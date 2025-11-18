Eldőlt! Az ENSZ jóváhagyta Trump béketervét Gáza újjáépítésére és a térség stabilitására

Vége a sumákolásnak: Trump leosztja a plusz pénzt az amerikaiaknak
Az amerikai állampolgárok közvetlen részesedést kapnak a vámok miatt megnövekedett bevételekből.
Győztek a béke erői, van remény.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn elfogadta az Egyesült Államok határozati javaslatát a gázai béketervről. A testület tagállamai közül 13 képviselője igennel szavazott, míg Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban és nem élt vétójogával.
Az Egyesült Államok annak érdekében terjesztette elő a határozati javaslatot, hogy nemzetközi legitimációt nyerjen Donald Trump elnök 20 pontból álló béketervének végrehajtása, ami
a gázai tűzszünetet követően több lépésben a teljes béke megteremtését, a Gázai övezet újjáépítését célozza a közel-keleti térség egészének stabilitása érdekében.
A terv része egy nemzetközi testület felállítása a békefolyamat felügyeletére.
Donald Trump elnök a New York-i idő szerint hétfő esti szavazás után közösségi oldalán fejezte ki örömét. „Gratulálok a világnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának hihetetlen szavazásához, percekkel ezelőtt, amiben elismerte és támogatta a Béketestületet!” – fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, hogy a testületet ő vezeti majd „a világ legerősebb és leginkább tisztelt” vezetőinek oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai állampolgárok közvetlen részesedést kapnak a vámok miatt megnövekedett bevételekből.
A 20 pontos béketerv első szakaszának részeként lépett életbe októberben tűzszünet, aminek nyomán jórészt megálltak a 2023. október 7-e óta tartó harcok a Hamász és az izraeli haderő között. A Biztonsági Tanács által elfogadott határozatban szerepel a Gázai övezet átmeneti irányításával megbízott úgynevezett Béketestület megalakítása, valamint a Gázai övezet biztonságának megteremtéséért felelős átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erők (International Stabilization Force – ISF) létrehozása.
Michael Waltz,
az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ISF-et „a békefenntartók erős koalíciójának” nevezte, amely tagjainak egy részét muszlim többségű országok, mint Indonézia, Azerbajdzsán és mások adják.
A Gázáról szóló határozat elfogadása és megvalósítása a várakozások szerint szerepel Donald Trump elnök és Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia koronahercege keddi találkozójának napirendjén.
(MTI)
Nyitókép: faktumprojekt.hu