. A kereskedelem és a befektetések mellett a kulturális együttműködés, emiatt ugyanolyan fontos” – mondta.

A harmadik BRI Fórumról elmondta, a Fehér Könyv üzeneteit erősítették meg. Többek között azt is, hogy ők nem Amerika ellenesek, hanem a hegemón uralom ellen vannak, tehát ez két különböző dolog. Hozzátette, hogy számítani lehet a 10. évforduló okán jelentős bejelentésekre is, amelyek között lehetnek újabb nagy infrastrukturális beruházások is.

