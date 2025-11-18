Vége a sumákolásnak: Trump leosztja a plusz pénzt az amerikaiaknak

Az amerikai állampolgárok közvetlen részesedést kapnak a Trump-adminisztráció által tavasszal bevezetett vámoknak köszönhetően megnövekedett bevételekből. Ezt az amerikai elnök jelentette be hétfőn.

Donald Trump a Fehér Házban tartott eseményen elmondta, hogy

az amerikaiak a jövő év közepe körül kapják meg a „csekket”.

„Dollár százmilliókat szedünk be vámok formájában. Részesedést fogunk kibocsátani valószínűleg a következő év közepén, esetleg kicsit később” – fogalmazott.

Az elnök a múlt héten vetette fel azt az elképzelést, hogy