A perzsák rájöttek, hogy nem muszáj a Nyugat kegyeit lesniük – szakértőt kérdeztünk

Irán a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) múlt heti 23. Államfői tanácsán teljes jogú tagságot szerzett. Arról, hogy ennek milyen hatása lehet a Nyugat által már évtizedekig elszigetelt országra, valamint arról, hogyan törne ki ebből az elszigeteltségből Teherán. Tárik Meszárt, az Eurázsia Központ és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) elemzőjét kérdeztük.

A csatlakozás elsősorban azért üdvözölte Irán, mivel így a hozzáfér az eurázsiai kereskedelmi útvonalakhoz, ez pedig rendkívül jó lehetőség Teheránnak, de a többi tagországnak is az egymással való kereskedésre – kezdte a szakértő. Iránnak, mivel hatalmas erőforrás-készletekkel rendelkezik, ez hasznára válhat, ahogy ő is minden tagországnak. Azt is kiemelte, hogy az SCO-tagság elnyerése segít a perzsa államnak az elmúlt évtizedekben kialakult elszigeteltség csökkentésében is. „Az utóbbi időben Teherán minden politikai energiáját abba fektette, hogy ebből kitörjön” – mondta. Úgy folytatta, hogy az iráni vezetés arra is rájött, hogy

nem feltétlen a Nyugattal kell megpróbálni kooperálni, hanem a Nyugaton kívüli országokkal, Kínával és mindenki mással”

– hívta fel a figyelmet. Az SCO ebből a szempontból pedig egy nagyon jó lehetőség.

Szerinte Iránnal kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy nemrég normalizálták kapcsolataikat Szaúd-Arábiával is, ráadásul Kína közvetítésével. Ez is azt mutatja, hogy Irán mindenképpen nyitni szeretne, ugyanakkor távol-keleti, valamint közel-keleti országok felé. Valamint azt is jelzi, hogy Kína nélkül ez nem lenne lehetséges: ha Pekingnek ehhez nem fűződnének érdekei, nem valósulhatna meg Irán nyitása sem.

Irán csatlakozása kedvező fejlemény Kína számára is, hiszen Peking abban érdekelt, hogy minél stabilabb legyen a Közel-Kelet, ahonnan hatalmas mennyiségű energiaforrásokat importál.

„Peking igyekszik minél nagyobb stabilitást biztosítani miközben az Egyesült Államok inkább megosztani igyekszik a térséget”

– fogalmazott. „Kína ezért szorgalmazza egyre jobban az Izrael-Palesztin rendezést is” – hívta fel a figyelmet rá.

Ibrahim Raiszi iráni elnök nemrég elutazott Dél-Amerikába is, meglátogatta Nicaraguát, Kubát és Venezuelát utóbbival már régóta szoros kapcsolatokat tart fenn, és ez az utazás is azt jelezte, hogy „Teherán igyekszik ápolni a vele régóta szövetséges országokkal fennálló kapcsolatait is” – mondta Meszár. Miközben elsősorban az Egyesült Államok és a Nyugat igyekszik elszigetelni, addig az SCO-csatlakozás is azt bizonyítja, hogy ebből van kiút.