Trump nagy bejelentése: kivételes helyzetbe kerülnek a foci vb-re utazó szurkolók

2025. november 18. 07:51

Nagy segítség ez az utazóknak.

2025. november 18. 07:51
Donald Trump elnök bejelentette, hogy az amerikai nagykövetségek a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra jeggyel rendelkező utazók számára elsőbbséget biztosítanak a vízumidőpont-foglalásnál – írta a BBC. A FIFA által bevezetett Prioritizált Időpontfoglalási Rendszert (PASS – FIFA Prioritised Appointment Scheduling System) azért hozták létre, hogy

„lehetővé tegye a világbajnokságra jegyet váltó, hosszú várakozási időkkel szembesülő szurkolók számára, hogy a FIFA-val együttműködve gyorsított elbírálású vízuminterjút kérhessenek”

– mondta Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban.

Marco Rubio külügyminiszter hangsúlyozta: a 2026 június–júliusában az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő torna jegytulajdonosai nem kapnak automatikusan turistavízumot.

Rubio hozzátette, hogy a világbajnoki mérkőzésekre jeggyel rendelkező külföldiek a kérelem benyújtásától számított 6–8 héten belül kaphatnak időpontot a nagykövetségeken vagy konzulátusokon.

„A jegy nem vízum, nem garantálja a belépést az Egyesült Államokba. Ugyanúgy szigorú ellenőrzésen esnek át, mint bárki más. Az egyetlen különbség annyi, hogy előrébb soroljuk őket a várólistán”

– szögezte le a külügyminiszter. 

Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint akár 10 millió látogató is érkezhet az Egyesült Államokba a világbajnokság miatt. „A FIFA PASS rendszerrel biztosítani tudjuk, hogy azok, akik jegyet vásárolnak – vagyis a valódi futballszurkolók –, a lehető legjobb körülmények között vehessenek részt a világbajnokságon, kezdve a vízum megszerzésével” – fogalmazott Infantino.

Számos olyan ország szurkolói, amelyek válogatottja már kijutott a jövő évi tornára, jelenleg rendkívül hosszú várakozási időkkel szembesülnek a vízuminterjúk esetében. Kolumbiában például 11 hónapot kell várni az amerikai vízuminterjúra a külügyminisztérium adatai szerint. Mexikóvárosban átlagosan 9,5 hónap a várakozási idő, míg Torontóban a nem kanadai állampolgárok esetében akár 14 hónapra is rúghat. Ha ezek a várakozási idők nem csökkennek jelentősen, egyes országok szurkolói csak akkor kapnák meg (vagy utasítanák el) a vízumukat, amikor a világbajnokság már véget ért.

Továbbra sem tisztázott, hogy az új időpontfoglalási szabályok érvényesek lesznek-e azokra a jegytulajdonosokra is, akik olyan országokból érkeznek, amelyekkel szemben az Egyesült Államok beutazási tilalmat tart fenn. A világbajnokságra már kijutott Irán például ezek között az országok között van. Egy júniusi elnöki rendelet ugyan mentességet ad a világbajnokságra és a 2028-as olimpiára érkező sportolóknak és az edzői stábnak, de a szurkolókra továbbra is vonatkozik a tilalom.

Fontos információ az is, hogy azoknak a szurkolóknak természetesen továbbra sincs szükségük vízumra, akik eddig is vízummentesen utazhattak az Egyesült Államokba.

Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP

